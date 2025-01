‘Paradise Unexplored’ tagline outlived, tourism stakeholders of Northeast demands new approach to tourism brand marketing

“Queremos remover os slogans ‘ocultos’ e ‘inexplorados’ o mais rápido possível. Queremos embarcar em uma promoção agressiva para conscientizar o mundo sobre Arunachal Pradesh”, disse o Ministro do Turismo de Arunachal Pradesh, Pasang D Sona, na despedida da convenção ATOAI (Associação de Operadores Turísticos de Aventura da Índia), realizada recentemente em Tawang. A afirmação do ministro não é isolada. Há uma desilusão geral na indústria do turismo do Nordeste pelo facto de a região ter sido considerada uma das promoções turísticas e rotulada como “Paraíso Inexplorado” durante décadas.

Embora a provocação imediata para o novo processo de pensamento entre os actores do turismo da região sejam os intermináveis ​​tumultos em Manipur, que lançaram uma sombra sobre o turismo de toda a região, eles não o atribuem abertamente ao mesmo.

Não são apenas as partes interessadas da indústria privada; Os decisores políticos também partilham sentimentos semelhantes. Oken Tayeng, MLA de Arunachal Pradesh e membro do Conselho Consultivo Nacional de Turismo (NTAC) do Ministério do Turismo do Governo da Índia, também exigiu uma revisão da tradição de agrupar toda a região Nordeste para marketing e promoções como um único bloco. . .

“30 anos atrás, é claro, fazia sentido. Havia apenas um aeroporto em Guwahati e os demais estados eram de difícil acesso. As coisas mudaram ao longo dos anos. O lema ‘paraíso inexplorado‘ é descabido e enganoso no contexto atual. Todos os estados têm fortes características individuais. Portanto, defini-lo com uma imagem, uma cultura e um destino é um erro”, disse Tayeng.

O próprio ministro-chefe de Assam, Himanta Biswa, falou sobre o desafio de percepção que a região enfrenta e a necessidade de remover equívocos de longa data no recente International Tourism Mart (ITM) em Kaziranga, Assam. Muitos países estrangeiros consideram o Nordeste uma área perturbada e têm restrições gerais de viagens. O CM disse que há necessidade de remover tais restrições, considerando a melhoria das condições de segurança.

As partes interessadas da indústria privada também se juntaram ao coro com fortes argumentos a favor da desagregação da região em termos de marketing, branding e promoções. “Quando você promove o NE como destino, você não está fazendo justiça à região. É preciso quebrar todo o conceito de NE como um bloco único. As pessoas nos procuram para roteiros de 4 a 5 dias pela região. O Nordeste é tão vasto que você não consegue vê-lo durante toda a vida”, diz Devraj Barooah, um jovem operador turístico especializado em passeios personalizados pelo Nordeste. “Quando falamos de outras regiões, falamos de estados individuais; Por que só o Nordeste é promovido como bloco?” perguntado.

Hoihnu Hauzel, jornalista freelancer e fundador da Northeast Odyssey, também foi a favor da desagregação do Nordeste para marcas e promoções, pois isso “dilui as identidades de cada estado”. “Devemos estar cientes de que cada estado oferece produtos turísticos diferentes e quando os agrupamos convenientemente como uma entidade única, as identidades de cada estado se diluem. Portanto, não nos concentramos na força que cada estado tem a oferecer. Por isso é importante falar claramente sobre cada estado”, afirmou.

“Não sou a favor de transformar todo o Nordeste num clube turístico”, afirma Rezina Mihu, CMD do Mishmi Hills Group, que promove o turismo cultural e de aventura no Vale Dibang, em Arunachal Pradesh. “Há tantas coisas num só distrito de Arunachal Pradesh”, disse ele, referindo-se ao distrito de Anini e ao vale de Dibang. “Existem 26 tribos principais e centenas de subtribos num distrito, que oferecem muito em termos de cultura e natureza. Agora toda a minha atenção está voltada para Arunachal”, disse ele.

Entretanto, a indústria do turismo do Nordeste manifestou-se abertamente contra a má selecção de compradores internacionais para o recente International Tourism Mart (ITM) organizado pelo Ministério do Turismo da União. A 12ª edição do ITM foi realizada em Kaziranga, Assam, de 27 a 29 de novembro de 2024. Embora o Ministério do Turismo tenha fretado um voo para trazer compradores nacionais e internacionais a Guwahati para o evento de exposição de destinos B2B, as partes interessadas da indústria do turismo local, em torno 70 dos quais reservaram espaço para trocas B2B não compareceram.

Altos funcionários da indústria atribuíram isso à falta de experiência em missões indianas no exterior e foram creditados por promover a marca Incredible India no exterior após o fechamento dos escritórios de turismo indianos. “As missões indianas não possuem conhecimento técnico sobre o comércio de viagens em seus respectivos territórios. A maioria dos compradores eram pessoas da diáspora indiana que promoviam pacotes de saída da Índia para os seus respectivos destinos”, disse um veterano da indústria de viagens envolvido no turismo de cruzeiros no Nordeste.

“Eles não eram compradores sérios. Normalmente, o ministério consulta as partes interessadas locais na seleção dos compradores. Desta vez não houve tais consultas”, disse um membro sênior da associação de operadores turísticos de Assam.

“Durante um dos eventos de networking também tive duas reuniões com compradores internacionais. “Não tenho certeza sobre o potencial comercial destas reuniões”, disse outro operador turístico.