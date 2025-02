Odisha to launch new homestay and adventure sports policy

Para posicionar Odisha como principal destino turístico global, o governo do Estado de Odisha em breve apresentará a política de referência de Odisha e Política de aventura de Odisha. Além disso, o Odisha Tourism planeja lançar uma campanha intitulada ‘Wed in Odisha’, alinhada com ‘Wed in India’ para promover o estado como um destino principal para casamentos, especialmente os casamentos de Temple e Patrimônio.

Anunciando essas iniciativas antes do Odisha Travel Bazar 2025, agendado de 24 a 27 de fevereiro em Bhubaneswar, vice -ministro e ministro do Turismo, Pravati Paridas, enfatizou o compromisso do governo em expandir a infraestrutura turística. “Odisha não será mais um segredo mais salvo, já que vamos revelar o segredo do mundo. Todo canto do estado sussurra uma história única e fornece uma ampla gama para explorar a natureza. A rica herança cultural de Odisha, a intocada As praias e o potencial do turismo de aventura o tornam um centro turístico ideal.

Com a abordagem renovada do governo da União no setor de Turismo de Odisha, o estado também está trabalhando em uma iniciativa de colaboração com o Centro para o Desenvolvimento de Locais Budistas. Esse movimento visa aumentar o turismo do patrimônio, atraindo particularmente os peregrinos budistas do sudeste da Ásia. “O rico corredor budista do estado em Lalitgiri, Ratgnagyri e Udaygiri, juntamente com outros locais, receberá um grande impulso na infraestrutura e nos serviços sob a abordagem renovada do centro. Nos próximos seis meses, o povo de Odisha pode Sinta a mudança, e o turismo será um dos principais contribuintes do PIB do estado “, disse ele. A campanha ‘Wed in Odisha’ promoverá os locais cênicos e patrimoniais do estado como destinos ideais de casamento. “Odisha tem alguns dos monumentos antigos e complexos de templos mais bonitos. Com ‘Wed in Odisha’, nosso objetivo é atrair casamentos de destino, casamentos do templo e turismo cultural”, acrescentou Parida.

Admitindo que o fato de a entrada de turistas estrangeiros no estado ter diminuído significativamente, o Secretário de Turismo, Balwant Singh, disse: “O estado não atingiu o número de turistas estrangeiros nos tempos anteriores ao Covide. No ano passado, o último Ano, o estado recebeu 43.000 turistas estrangeiros que estão tentando melhorar o marketing e a promoção de nossos produtos.

O Odisha Travel Bazar-2025 reunirá as partes interessadas do turismo internacional e nacional, viagens e investidores para explorar o potencial turístico do estado e promover as várias ofertas de Odisha no mapa global. Cerca de 100 operadores turísticos nacionais de mais de 30 cidades em toda a Índia e cerca de 30 operadores turísticos estrangeiros de 17 países como Reino Unido, Austrália, Alemanha, Bélgica, África do Sul, Espanha, Cingapura e outros estão participando do evento. “Este ano, os operadores turísticos de cada distrito de Odisha foram convidados a mostrar o potencial turístico e interagir com operadores turísticos de outros estados e países”, disse Singh.