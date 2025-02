A cada março, quando o Reino Unido começa a desfrutar de mais vezes, um tipo especial de mágica começa a se misturar no coração de Cotswolds-o Festival de Cheltenham. Mountraft para a história e o sinônimo de Cyrus, este não é apenas um evento esportivo, mas um grande espetáculo – um teatro de tradição onde o trovão das armas encontra o farfalhar do tweed do patrimônio e onde as melhores corridas de cavalos do mundo compartilha a cena com a cena com a cena com Sartorialmente elite. Aqui, a moda não é um segundo pensamento – faz parte do show – e Holanda Cooper Ele tem o foco como parceiro oficial de moda das corridas de cavalos.

Para quem procura mais de outra reunião de corrida, o Festival de Cheltenham é uma degradação no luxo britânico. Aqui estão apenas alguns elementos da área da Holanda Cooper que garantirão que você permaneça tão atemporal quanto o próprio evento.

Feita da melhor pele, a bolsa Cheltenham combina charme vintage com sofisticação moderna. O design estruturado da mão superior, complementado por uma correia cruzada removível, oferece flexibilidade sem estar em jogo em grande estilo. Com um interior espaçoso e um bolso seguro, garante que seus elementos básicos do dia sejam sempre viáveis. Terminou com Holanda CooperO material de assinatura dourada e um fecho elegante, esta bolsa se move sem esforço da arquibancada para a moradia do vencedor. £ 329.

Uma declaração de luxo delicada, mas poderosa, Twilly in Nine Horse Printing é um aceno para o artesanato britânico. Feito de seda pura e impressa digitalmente no Reino Unido, esse acessório versátil adiciona um toque de cavalaria. Seja colada em volta do pescoço, entrelaçada no cabelo ou amarrada à sua bolsa Cheltenham, ele levanta todos os uniformes com complexidade sem esforço. Apresentado Holanda CooperA Signature Green Box, é uma lembrança perfeita do evento mais famoso da temporada. £ 79.

Petite, mas impressionante, a mina de câmera Soho Mini Cameled é uma personificação de luxo subvalorizado. Tem Holanda CooperA coleta de design de design duplo-lados, por um lado, e os distintos rebites da HC, por outra, essa peça é uma masterclass em artesanato. A pulseira da corrente de couro acrescenta um acabamento polido, tornando -o o companheiro perfeito para a elegante corrida, seja eles presos na lição ou desfrutando de uma celebração após a corrida. £ 199.

Esse Holanda Cooper O casaco detecta atenção, redefinindo a costura clássica com uma silhueta moderna. Feito à mão no Reino Unido, possui uma frente estruturada com rachaduras duplas, cintura e declaração. Os beneficiários inspiradores militares acrescentam uma pitada de herança, enquanto o corte da longline cria um ar com majestade sem esforço. Seja capturado para uma aparência escultural ou desgastada para movimento de fluido, este casaco é a escolha final de roupas externas para o clima sempre troca de Cheltenham. £ 849.

Chiltern Cape é um golpe de mestre de patrimônio e alta moda. Projetado com uma silhueta solta e cortina de cortina nas costas, oferece uma estética feminina, mas poderosa. Montado com uma toscana de Toscana com acabamento duplo e destacado com camurça nas mangas de grandes dimensões, ele incorpora luxo. Terminou com um pacote de assinatura, este Holanda Cooper A pista é um companheiro atemporal para a elegância do dia, ideal para camadas sobre um papel alto e calças personalizadas para uma aparência sem esforço. £ 679.

Holanda CooperO reaparecimento romântico da camisa branca clássica reúne suavidade e complexidade. Feito o melhor algodão e decorado com renda fina na gola e punhos, traz um toque de feminilidade com a costura estruturada que é sinônimo do estilo do dia. Seja colocado em calças com camadas altas sob uma jaqueta personalizada, esta camisa oferece a base perfeita para um complexo Cheltenham polido. £ 149.

Confie no Kensington Knee Start -up através do festival – uma fusão perfeita de estilo e praticidade. Com um design elegante e um salto durável e grosso, essas botas são feitas para conforto e elegância. Tem Holanda CooperO nome da assinatura e uma sola clássica de laca verde oferecem o equilíbrio perfeito de herança equestre e maneira moderna. Projetado para uma aplicação confortável com um reforço interno, é uma adição essencial ao dia do dia. £ 349.

Uma quintessência de acessórios para o festival Cheltenham, Holanda CooperO Baker Boy Tweed Cap canais, o estilo country atemporal. Feito à mão no Reino Unido usando a melhor lã britânica, esta tampa oferece um aplicativo generoso de compartimento e uma parte superior da curva para uma aparência afiada e polida. Completamente forrado com cetim para conforto, ele se acampei sem esforço com peças personalizadas ou malhas ocasionais, garantindo que você viva quente e sem esforço elegante, faça chuva ou brilho chegando. £ 79.

Um toque final sofisticado em qualquer aparição no dia da partida, a clássica zona de logotipo da HC é uma prova de artesanato e detalhes. Feito de pele macia e flexível e tem Holanda CooperO logotipo do logotipo e a assinatura da fivela adicionam uma declaração fina a calças, vestidos ou casacos estruturados personalizados. À mão com técnicas tradicionais, este cinto encerrará sua roupa com uma declaração ousada, mas elegante. £ 149.

Elegante, estruturado e extremamente elegante, a calça alta alta em Emerald Houndstooth é um exemplo de adaptação britânica ao seu melhor. Corte de uma mistura de lã luxuosa e totalmente forrada para conforto, essas calças oferecem uma cintura alta e lisonjeira e uma cintura larga que complementa todas as formas do corpo. Com bolsos profundos e Holanda CooperO material de assinatura dourada é o epítome do vestido sofisticado do dia, a transição sem esforço do curso para uma celebração noturna. £ 299.

Apocalipse: este post é financiado por Holanda Cooper.

Paul Johnson Paul Johnson é o autor de uma luxuosa viagem de blog e trabalha no setor de viagens há mais de 30 anos. Ele é o vencedor das inovações no prêmio de Melhor Viagem de Viagens da Viagem da revista Wired. Além de outros prêmios, o blog também foi eleito “um dos melhores blogs de viagens do mundo” e “Best for Luxury” pela Telegraph.