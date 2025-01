OYO partners with Goa Tourism to launch accelerator program

Rohan para Khaunte, ministro do Turismo de Goa, lança o programa Oyo Accelerator para apoiar pequenos hoteleiros na expansão de seus negócios em todo o estado, gerando novos empregos e promovendo o turismo sustentável. Oyo tem sido associado ao Departamento de Turismo de Goa para lançar seu programa de acelerador, com o objetivo de ajudar pequenos e primeiros hoteleiros a expandir suas operações de Goa. A iniciativa foi lançada oficialmente por Shri Rohan para Khaunte, o honorável ministro do Turismo, Goa, durante uma cerimônia especial em Panaji.

Como parte do programa, o ministro Khaunte apresentou cheques no valor de 25 lakhs a cinco beneficiários da iniciativa, incluindo hoteleiros de Panjim, Calangut e Madgaon.

Através dessa colaboração, a OYO pretende a bordo de mais de 300 propriedades em North, Central e South Goa no próximo ano, contribuindo para a criação de mais de 5000 novos empregos no estado. O programa Accelerator oferece a primeira -geração hoteleira de uma variedade de apoio, incluindo aulas particulares, acesso à rede OYO de mais de 15.000 contas corporativas e mais de 10.000 agentes de viagens. Além disso, o programa oferece assistência financeira e ferramentas dinâmicas de preços para ajudar essas empresas a melhorar a lucratividade e aumentar sua base de clientes.

Rohan Khaunte comentou: “O Programa de Acelerador não apenas se alinha à nossa visão do turismo sustentável, mas também fornece uma plataforma para que pequenas e médias empresas expandam suas operações por meio de tutoria estratégica, integração tecnológica e apoio financeiro. Essa iniciativa destaca nossa responsabilidade coletiva de garantir que Goa permaneça na vanguarda dos destinos de viagem globais, preservando seu charme e herança únicos.

Varun Jain, diretor de operações da OYO, expressou sua confiança no sucesso do programa, apontando: “Estamos empolgados em associar -se aos aspirantes a hoteleiros de Goa, ajudando -os a realizar seu potencial comercial. Nossos resultados comprovados em outros estados mostraram melhorias significativas nas taxas de ocupação e lucratividade para os parceiros participantes.

Os beneficiários do programa acelerador elogiaram a iniciativa de capacitá -los com as ferramentas necessárias para o crescimento sustentável dos negócios, o que lhes permite se concentrar em melhorar as experiências de hóspedes enquanto aproveita a experiência de OYO