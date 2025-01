OYO to add 500 hotels across religious hubs to boost spiritual tourism

A OYO adicionará 500 hotéis nos principais destinos de turismo religioso na Índia, alinhando-se com os esforços do governo para fortalecer o turismo espiritual. A expansão abrangerá centros proeminentes como Ayodhya, Varanasi, Prayagraj e Puri, proporcionando alojamento de qualidade a milhões de peregrinos. A iniciativa responde à crescente procura, especialmente após a inauguração do Templo Ram em Ayodhya.

A OYO, líder global em tecnologia hoteleira, anunciou planos para adicionar 500 hotéis nos principais destinos religiosos da Índia como parte do esforço do governo para impulsionar o turismo espiritual. Os hotéis estarão localizados nos principais centros de peregrinação, incluindo Ayodhya, Varanasi, Prayagraj, Puri, Haridwar, Mathura, Vrindavan, Amritsar, Ujjain, Ajmer, Nasik e Tirupati.

O maior foco da empresa será Ayodhya, onde mais de 150 hotéis estão planejados devido à crescente demanda após a inauguração do Templo Ram no ano passado. Ayodhya também emergiu como o destino religioso mais pesquisado para os feriados de Ano Novo, com um crescimento anual de 39% nas pesquisas no aplicativo OYO. A cidade deverá atrair milhares de devotos no dia 22 de janeiro de 2025, marcando o primeiro aniversário da cerimônia de consagração do templo.

Além disso, a OYO apresentará 100 hotéis em Varanasi e 50 cada em Prayagraj, Haridwar e Puri. A OYO já recebeu pedidos de reserva para o período Maha Kumbh de Prayagraj que excedem o estoque atual. A maioria dos hotéis será lançada na categoria “serviços empresariais”, garantindo o envolvimento direto da OYO nas operações para proporcionar uma experiência superior aos hóspedes.

Varun Jain, COO, OYO Índia, disse: “Estamos colaborando com departamentos de turismo dos principais estados para alinhar melhor nossa oferta com a crescente demanda por acomodações de qualidade. “Também estamos monitorando de perto as tendências emergentes no turismo espiritual, incluindo as mudanças nas preferências dos visitantes e o apelo crescente de destinos menos conhecidos.”

Esta iniciativa apoia a visão mais ampla do turismo espiritual, que deverá gerar receitas de 59.000 milhões de rupias até 2028 e criar 140 milhões de empregos até 2030, de acordo com dados do governo.