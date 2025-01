Parque Nacional dos Lagos Plitvice: do inverno ao despertar da primavera

Os Lagos Plitvice sempre foram conhecidos pela sua beleza extraordinária, que muda com a mudança das estações. O inverno traz consigo um brilho sereno aos lagos, quando os lagos ficam cobertos por uma camada de gelo e neve. e com a chegada da primavera a natureza acorda. Quer você visite no inverno ou na primavera, os Lagos Plitvice oferecem uma experiência inesquecível em um belo cenário natural.

Silêncio de inverno

O inverno traz um encanto especial ao Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, e as cachoeiras, florestas e lagos cobertos de neve são uma visão que muitas vezes não é vista por muitos. Embora a maioria dos visitantes venha ao Parque na primavera e no verão, o inverno traz uma experiência mais tranquila e íntima deste lugar único. Nos meses frios, as cataratas congelam parcial ou totalmente, criando cenários incríveis. A paisagem nevada oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar os Lagos Plitvice de uma maneira totalmente nova. Nesta época do ano não há aglomerações, por isso os visitantes podem desfrutar da natureza de uma forma especial: sem distrações, com tempo suficiente para explorar e admirar cada detalhe. Uma manta branca cobre os caminhos e pontes de madeira e as florestas ganham um aspecto quase surreal.

Um passeio nesta paisagem traz uma sensação de paz e uma profunda conexão com a natureza. Além de caminhar, um passeio de barco elétrico no inverno no Lago Kozjak oferece a oportunidade perfeita para apreciar e fotografar cenas únicas de natureza encantadora. O inverno também é uma época em que os visitantes precisam ter mais cuidado. As trilhas podem ser escorregadias devido ao gelo e as temperaturas geralmente caem abaixo de zero. Usar roupas e calçados adequados é extremamente importante para tornar a sua estadia na natureza agradável e segura. Para quem quer fugir das responsabilidades e do estresse do dia a dia, visitar os Lagos Plitvice durante o inverno é a escolha ideal. Aqui você encontra não só belezas naturais, mas também paz interior. O silêncio invernal que aqui reina oferece uma forma especial de descanso: aquela que enche a mente e o coração de tranquilidade, trazendo uma sensação de contentamento e felicidade. Quer seja um amante da natureza, um fotógrafo ou apenas queira experimentar algo especial, os Lagos Plitvice sob um manto de neve irão oferecer-lhe uma experiência inesquecível que irá recordar por muito tempo.

Estação de esqui Mukinje

Você sabia que o Parque Nacional dos Lagos de Plitvice possui uma estação de esqui? Desde a década de 1980, a estação de esqui de Mukinje tornou-se um destino obrigatório para todos aqueles que querem desfrutar das alegrias do inverno, bem como da natureza única deste Parque Nacional. Ao longo da estrada estadual D429, no vilarejo de Mukinje, a estação de esqui é ideal para diversão em família e recreação ao ar livre. São apenas 2,5 km. da Entrada 2, do complexo hoteleiro do Parque Nacional ou cerca de 5 km. da entrada 1 e do popular restaurante Lička kuća, em direção à costa do Adriático. A estação de esqui oferece tudo que você precisa para umas férias de inverno. Com um teleférico com capacidade para 400 esquiadores por hora, os visitantes podem subir a uma altura de 700 metros acima do nível do mar, de onde descem pelas encostas até o sopé da estação de esqui a 640 metros. As pistas têm cerca de 400 metros de extensão e a sua suavidade (declive médio de 15%) torna o centro de esqui ideal para iniciantes, esquiadores recreativos e famílias com crianças. Além de esquiar, os hóspedes também podem praticar snowboard e descer a encosta de trenó.

Para quem quer aproveitar os momentos de inverno após o pôr do sol, a estação de esqui também oferece uma experiência especial: esqui noturno sob holofotes. Todas as sextas e sábados as pistas são iluminadas criando um ambiente inesquecível para todos os esquiadores. Para os amantes da neve que desejam praticar trenós, a estação de esqui oferece aluguel de trenós, pratos e pás para descer a encosta, tornando a estação de esqui acessível a famílias com crianças pequenas. A estância de esqui de Mukinje está disponível dependendo das condições naturais e com tempo favorável o teleférico funciona, garantindo um esqui agradável. A estação de esqui também oferece aluguel de equipamentos de esqui, então você não precisa se preocupar com isso: tudo que você precisa está à sua disposição. Depois de se divertir na estação de esqui Mukinje, os hóspedes terão a oportunidade de relaxar e desfrutar da oferta culinária da Pizzeria Vučnica. Situada no centro das atividades de inverno, a Pizzaria oferece o local perfeito para relaxar após um dia agitado nas pistas. Não perca a oportunidade de passar momentos de inverno na natureza, rodeado de paisagens montanhosas.

Um passeio na natureza

Durante o inverno, quando o Parque Nacional hiberna, passear pelo lago tem um encanto especial em comparação com outras estações. O inverno nos Lagos Plitvice não permite aos visitantes desfrutar de passeios completos, mas é isso que os torna verdadeiramente especiais: porque até o pouco que conseguem ver os deixa sem fôlego. Para segurança dos visitantes, algumas partes do Parque estão temporariamente fechadas. Os Lagos Superiores fecham primeiro e permanecem fechados até a primavera, quando se preparam para a chegada dos visitantes. Durante esse período, é possível fazer um passeio pelo desfiladeiro dos Lagos Inferiores até que a cobertura de neve fique alta o suficiente para que os lagos só possam ser vistos de cima do desfiladeiro. Uma caminhada até o topo do cânion oferece vistas de trilhas nevadas que ninguém jamais percorreu antes, enquanto cachoeiras e lagos criam um som diferente.

Tudo na natureza parece descansar, esperando a chegada da primavera, quando com os primeiros raios de sol os pássaros cantarão e as primeiras flores da primavera desabrocharão. Com a chegada da primavera, tudo acorda e os programas do Parque Nacional reabrem, permitindo aos visitantes desfrutar da beleza das cores vivas e vivenciar plenamente o maravilhoso mundo natural que os rodeia. O Parque oferece uma variedade de passeios adaptados a diferentes interesses e níveis de condicionamento físico: desde caminhadas mais curtas até passeios de um dia inteiro. Na primavera e no verão, quando a natureza está no seu melhor, um passeio no Parque torna-se um verdadeiro prazer para todos os amantes da natureza. Cada passo revela uma nova maravilha e cada vista traz uma sensação de admiração por este mundo natural único.

Tudo que você precisa para planejar sua viagem em 2024

A chegada da primavera e dos horários das turnês

À medida que a primavera se aproxima, os Lagos Plitvice ganham um novo visual, inundados de cores. Os lagos brilham sob o primeiro sol da manhã e sua cor muda do verde turquesa para o azul à medida que o dia avança. Na entrada do Parque você é recebido pela incrível Cachoeira Grande, cuja potência impressiona. Ao percorrer as trilhas do Parque ao som dos pássaros e do silêncio da natureza, você vivenciará a beleza das Lagoas Inferiores. Depois de um agradável passeio no desfiladeiro dos Lagos Inferiores, você chegará a outra atração, que é um passeio de barco elétrico no maior lago, Kozjak. Esta caminhada dura 20 minutos e oferece a oportunidade de descansar com as belas paisagens de um dia de primavera. A aventura não para por aí. Se você é fã de longas caminhadas pela natureza, o passeio leva você aos Lagos Superiores do Parque Nacional.

Eles são verdadeiramente especiais e consistem em 12 lagos e muitas cachoeiras, grandes e pequenas. Os Lagos Superiores têm forma de cascata, o que significa que as quedas transbordam sobre as represas de travertino a cada passo. Essas cenas impressionam especialmente na primavera, quando as águas estão altas e os lagos brilham com cores especiais. As agradáveis ​​temperaturas primaveris e o ar puro enriquecem ainda mais a experiência. O Parque Nacional oferece diversos passeios para que você possa apreciar as belezas do Parque por um, dois ou até três dias. No final, um veículo panorâmico oferece vistas da paisagem arborizada do Parque, com ocasionais raios de sol brilhando nas copas das árvores: o final perfeito para o seu passeio.

O Parque Nacional dos Lagos Plitvice é verdadeiramente especial em todas as estações. O inverno conta a sua própria história, quando lagos e cachoeiras ficam por um momento em um ambiente tranquilo, aguardando os primeiros raios de sol da primavera. Com a chegada da primavera tudo acorda e a natureza volta a encantar as pessoas com sua beleza. Quer você venha no silêncio do inverno ou no esplendor da primavera, cada estação é especial por si só. A única coisa importante a fazer é coordenar a sua visita com as condições meteorológicas atuais e deixar-se apreciar a beleza da natureza, que aqui sempre oferece algo especial.