Over 1.5 million foreign tourists expected at Maha Kumbh: Union Minister Shekhawat

O Ministro da Cultura e Turismo da União, Gajendra Singh Shekhawat, disse no domingo que mais de 1,5 milhão de turistas estrangeiros deverão visitar o Maha Kumbh. O Ministério do Turismo montou uma cidade de tendas que oferece instalações como Ayurveda, Yoga e Panchakarma para acomodá-los, disse ele.

Discursando no evento inaugural do ‘Kalagram’, um centro que apresenta a herança cultural indiana espalhada por 10 acres no Setor 7 da área de Nagvasuki, Shekhawat descreveu a Maha Kumbh como a maior feira do mundo que incorpora a unidade da Índia na diversidade.

Ele disse que mais de 1,5 milhão de turistas estrangeiros deverão comparecer ao Maha Kumbh este ano.

“O Ministério da Cultura fez esforços especiais para dar reconhecimento global a Maha Kumbh”, disse o ministro.

Ele destacou que o Kalagram será uma das principais atrações da feira, com apresentações no palco. Contará com Char Dhams, uma grande entrada que reproduz os 12 Jyotirlingas, uma exposição Kumbh envolvente e atemporal e sete pátios culturais regionais que mostrarão a diversidade do país.

O ‘Anubhuti Mandapam’ proporcionará aos visitantes uma experiência sensorial única. Mais de 230 mestres artesãos apresentarão formas de arte tradicionais indianas.

Os visitantes também podem desfrutar da autêntica culinária indiana em barracas de comida específicas do estado e apresentações vibrantes de mais de 14.630 artistas culturais. Várias competições e atividades interativas também serão organizadas, acrescentou Shekhawat.

Para os peregrinos, foram tomadas providências para viagens aéreas para destinos espirituais importantes como Ayodhya, Kashi e Mathura. O Kalagram tem como objetivo fornecer uma plataforma vibrante para mostrar as artes, a cultura e as tradições folclóricas da Índia. O Maha Kumbh começará em 13 de janeiro e o Kalagram oferecerá uma visão sobre a diversidade da arte e da cultura da Índia.

O Ministro da União, Gajendra Singh Shekhawat, anunciou que 45 milhões de devotos e turistas de 100 países visitarão Maha Kumbh em Prayagraj de 13 de janeiro a 26 de fevereiro de 2025. Ele destacou a unidade que Diwali trouxe e compartilhou sua recente visita a Ayodhya. Estão sendo feitos extensos preparativos para a feira, que deverá atrair até 20 lakh estrangeiros.

Durante mais de 45 dias, os programas serão realizados em vários locais, incluindo Kalagram, Ganga Pandals, Jhunsi, Nagvasuki e Arail, disse o ministro. Shekhawat enfatizou que o Maha Kumbh reflete a confluência de fé e cultura, atrai visitantes de todo o mundo e apresenta ao mundo a rica herança da Índia.