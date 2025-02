OYO Invests $10 million to boost G6 Hospitality’s digital assets

Oyo revelou planos de investir US $ 10 milhões (aproximadamente 87 milhões de rúpias) para desenvolver e melhorar os ativos digitais da G6 Hospitality, que opera o Motel 6 e o ​​Studio 6 nos Estados Unidos. A abordagem da empresa se concentrará no crescimento do site do Motel 6 e do aplicativo My6, com o objetivo de aumentar as instalações de aplicativos quatro vezes antes da temporada de verão. O investimento também inclui o uso de estratégias avançadas de orientação digital para atrair clientes de alta intenção, com uma ênfase particular nas associações com as principais plataformas digitais, como Google e Microsoft.

Esse movimento faz parte de uma estratégia mais ampla para executar campanhas digitais específicas, com o objetivo de alcançar clientes que buscam ativamente adaptações. A abordagem dos dados com base nos dados não apenas melhorará as conversões de reserva, mas também melhorará o valor dos parceiros de franquia, atraindo mais clientes diretamente para a marca.

Shashank Jain, chefe de renda on -line da G6 Hospitality, comentou: “Ao concentrar nossos recursos em usuários com maior probabilidade de converter, estamos otimizando nossas despesas de marketing e oferecendo mais valor aos nossos parceiros de franquia. O investimento sublinha o compromisso da G6 de apoiar sua rede de franquias, promovendo reservas diretas e reduzindo a dependência de plataformas de terceira parte.

Esse investimento segue a recente aquisição da G6 Hospitality of Blackstone Real Estate por US $ 525 milhões. Com esta aquisição, a OYO pretende acelerar o crescimento da hospitalidade G6, com o objetivo de adiar a Geórgia e o Arizona e o Arizona. , garantindo a preservação dos valores e identidades centrais das marcas.

Além dos planos de crescimento digital, a G6 Hospitality associou -se à Hotelkey ​​para fortalecer suas habilidades tecnológicas entre propriedades nos Estados Unidos e no Canadá.