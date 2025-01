O que eu faço quando não viajar

Quem sou eu além de um cara que gosta de viajar? O que fazer quando não estou a caminho? Quais são meus interesses? Eu tenho um hobby?

Como sou mais do que um escritor e um fanático por viagens, queria compartilhar um pouco sobre quem sou e o que faço quando não estou na estrada (aproveite -me para um artigo).

Enquanto eu faço muito da minha vida diária InstagramAqui está um pouco para mim e minha vida!

1. Eu odeio voar. Eu amo aeroportos, lounges e elites, mas o ato de voo me deixa doente. Não gosto de altura e qualquer turbulência me faz acreditar que o avião vai entrar em colapso. Não sou um bom voando e tomo Xanax para me acalmar na maioria dos vôos. (Irônico levando em consideração a frequência com que eu voo!)

2. Nunca viajei de forma independente até ir para a Costa Rica aos 23 anos. Minha jornada está experimentando até então, foi uma série de viagens com meus pais e um fim de semana bêbado em Montreal aos 19 anos. (Nunca fui a oeste do Mississippi até os 25 anos.)

3. Decidi viajar a longo prazo depois de encontrar cinco mochileiros em um táxi comum durante um feriado na Tailândia. Fiquei tão surpreso com o que eles fizeram que no dia seguinte decidi parar meu emprego e fazer viagens de longo prazo ao meu objetivo. Eles eram dois australianos, um canadense e um casal belga. Eles mudam o curso da minha vida e não têm idéia.

4. Quando eu era mais jovem, queria ser um arqueólogo por causa do Indiana Jones cinema. Eventualmente, fui à escola para me tornar um professor de história do ensino médio e ensinei por um ano, mas depois a economia de tanques e ninguém contrata professores de história, então consegui um emprego para fazer um trabalho hospitalar em Boston antes de começar a viajar.

5. Tive três incidentes realmente ruins na estrada. Na minha primeira viagem sozinha, recebi uma tremenda intoxicação alimentar. Fui hospitalizado por três dias e coloquei um gotejamento de morfina. Em segundo lugar, coloquei um tambor na Tailândia. E, em terceiro lugar, fiquei esfaqueado na Colômbia, que é definitivamente a pior coisa que já aconteceu comigo!

6. Eu sou um bom cozinheiro. Não cozinho muito na rua porque odeio como as cozinhas do albergue não estão totalmente equipadas e todas elas doem ao mesmo tempo, mas de vez em quando, gosto de cozinhar uma refeição enorme para meus colegas viajantes. No entanto, quando estou em casa, cozinho muito e até hospedo jantares para meus amigos. Alguns pratos exclusivos incluem camarão Scampi, este delicioso tomate/manjericão/azeite, misture salmão frito e assado.

7. Eu era vegetariano. Depois de ler Comida rápidaDecidi desistir da carne e era vegetariano por quatro anos. Ele não comia carne contra o qual eu era, mas sim a agricultura industrial e química/antibióticos na carne que eu não gostei. Dei vegetarianismo quando comecei a viajar.

8. Acho rude reduzir os alimentos em outras culturas. Se você for a uma vila na Mongólia e recebe comida, é ofensivo recusar. “Desculpe, sua culinária tradicional e cordial não combina com minhas necessidades alimentares.” É culturalmente não sensível. Mas isso é um discurso retórico para outra posição.

9. Sou um grande fã da alma, Motown, Blues e Jazz.

10. Se eu pudesse escolher o período de tempo que poderia viver, escolherei a proibição na década de 1920. Mas talvez apenas leia O Big Gatsby também.

11 Falando sobre Gatsby, eu aprendi a sacudir a dança para que eu pudesse fazer uma festa de aniversário de Gatsby. Eu fiz isso por três anos consecutivos. Foi uma festa épica de aniversário.

12. Após a viagem, a política é o meu segundo amor. Eu vivo e respiro política e são as únicas notícias que continuo viajando. Estou sempre pronto para discutir e discutir o mundo a qualquer hora do dia e com alguém, por mais que eu os conheço. (No entanto, nos últimos anos, desligei ouvindo as notícias políticas todos os dias porque me causaram muito estresse e não um bom uso da minha energia mental!)

13. As pessoas sempre perguntam que serei nômade para sempre. Minha resposta: eu não sei. Para sempre faz muito tempo. Viajo menos agora do que costumava e acho que continuarei fazendo menos viagens, mas ainda viajo muito em comparação com a pessoa comum. No momento, eu gosto do passeio e ainda não vejo razão para fechar minha mochila.

14. Sou japonês. Eu amo tudo sobre cultura: comida, história, etiqueta, paisagem, arquitetura – tudo. Eu comia sushi todos os dias, se pudesse.

15. Sou um fã de Taylor Swift desobstruído. Ela tem uma música para todas as emoções e, quando você ouve os sucessos que não são do pop e realmente entra no catálogo dela, você vê o quão talentoso é um cantor. Ouça a última grande dinastia americana. Escreveu um arco narrativo inteiro em três minutos. Isso é muito bom escrever. Eu fui ao Tour Eras Tour muitas vezes. Eu amo ela.

16. Eu também sou um grande fã da Sia. Cantor e escritor incrível.

17. Eu não bebo café. Tem gosto de merda para mim. E não quero colocar açúcar ou leite adicional (ou leite de soja) na xícara de Joe. As bebidas devem ser capazes de ficar por conta própria! Nada vai mudar minha opinião sobre isso. Eu tenho tentado provar por isso há anos. Isso simplesmente não vai acontecer.

18. Eu bebo chá. Muitos deles. Especialmente chá verde. Esta é a minha escolha de escolha! Eu sou um grande fã da marca Rishi.

19. Minha bebida alcoólica é uma velha moda. Alguns anos atrás, alguns amigos me transformaram no uísque e eu fico obcecado desde então. Eu julgo um bar pela qualidade dos antigos que eles servem.

20. Um dia, eu gostaria de saber como jardim. Eu quero crescer minha própria comida. Adoro cozinhar e acho que é um passo razoável.

21. Eu era um jogador de poker semi-profissional. Eu financiei muito da minha viagem original com lucros de poker e vivi Amsterdã Por alguns meses, jogando “profissionalmente” no cassino da cidade.

22. Quando eu era mais jovem, trabalhei para o Sierra Club em Massachusetts. Criei um PowerPoint que chegamos a diferentes organizações comunitárias para mostrar que, com eficiente em termos de energia, eles poderiam economizar dinheiro e o meio ambiente ao mesmo tempo.

23. Quando eu estava no ensino médio, joguei muita mágica: a reunião e ganhei meu campeonato estadual (meu amigo veio para o segundo). Ganhamos uma viagem a Nova York para jogar no torneio nacional lá. Perdi na primeira rodada.

24. Eu não como doces. Talvez uma vez por ano terei um biscoito ou brownie, mas, na maioria das vezes, não faço sobremesas ou doces, pois não gosto de todo o açúcar.

25. Quando trabalho, muitas vezes tocarei uma música em repetição repetidamente. Isso me ajuda a me concentrar porque acaba com o ruído branco. Enquanto escrevo este post, ouço a doce Annie da Zac Brown Band repetindo nas últimas duas horas.

26. Não tenho uma cor favorita. Eu tenho dois: azul e verde.

27. Eu era um dos representantes da Asiana Airlines. Fiz um comercial para aqueles que foram transmitidos na televisão por dois anos. Mas minha voz foi chamada. Sempre parece tão estranho quando eu vejo.

28. Adoro filmes. Eu provavelmente assisto dois ou três por semana, no teatro ou em casa na Netflix. Meus amigos e eu temos palestras em grupo dedicadas aos filmes.

29. Minha bebida favorita? Scotch, especificamente escocês de Islay. (Minha marca favorita é Ardbeg.)

30. Quero saber como atirar em uma arma. Não porque eu sou uma noz de armas – eles não gostam fortemente deles, eu realmente quero um controle rígido de armas de fogo e sou uma doação regular de doadores para a segurança das armas – mas porque sou um daqueles “Preppers” loucos. Eu acho que o mundo está praticamente fodido, e eu gostaria de saber como atirar uma arma para (a) me proteger no caso da cultura e (b) caça (outra coisa que quero saber) Comida quando isso acontece ou (c) os zumbis vêm. Sempre tendo um plano B nunca machucou ninguém, certo?

Para esse fim, eu também gostaria de saber como atirar um arco e uma flecha. Eu acho que isso seria muito divertido – e útil.

31. Passo uma hora por dia lendo. Sou um grande fã de biografias e viagens, histórico e livros de negócios. Eu acho que ler e educar a si mesmo é uma das coisas mais importantes que você pode fazer em sua vida e não consigo entender as pessoas que não lêem livros. No ano típico, vou ler cerca de 50 a 70 livros. Você pode encontrar uma lista de todos os meus favoritos aqui.

32. Sou uma pessoa da manhã. Costumo acordar por volta das 7h e fazer o meu melhor trabalho antes do meio -dia. Em um bom dia, eu acordarei às 6 da manhã.

33. Eu tenho muito mais na academia no ano passado. Vou à academia seis dias por semana e faço Pilates um dia por semana. Ir à academia geralmente tem um efeito positivo: quando você começa a ir à academia, você acaba comendo melhor e bebe menos porque não deseja destruir seus exercícios. Eu atingi uma forma muito melhor nos últimos meses e planejei continuar este ano.

Bem, você tem! Alguns fatos mais interessantes para mim. Bem, as coisas que eu acho são pelo menos interessantes.

