Omã: Montanhas Mágicas e Getaways luxuosos

Ainda estava escuro quando nosso avião começou a descer para Muscat. Debaixo de nós, as tintas as águas negras do Golfo de Omã refletiam a luz da lua de prata e os contornos das sombras das montanhas Jabal Akhdar de Jabal Akhdar limitaram a cidade.

O aeroporto estava quieto, nosso vôo o único que pousou a essa hora do dia. Em breve, durante a migração, saímos para a área de chegadas do terminal, onde um motorista uniforme estava esperando. Através do terminal e do carro em espera, fomos direto da cidade até as montanhas.

A estrada foi ferida nos arredores de Muscat, gradualmente dando lugar à vastidão áspera do deserto de Omã. Ao nos aproximarmos das montanhas, a paisagem se torna ainda mais dramática, com picos dentários subindo contra o céu lento. O ar fica mais frio à medida que aumentamos. Passamos pequenas aldeias e casas de pedra tradicionais, nos apegamos às encostas.

Anantara al Jabal Al Akhdar: High-Altitde Haven

Demorou sete anos para concluir a estrada íngreme, que nos levou do moderno Muscat ao remoto Saiq Plateau – uma maravilhosa conquista da engenharia que mudou a vida dos moradores locais, que já haviam negociado território difícil de Donkey. No final da estrada, e o final de nossa viagem de duas horas, é o impressionante Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort.

Estamos entrando em nosso quarto que, empoleirado à beira de um canyon íngreme de 2.095 m acima do nível do mar, tem vistas incríveis. A luz joga na sala, dobrando e refletindo a piscina em nosso deck e podemos ver grupos remotos de edifícios interrompidos ao longo do lado oposto do canyon. Passamos a explorar.

As montanhas Jabal Al Akhdar e o Saiq Plateau

A casa em várias aldeias tradicionais, o Saiq Plateau é um forte contraste com as excelentes planícies de Omã. Por mais de séculos, as pessoas aqui se adaptaram ao ambiente montanhoso, construindo casas de pedra de classe de trabalho, fazendas atemporais e um antigo sistema de irrigação conhecido como “Falaj”, que canalizou a água das Diretivas das Montanhas diretamente para seus campos. Existem cerca de 58 aldeias diferentes espalhadas em todas essas montanhas. Eles apenas viviam por agricultores e suas famílias, mas agora foram abandonados. O punhado de moradores que permanecem permanentemente vivem um estilo de vida que está profundamente conectado à terra que cultivou há gerações.

Omã Rose

Talvez a colheita mais premiada seja o Damask Rose, conhecido localmente como “Wardh”, que é colhido em março e abril e é destilado para fazer a renomada água de rosas de Omã. Ele floresce na primavera, as rosas enchem o ar com seu aroma fino e doce. Os agricultores sobem cedo para lidar com as pétalas de rosa sensíveis, enquanto seu aroma é o mais forte. As pétalas são então destiladas, usando fornos de argila tradicionais ou tons de cobre. Demora três horas para converter 1,5 kg dessas flores rosa em água de rosas ásperas. Cada lote levará mais três a quatro meses de resfriamento, filtração e armazenamento antes da água de rosas mais esfumaçada e escura e pode solicitar um valor de cerca de 9 riais de omã (£ 20) por garrafa de 750 ml. É um navio de artesanato, passando sob gerações.

Vistas intermináveis ​​e arquitetura de Omã

De volta ao hotel, as vistas são incríveis. O lugar de Diana, uma plataforma de vidro nomeada pela falecida princesa do País de Gales, que visitou na década de 1980, rapidamente se tornou nosso Sundowner e jantar favorito. Observar o sol sob o canyon daqui era inesquecível – embora a vista do terraço do nosso quarto fosse quase tão boa.

As paredes de pedra da fortaleza, enormes janelas em arco e esculturas de madeira complexas refletem o patrimônio cultural de Omã. Dentro de elementos tradicionais, como Tadelakt Plaster e Zellij Tiles, são incorporados nos jardins, as trilhas levam a um hammam tradicional, um spa luxuoso e pontos isolados para a Stargazing. Demorou quatro anos para construir o resort – acho que está bem!

Magic deveat

Das montanhas, é hora de voltar a Muscat para explorar um pouco mais. As mudanças acentuadas e as encostas íngremes deram lugar a um mar de edifícios caiados de branco e um litoral se beijando das águas do Mar Árabe.

Muscat, adere à costa, sentado entre Omã, Golfo e as altas montanhas de Jabal Akhdar. Cercado pelo brilho do Golfo, Omã favorece a tradição e o país proibiu arranha -céus em favor de uma estética baixa resistente. Independentemente do turismo de massa e sem o arranha -céu e a multidão dos vizinhos dos Emirados Árabes Unidos, que coloca o país além de seus vizinhos, é seu compromisso com a autenticidade. Omã resistiu à atração do turismo de massa, em vez de se concentrar em preservar sua cultura, enquanto abraça a modernidade.

O Chadi Musicat

O Chadi Musicat Era nossa casa pelos próximos dias – a mistura perfeita de uma posição central da cidade, com belas vistas para o oceano. Acres de gramado verde, palmeiras apertadas, trilhas com manobras, características da água, três piscinas francesas, private 370m Long Beach e alguns ótimos restaurantes.

O hotel tem uma reputação lendária no Oriente Médio. Este foi o primeiro hotel de luxo a ser construído em Omã e se tornou o ponto de referência para a hospitalidade de Omã. Duas décadas depois, as pessoas ainda estão se reunindo aqui de todo o mundo para experimentar seu luxo subvalorizado.

Explorando Muscat

Reunindo -nos do maravilhoso oceano quente, é hora de explorar a cidade. Assinamos um passeio privado com um motorista local, Hajer Al Muzayni. Hajer atua como um guia para Com os habitantes locais E ela tem o dedo no pulso da cidade – exceto por todas as vistas regulares, ela nos mostrou algumas das jóias escondidas e cantos peculiares de Muscat que a maioria dos turistas poderia perder. Inscreva -se por 5 horas de cobertura completa da turnê de Muscat City e peça -a pelo nome!

A primeira parada foi a grande mesquita do sultão Qaboos. As mesquitas de Omã são uma exceção notável aos “sem edifícios altos” do país e à mesquita, no coração de Muscat, domina o minarete de 91 milhões da cidade. A aplicação silenciosa do exterior, este exemplo incrível da arquitetura islâmica moderna, foi um presente para a nação pelo sultão Qaboos, para marcar o 30º ano de seu reinado. A sala de oração principal é maravilhosa. O tapete sozinho, medindo 70 metros por 60 metros, levou 600 mulheres quatro anos para navegar. A mesquita pode acomodar 20.000 fiéis e, com seus elaborados pátios, mosaicos, salões de oração e jardins lindamente de jardins, é uma das mais belas atrações da cidade.

Então, no layout diário estava o Mutrah Corniche. Caminhamos pelo espaço de 2 km, parando para um cartão doce e poderoso com cardamomo, conhecido como Karak Chai. Carnaval com cardamomo, cravo, canela e gengibre, e misturado com leite condensado doce, que dá um creme intenso, este chá é extremamente delicioso!

Continuando ao longo de Corniche, admiramos Masjid Al Rasool Al Adham, uma mesquita xiita que data do século XV, antes de ligar para o Mutrah Souq de 200 anos. Aqui vagamos pelo comprimento do mercado coberto, do portão de entrada até Corniche, até o portão de saída para os antigos quartos da cidade. Móveis vintage, lembranças, jóias, facas tradicionais de Omã, especiarias, incenso e perfumes, vimos tudo.

A ópera de mármore branca de Muscat foi o nosso último porto. Conhecida por sua excelente acústica, o edifício é a artes e a cultura da cidade, que realiza regularmente artistas de música de todo o mundo. Os shows são incrivelmente acessíveis, embora você possa, como nós, fazer um passeio rápido.

Trials de museus

Para um pick-me-up a caminho, liguei para um ponto quente local para um café Omã, Kahwa. Geralmente bastante fraco, com dicas de água de rosas e açafrão, Kahwa é uma bebida social popular, porque, como não é poderosa, você pode sentar com seus amigos e beber muitas xícaras seguidas.

No final de nossa turnê, trabalhamos muito apetite e estávamos procurando algo um pouco mais importante que o café. Não há muita comida na rua em Omã. Mas o que Hajer nos apresentou foi Mishkak, espetos com carne de churrasco e frutos do mar. Marinado em alho, gengibre e especiarias, depois assado sobre carvão quente, Mishkak é comido com um molho de pimenta picante ou molho de tamarindo. Convidamos uma das barracas de comida permanente na estrada ao longo da praia e, fazendo um lugar em uma das mesas e cadeiras de plástico no estacionamento, devoramos os espetos defumados.

Nenhuma refeição é completa sem sobremesa, então fomos a Al Diwaniya, um dos melhores lugares de Muscat para Halwa, uma sobremesa muito doce e pegajosa de Omã, cozida em uma pasta grossa e especiarias com pêssegos, açafrão e nozes. Esta é uma das únicas sobremesas autênticas de Omã e, se, como eu, você tiver um gosto por doces, vai adorar.

Após seis horas de pontos turísticos, visitando praias locais, convidando galerias e cafés, compras e comida, sentimos que tínhamos um bom “sabor” da cidade.

Por que Omã deve ser sua próxima fuga

Omã é conhecido por suas receitas calorosas aos visitantes. De certa forma, o país consegue combinar uma história rica e tradições poderosas, com paisagens impressionantes e uma perspectiva claramente moderna. Das mesquitas elaboradas de Muscat às dramáticas montanhas Jebel Akhdar e algumas das praias mais impressionantes da Península Arábica, Omã é um destino impressionante que oferece tanto. Como se costuma dizer em árabe, “Jamil Jiddan” … muito bonito.

Reino de Sarah Sarah Kingdom é uma escritora de Journey de Sydney, Austrália. Quando ele não sobe ou viaja, ele mora em uma fazenda de gado no centro da Zâmbia.