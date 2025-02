Odisha holds roadshow in Hyderabad to promote tourism

Bhubaneswar, 5 de fevereiro (IANS) O Departamento de Turismo de Odisha organizou um roadshow em Hyderabad com o objetivo de promover o turismo interno e doméstico no estado, destacando sua rica herança cultural, belas paisagens, vários locais selvagens e locais turísticos.< /P>“/>

O governo de Odisha organizou um roadshow em Hyderabad na terça -feira para promover seu turismo, mostrando suas várias atrações, incluindo monumentos do patrimônio cultural, cachoeiras, vida selvagem, cozinha local, colinas e circuitos budistas. O evento organizado em associação com a Federação de Câmaras de Comércio e Indústria da Índia (FICCI), testemunhou mais de 40 operadores de viagens e 20 investidores em turistas de Hyderab participaram de uma série de interações B2B. “Nosso compromisso inabalável incentiva um ambiente em favor do investimento, fornecendo um sólido apoio às empresas”, disse o vice -ministro Pravati Paridas, que é responsável pelo departamento de turismo.

Apoiado por destinos incomparáveis, paisagens serenas e oportunidades em vários subsetores de turismo, Odisha apresenta uma oportunidade de ouro para os investidores construirem, crescerem e prosperarem em um dos mercados de turismo mais promissores da Índia, disse ele.

O Secretário de Turismo, Balwant Singh, destacou o extenso potencial turístico do estado e os esforços para tornar Odisha um destino essencial para os viajantes nacionais.

Odisha possui uma excelente rede rodoviária que conecta os estados vizinhos, disse ele.

Sua apresentação se concentrou em oportunidades para investidores e partes interessadas do turismo, que descreve o compromisso do estado de criar um ambiente perfeito para colaboração e crescimento no setor, com uma abordagem especial para investimentos estratégicos e desenvolvimento de infraestrutura.

Uma das principais sessões de destaque foi a proposta de inclusão de Odisha nos principais locais de turismo, o que melhoraria a visibilidade e a acessibilidade das ricas ofertas de turismo do estado, disse um funcionário. O estado também se concentrou em promover bem -estar. Com o crescente interesse global em experiências de viagem bem -sucedidas e holísticas, as partes interessadas sugeriram várias idéias para aproveitar a beleza natural de Odisha, paisagens serenas e práticas tradicionais de poço para estabelecer o estado como um destino para o bem -estar superior.

No final do dia, a delegação de Turismo de Odisha se reuniu com mais de uma dúzia de investidores em potencial de fraternidade de viagens e turismo para discutir oportunidades de investimento na florescente infraestrutura turística do estado.