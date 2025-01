One dead after Tesla Cybertruck catches fire outside Trump hotel in Las Vegas

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas na quarta-feira, quando um caminhão Tesla pegou fogo e explodiu em frente ao hotel de Donald Trump em Las Vegas, disseram as autoridades.

Autoridades da Polícia Metropolitana de Las Vegas e do Corpo de Bombeiros do Condado de Clark, em Nevada, disseram em entrevista coletiva que uma pessoa morreu dentro do veículo e que estavam trabalhando para remover o corpo.

Outras sete pessoas próximas sofreram ferimentos leves e foram levadas a um hospital para tratamento.

Elon Musk, o líder da indústria de tecnologia dono da Tesla, publicado em Xa plataforma de mídia social anteriormente conhecida como Twitter antes de comprá-la disse que “toda a equipe sênior da Tesla” estava investigando o que aconteceu.

Ele disse que a equipe “divulgará mais informações assim que soubermos de algo”, acrescentando que “nunca vimos nada parecido”. Seus comentários incluíram outra postagem que fazia referência a uma “detonação” quando o carro explodiu.

Uma afiliada local da ABC News relatadocitando um oficial informado sobre a investigação, que o Tesla Cybertruck, um veículo de aparência futurista com uma carroceria que lembra um caça furtivo, tinha “morteiros tipo fogos de artifício a bordo”, embora isso não tenha sido confirmado.

Musk tornou-se este ano um apoiante proeminente de um doador da campanha presidencial de Donald Trump. Ele mudou a situação quando começou a aparecer em comícios eleitorais republicanos no outono e foi tratado como uma superestrela por Trump, tornando-se então um conselheiro próximo do presidente eleito depois que Trump derrotou a candidata democrata Kamala Harris em novembro.

Trump nomeou Musk como chefe adjunto de uma entidade recém-criada chamada Departamento de Eficiência Governamental, que buscará reduzir custos em toda a máquina do governo federal assim que a nova administração tomar posse, em 20 de janeiro.

A polêmica decisão levantou questões sobre potenciais conflitos de interesses e preocupações de segurança nacional em relação aos interesses comerciais de Musk nos Estados Unidos e em todo o mundo e aos negócios do governo federal. Existem muito poucos detalhes sobre a estrutura pretendida ou a base constitucional para a criação de tal “departamento”.

Um porta-voz do condado disse em comunicado que o incêndio na área de estacionamento com manobrista do Trump International Hotel Las Vegas foi relatado às 8h40, horário local.

Nenhuma causa foi dada e os detalhes foram mínimos.

“Eu sei que você tem muitas perguntas”, disse Jeremy Schwartz, agente especial interino do FBI encarregado do escritório de Las Vegas, em entrevista coletiva. “Não temos muitas respostas.”

Eric Trump, filho do presidente eleito e vice-presidente executivo da Organização Trump, postou sobre o incêndio na plataforma de mídia social X. Ele elogiou o corpo de bombeiros e as autoridades locais “pela sua resposta rápida e profissionalismo”.

O hotel de 64 andares fica ao lado da famosa Las Vegas Strip e em frente ao shopping center Fashion Show Las Vegas.

A Associated Press contribuiu com reportagens