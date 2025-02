Overseas marketing budget of Ministry of Tourism falls to record low

O orçamento da União para 2025-26, apresentado pelo Ministro das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, ignorou a indústria do turismo de entrada e a incrível marca indiana mais uma vez. Embora o orçamento proposto para aliviar e racionalizar processos de visto e introduzir isenções de taxa de vistos para países selecionados, houve uma redução drástica no orçamento de marketing e promoções e assistência ao desenvolvimento de mercado (MDA) no exterior este ano este ano este ano.

Embora as estimativas orçamentárias para 2025-26 permanecessem quase iguais (INR 2.541 milhões de rúpias) em comparação com 2024-25 (INR 2.484 milhões. A alocação na mesma cabeça foi de 33 milhões de rúpias nas últimas estimativas do orçamento e também permaneceu a mesma na mesma estimativas revisadas.

Sublinha a perspectiva do governo sobre o turismo na Índia, a maioria do orçamento e promoções da marca permaneceu em promoções turísticas nacionais. De INR estima que 140 milhões de rúpias, quase 137 milhões de rúpias serão gastas em promoções turísticas nacionais, de acordo com as demandas de estimativas de subsídios do Ministério do Turismo.

Quebrando a alocação, INR 1.158,79 milhões de rúpias foram designadas especificamente para a AI Asset Holdings Ltd, atribuídas para empréstimos de serviço transferidos para o veículo para fins especiais (SPV) como parte da reestruturação financeira da Air India. Isso marca uma diminuição na alocação de 2023-24 de INR 1.144,49 milhões de rúpias e uma estimativa revisada de INR 713,92 milhões de rúpias.

“O governo está indiretamente pedindo à indústria do turismo que seja” Atma Nirbhar “, disse um importante operador de turista que reage à tarefa insignificante para promoções e marketing no exterior”. ., Mas não há nada para a indústria do turismo que está de entrada em que não há nada para impulsionar o turismo, uma importante renda cambial para o país, o relaxamento do TCS aumentará as viagens de saída.

Enquanto isso, a variação nas estimativas orçamentárias para o turismo no início do exercício financeiro e as estimativas revisadas continuam a se expandir a cada ano. De acordo com os documentos do orçamento, as estimativas do orçamento revisadas para o turismo no atual exercício de 2024-25 foram apenas INR 855 milhões de rúpias (34 %) em comparação com as estimativas do orçamento de 2.485 milhões de rúpias.