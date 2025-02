Nueva Delhi, 10 de fevereiro (IANS) A sessão do Orçamento do Parlamento se reunirá novamente na segunda -feira, com o Lok Sabha e Rajya Sabha para se encontrar. A sessão continuará as discussões sobre o orçamento do sindicato até 2025, juntamente com outras questões significativas. . “/>

No último relatório de medidas tomadas no Parlamento, o Comitê Parlamentar Permanente de Transporte, Turismo e Cultura levantou sérias dúvidas sobre por que problemas de marketing e promoções no exterior, orçamentos para essas atividades etc. não foram resolvidos para os dois departamentos, mesmo Após o fechamento dos escritórios do turismo em toda a Índia no exterior, quase dois anos atrás. O Comitê indica em seu relatório que havia tempo suficiente para os dois ministérios ter formalidades de transição em vigor. Quase dois anos se passaram desde que o último escritório de turismo indiano foi fechado, e a responsabilidade por promoções turísticas no exterior foi entregue às missões indianas no exterior.

De acordo com o relatório do Comitê Permanente, o MEA informou ao Comitê que, embora os escritórios turísticos no exterior tivessem muitos fundos disponíveis para fornecer suporte de folheto, etc., a agentes estrangeiros, os dois ministérios ainda estão em discussões sobre como um orçamento separado Para o turismo disponível para o MEA, que permitiria que as missões forneçam suporte ao folheto a agentes e outros trabalhos promocionais.

O Ministério do Turismo informou o comitê parlamentar permanente que propôs ao MEA as perspectivas de publicar funcionários do Ministério do Turismo nas missões indianas no exterior para complementar seus esforços e torná -lo realmente eficaz e focado. O Ministério das Relações Exteriores está atualmente considerando a proposta e o comitê permanente foi informado.

O comitê, expressando sua confiança na competência dos oficiais da MEA publicados em Misiones na administração de promoções turísticas, achou que a MEA poderia explorar a possibilidade de publicar oficiais do Ministério do Turismo que são “bem treinados e experientes em promoções turísticas” para trabalho de trabalho. Em missões no exterior.

O relatório do comitê parlamentar permanente também levou em consideração os comentários que recebeu das partes interessadas da indústria do turismo e apontou que, devido à falta de apoio ao folheto a agentes estrangeiros, a Índia não aparece mais nas brochuras promocionais de As brochuras promocionais dos principais agentes e empresas no exterior, impactando adversamente a entrada internacional na Índia.

Reagindo a uma pergunta relacionada a promoções no exterior em uma conferência recente organizada pela CII na capital nacional, um burocrata sênior ligado ao Ministério do Turismo também admitiu que no governo, uma vez que uma porta está fechada, muito é necessário um esforço para reabrir para reabrir , apontando o fechamento dos escritórios do turismo da Índia. Da mesma forma, nas promoções no exterior, ele disse que as interações regulares com mercados internacionais com marca e promoções são bastante críticos no marketing turístico. Depois de deixar um mercado, é duplamente difícil recuperar o impulso.

Enquanto isso, no orçamento de 2025-26, o orçamento de promoções e marketing no exterior entrou em colapso para um registro mínimo de INR 3,03 milhões de rúpias. No ano passado, eles eram INR 33 milhões de rúpias.