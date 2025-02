Paytm Travel to launch 'Travel Pass', AI-driven features to enhance booking flexibility: CEO Vikash Jalan

A indústria de viagens na Índia está passando por uma transformação sísmica, impulsionada pela digitalização, avanços e preferências tecnológicas dos consumidores em evolução. Na vanguarda desta revolução, a Paytm Travel, que se tornou um participante importante no espaço da Agência de Viagens Online (OTA). Em uma conversa exclusiva com o EtTravelworld, Vikash Jalan, diretor executivo da Paytm Travel, compartilhou idéias sobre a trajetória de crescimento da empresa, seu posicionamento único no mercado e seus ambiciosos planos de aproveitar a inteligência artificial (IA) para redefinir a experiência de viagem.

Olhando para o futuro, a Paytm Travel está explorando novas maneiras de expandir suas ofertas. “Estamos procurando associações e novos produtos que possam proporcionar uma experiência de viagem mais holística”, disse Jalan. Isso inclui possíveis expansões em reservas e experiências de experiência, bem como a integração de reservas de táxi e carros na plataforma.

A empresa também está se preparando para lançar novos produtos, como passes e garantias de viagem, que devem melhorar ainda mais a experiência do usuário.

Com uma forte abordagem para a aquisição de usuários, clientes regulares e ofertas inovadoras de produtos, a Paytm Travel está pronta para capitalizar o setor de viagens em expansão, que deve ser dobrado até 2030.

Posição de mercado e aquisição de usuários: uma estratégia vencedora

A Paytm Travel forjou um nicho por si mesmo oferecendo uma experiência de viagem integral em uma plataforma. “Somos uma das poucas marcas oferecidas pelas três viagens verticais (luzes, trens e ônibus, sob uma plataforma”, disse Jalan. Essa abordagem integrada não apenas ajudou a plataforma a adquirir novos usuários, mas também mantém uma base de leal clientes que oferece.

Expandindo suas ofertas, a Paytm associou -se recentemente à plataforma de viagens digitais da Agoda, parte das reservas de reservas, para oferecer serviços de reserva de hotéis no aplicativo Paytm. Esta associação expande a Paytm Travel Offers to Hotels Reserves: Voos, ônibus e serviços de reserva de trem.

Mercados de nível 2 e nível 3: o mecanismo de crescimento

A abordagem de viagem Paytm nos mercados de nível 2 e nível 3 tem sido um fator -chave de seu crescimento. “Nosso alcance nesses mercados não tem paralelo. Podemos nos conectar com usuários mais rapidamente do que a maioria dos outros OTA ”, disse Jalan. Essa vantagem resultou em uma participação de mercado significativa, com as viagens do Paytm emergindo como o segundo maior jogador em trens e ônibus e entre os três primeiros em voos. A capacidade da empresa de oferecer preços competitivos e experiências de reserva sem problemas solidificou ainda mais sua posição.

A penetração profunda da plataforma nos mercados Nível 2 e Nível 3 mudou o jogo. “Esses mercados não são atendidos e há imenso potencial aqui”, disse Jalan. A capacidade da plataforma para oferecer preços fáceis e opções de reserva fáceis ressoaram com os usuários nessas regiões. “Nosso último alcance de milha é uma vantagem significativa. Os usuários podem acessar preços e fazer reservas diretamente da plataforma, sem nenhum desconforto ”, acrescentou.

Os esforços da empresa nesses mercados produziram resultados impressionantes. Embora Jalan não tenha compartilhado números específicos, ele destacou a importante presença de viagens Paytm no mercado de viagens. “Somos o segundo maior em trens e ônibus e entre os três primeiros em voos”, disse ele. Esse domínio é um indicador claro da crescente influência da plataforma.

Repita usuários e estratégias de marketing

Uma das realizações pendentes da Paytm Travel é sua alta taxa de usuário repetida. “Nossos usuários repetidos contribuem significativamente para nossos volumes e comprometimento”, disse Jalan. A abordagem da plataforma na conveniência e no alcance da última milha tem sido fundamental para construir essa base de clientes fiel. “Tornamos a reserva de viagem o mais simples possível, e é isso que faz os usuários retornarem”, acrescentou.

Transformação digital e IA

O setor de viagens está no CSP de uma transformação digital, e a viagem Paytm está na vanguarda dessa mudança. “A digitalização e a IA terão um papel muito importante na configuração do futuro das viagens”, disse Jalan. A plataforma já está trabalhando na IA promovida para simplificar o processo de planejamento de viagens. “Estamos explorando como a IA pode ajudar os usuários a planejar viagens e fornecer recomendações personalizadas”, acrescentou.

Jalan acredita que a IA tem o potencial de otimizar os custos e melhorar a experiência do usuário em todos os segmentos de viagem. “Até 2030, esperamos que o setor de viagens dobre de tamanho, impulsionado pela IA e outros avanços tecnológicos”, disse ele. Esse otimismo se reflete nos esforços contínuos da PayTM Travel para integrar a IA em sua plataforma.



Desafios e oportunidades

Embora o futuro pareça promissor, Jalan reconhece que há desafios a serem superados. “As limitações da cadeia de suprimentos nos negócios de vôo são uma preocupação”, disse ele. No entanto, ainda está otimista em relação às oportunidades em outros segmentos, como transporte rodoviário e ônibus elétricos. “O ressurgimento do transporte rodoviário e o potencial dos ônibus elétricos são desenvolvimentos interessantes”, acrescentou.

No setor de trens, a Paytm Travel está focada na premiumização e coincidência dos padrões internacionais. “Estamos vendo uma mudança em direção a serviços premium e estamos trabalhando para atender a essas expectativas”, disse Jalan.