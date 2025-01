Planejando a melhor escapadela familiar multigeracional

Esperando planejar a escapadela familiar perfeita? Procurando ideias de viagens para crianças, pais e avós juntos?

Imagine uma viagem onde os avós veem o mundo através dos olhos dos netos, os pais fazem uma pausa na rotina diária e os filhos criam memórias com toda a família que serão lembradas para sempre. As férias em família multigeracionais estão se tornando cada vez mais populares, e por boas razões.

As memórias compartilhadas muitas vezes podem abranger gerações, e criar memórias sobre as quais toda a família possa falar nas próximas décadas é um dos muitos motivos para viajar com uma família extensa. No mundo agitado de hoje, encontrar algum tempo para a família torna-se cada vez mais difícil a cada ano.

Mas sejamos honestos: às vezes, equilibrar as necessidades de diferentes faixas etárias pode parecer como fazer malabarismos com tochas acesas. Os idosos muitas vezes têm problemas de saúde e mobilidade, os pais muitas vezes ficam sobrecarregados e as crianças ficam grudadas nos seus dispositivos ou têm tantas atividades em suas vidas que muitas vezes não sabem se estão indo ou vindo.

A boa notícia? Com um planejamento cuidadoso e o destino certo, você pode criar uma viagem divertida e sem estresse para todos os membros da sua família.

Como planejar a escapadela familiar perfeita: ideias para crianças, pais e avós

Passo 1: Escolha acomodações que funcionem para todos

Sua escolha de acomodação pode fazer ou destruir uma viagem. Para grupos multigeracionais, flexibilidade e espaço são fundamentais.

Resorts com tudo incluído : São ideais para viagens familiares sem estresse. Os resorts com tudo incluído oferecem alimentação, entretenimento e cuidados infantis em um pacote conveniente. Todos podem escolher sua própria aventura estando próximos uns dos outros, e todos oferecem passeios de um dia se você quiser mais cultura ou mais emoção em sua viagem. Encontre o retiro multigeracional perfeito com Escapes.casuas férias com tudo incluído.

Aluguéis por temporada : Se você está procurando um ambiente de casa longe de casa, considere um Airbnb ou Vrbo. As áreas comuns, como cozinhas e salas de estar, facilitam o vínculo familiar, enquanto os quartos separados proporcionam a privacidade necessária. Inicialmente, podem ser mais baratos do que tudo incluído, mas certifique-se de fazer um orçamento para suas refeições, bebidas alcoólicas e quaisquer atividades, pois tudo isso terá um custo extra.

Cruzeiros: Um cruzeiro familiar oferece uma experiência de resort flutuante, com opções que vão desde clubes infantis até restaurantes sofisticados. Algumas empresas de cruzeiros, como Disney ou Royal Caribbean, são excelentes no atendimento a grupos multigeracionais, embora você provavelmente pague caro por esse privilégio.

Por que os resorts com tudo incluído brilham para viagens multigeracionais

Os resorts com tudo incluído eliminam as suposições do planejamento. Veja por que é perfeito:

Tudo em um só lugar : Alimentação, entretenimento e atividades estão cobertas, então ninguém precisa se preocupar com logística.

Diversão personalizável : as crianças podem participar de clubes supervisionados, os avós podem relaxar na piscina e ter um dia de spa, e os pais podem desfrutar de atividades como ioga ou esportes aquáticos.

Econômico : o preço antecipado facilita o planejamento e evita despesas inesperadas, e muitos resorts cobram por reserva para 2 pessoas o mesmo que cobram para quartos compartilhados. Isso significa que os avós podem ter seu próprio quarto no mesmo corredor e os custos não dobram como ficar em um hotel. Se você tiver filhos mais velhos, eles também poderão ter os deles.

Exemplos a considerar: Iberos Resorts na República Dominicana, Bahia Principe ou Barcelo Resorts no México ou Riu Resorts em Montego Bay Jamaica.

Etapa 2: escolha o destino certo

Escolher o destino perfeito é vital para garantir que todos se divirtam. Comece considerando:

Acessibilidade : Escolha um destino que seja fácil de navegar para os avós que possam ter problemas de mobilidade. Pense em resorts com ônibus, trilhas planas e escadas mínimas.

: Escolha um destino que seja fácil de navegar para os avós que possam ter problemas de mobilidade. Pense em resorts com ônibus, trilhas planas e escadas mínimas. Atividades para toda a família : pesquise destinos que atendam a todos os interesses. Por exemplo, um destino de praia pode oferecer mergulho com snorkel e paddle boarding para os aventureiros, ao mesmo tempo que oferece praias tranquilas para relaxar.

: pesquise destinos que atendam a todos os interesses. Por exemplo, um destino de praia pode oferecer mergulho com snorkel e paddle boarding para os aventureiros, ao mesmo tempo que oferece praias tranquilas para relaxar. Hora e temporada : Considere horários e estações de viagem confortáveis ​​para todas as idades. Nem muito quente para os avós e nem muito frio para os mais pequenos. Se você está planejando férias na praia, certifique-se de que a água esteja confortável para nadar, mas não tão movimentada a ponto de você se arrepender de sair do quarto.

: Considere horários e estações de viagem confortáveis ​​para todas as idades. Nem muito quente para os avós e nem muito frio para os mais pequenos. Se você está planejando férias na praia, certifique-se de que a água esteja confortável para nadar, mas não tão movimentada a ponto de você se arrepender de sair do quarto. Principais escolhas: As praias familiares do México, os parques temáticos de Orlando ou destinos europeus como Itália e Espanha, que combinam cultura com atrações familiares.

Passo 3: Crie um caminho equilibrado

O segredo para uma viagem familiar multigeracional bem-sucedida é o equilíbrio. Embora seja tentador encher seu itinerário de atividades, é melhor criar uma programação que permita flexibilidade.

Atividades em grupo : planeje experiências que todos possam desfrutar juntos, como um passeio a pé, uma aula de culinária em família ou um safári pela vida selvagem. Muitas vezes, uma experiência compartilhada pode transcender o mundano porque toda a família teve que participar dela.

: planeje experiências que todos possam desfrutar juntos, como um passeio a pé, uma aula de culinária em família ou um safári pela vida selvagem. Muitas vezes, uma experiência compartilhada pode transcender o mundano porque toda a família teve que participar dela. Atividades para idades específicas : inclua momentos de descanso para os avós, como tratamentos de spa, enquanto as crianças queimam energia na piscina ou no playground.

: inclua momentos de descanso para os avós, como tratamentos de spa, enquanto as crianças queimam energia na piscina ou no playground. Divisão quando apropriado: Às vezes, dividir o grupo para atividades específicas pode permitir que todos tirem algo da viagem que não conseguem como grupo. Quer seja na selva ou em um jantar romântico, perceba que às vezes dar a cada pessoa o seu tempo pode beneficiar a família como um todo. No mínimo, dá à família algo para conversar depois.

Às vezes, dividir o grupo para atividades específicas pode permitir que todos tirem algo da viagem que não conseguem como grupo. Quer seja na selva ou em um jantar romântico, perceba que às vezes dar a cada pessoa o seu tempo pode beneficiar a família como um todo. No mínimo, dá à família algo para conversar depois. Lazer: crie períodos de tempo livres ou livres para que todos possam explorar de forma independente ou apenas relaxar caso estejam se sentindo exaustos. Aprendemos em nossos muitos anos de viagem com nossa família que quando alguém chega ao estágio de esgotamento, todo o grupo sofre. Considere isso em suas equações de tempo ao criar seus planos e não se preocupe em não fazer tudo o que um novo lugar tem a oferecer. O objetivo da viagem é a família e o compartilhamento, não o cansaço e o mau humor.

Dicas para viajar sem estresse

Reserve com antecedência : As viagens multigeracionais geralmente exigem acomodações maiores ou reservas de grupos. Planejar com antecedência garante que você obtenha as melhores opções e, se estiver planejando uma viagem com tudo incluído, muitas vezes o melhor preço é bem antes da abertura das reservas.

: As viagens multigeracionais geralmente exigem acomodações maiores ou reservas de grupos. Planejar com antecedência garante que você obtenha as melhores opções e, se estiver planejando uma viagem com tudo incluído, muitas vezes o melhor preço é bem antes da abertura das reservas. Seguro de viagem : Cubra todos com uma política abrangente. É especialmente útil para famílias que viajam com crianças pequenas ou idosos. Existem planos mais baratos que cobrem famílias maiores, por isso não deixe de conferir para obter melhores ofertas.

: Cubra todos com uma política abrangente. É especialmente útil para famílias que viajam com crianças pequenas ou idosos. Existem planos mais baratos que cobrem famílias maiores, por isso não deixe de conferir para obter melhores ofertas. Planejamento de refeições : Resorts all inclusive simplificam as refeições, mas para outras viagens opte por restaurantes com cardápios variados e que incluam restrições alimentares. Se você estiver cozinhando para si mesmo, certifique-se de fazer algo que toda a sua família goste. Quando estamos fora de casa cozinhando para nós mesmos, sempre tentamos incluir algumas refeições locais com sabores locais, ao mesmo tempo em que ocasionalmente oferecemos um favorito da família testado e comprovado para dar um gostinho de casa.

: Resorts all inclusive simplificam as refeições, mas para outras viagens opte por restaurantes com cardápios variados e que incluam restrições alimentares. Se você estiver cozinhando para si mesmo, certifique-se de fazer algo que toda a sua família goste. Quando estamos fora de casa cozinhando para nós mesmos, sempre tentamos incluir algumas refeições locais com sabores locais, ao mesmo tempo em que ocasionalmente oferecemos um favorito da família testado e comprovado para dar um gostinho de casa. Delegação de responsabilidades : para reduzir o estresse, atribua funções, como uma pessoa cuidando do transporte enquanto outra cuida das reservas. Isso ajuda a distribuir a carga de planejamento de uma viagem e garante que todos tenham uma palavra a dizer.

: para reduzir o estresse, atribua funções, como uma pessoa cuidando do transporte enquanto outra cuida das reservas. Isso ajuda a distribuir a carga de planejamento de uma viagem e garante que todos tenham uma palavra a dizer. Faça com que todos participem: Quanto mais cada membro da sua família compartilhar sua opinião com antecedência, maior será a probabilidade de eles gostarem da mesma atividade quando finalmente chegarem. Aprendemos a preparar mais nossos filhos para nossas viagens à medida que envelhecem, para que se sintam investidos na viagem e tenham uma atividade pessoal que escolheram pela qual ansiaram. É muito importante garantir que a viagem não seja apenas o que esta ou aquela pessoa deseja, mas que haja algo para cada membro da família.

Fazendo as malas e se preparando para uma viagem multigeracional

Basicamente : Traga remédios, lanches infantis e entretenimento de férias. Se for um voo longo, certifique-se de ter coisas com você para facilitar o voo com crianças pequenas.

: Traga remédios, lanches infantis e entretenimento de férias. Se for um voo longo, certifique-se de ter coisas com você para facilitar o voo com crianças pequenas. Objetos compartilhados : Considere levar itens comuns como protetor solar, brinquedos para viagem e livros. Se você tem piscina onde mora, leve ou compre alguns pequenos infláveis ​​​​quando chegar lá, também não é uma má ideia levar grandes garrafas de água recarregáveis ​​para que todos se mantenham hidratados nos dias de sol ou em caminhadas.

: Considere levar itens comuns como protetor solar, brinquedos para viagem e livros. Se você tem piscina onde mora, leve ou compre alguns pequenos infláveis ​​​​quando chegar lá, também não é uma má ideia levar grandes garrafas de água recarregáveis ​​para que todos se mantenham hidratados nos dias de sol ou em caminhadas. Ferramentas Técnicas : use aplicativos como Google Maps ou WhatsApp para coordenar horários e ficar conectado. Considere adquirir um dispositivo Wi-Fi compartilhado ou obter eSims para dados de alguns membros do grupo se você acha que se separará com frequência.

: use aplicativos como Google Maps ou WhatsApp para coordenar horários e ficar conectado. Considere adquirir um dispositivo Wi-Fi compartilhado ou obter eSims para dados de alguns membros do grupo se você acha que se separará com frequência. Embalagem leve: Incentive todos a levarem roupas leves para deixar espaço para lembranças. Ainda viajamos apenas com bagagem de mão, mas com um grande grupo familiar, considere despachar algumas malas para que a passagem pelo aeroporto seja mais fácil para todos e o embarque e desembarque do avião seja tranquilo.

Para encerrar: abrace a flexibilidade e divirta-se

Nenhuma viagem é isenta de contratempos, mas a magia está na criação de experiências compartilhadas e memórias duradouras. Abrace a flexibilidade, concentre-se nos momentos que importam e lembre-se que a melhor parte das férias em família é estarmos juntos.