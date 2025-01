Por que o Sudão do Sul deveria estar na lista de viagens de todos os nômades digitais filipinos

Se você adora explorar destinos com clima quente tradicional, o Sudão do Sul definitivamente deve estar na sua lista de viagens. Para mim, não foi apenas mais um destino – foi o último país a completar a minha viagem para conhecer todos eles 195 nações reconhecidas pela ONU.

Ao sair do Aeroporto Internacional de Port Sudan, fiquei imediatamente cativado pelo encanto único, pela cultura vibrante e pelas histórias incríveis à espera de serem descobertas. Mas primeiro, é preciso compreender que o Sudão do Sul não é exactamente o lugar mais seguro devido à guerra civil em curso desde Abril de 2023.

Mas agora, os visitantes são incentivados a planejar cuidadosamente e priorizar a segurança durante toda a viagem. Eu mesmo tive que esperar 7 meses para solicitar o visto de visita, mas finalmente consegui ir em janeiro de 2025. Tornei-me um dos primeiros turistas a receber autorização de entrada!

Agora que estamos prontos, deixe-me levá-lo nesta viagem inesquecível!

Juba, a capital

Juba está cheia de vida! É um caldeirão de diferentes culturas, com vários grupos étnicos animando as suas tradições e costumes.

Andando pelas ruasvocê verá a incrível infraestrutura e frequentemente ouvirá diferentes idiomas sendo falados, o que aumenta o charme da cidade.

Suco de pântano

Uma das maiores zonas húmidas do mundo, o Pântano Sudd, no Sudão do Sul, cobre uma área de aproximadamente 57.000 quilómetros quadrados.

Durante a estação chuvosa em Novembro, pode expandir-se ainda mais, tornando-se uma paisagem vasta e em constante mudança de água e vegetação. Basta segurar seu telefone em um bolsa impermeável por isso permanece seguro enquanto você aprecia a paisagem.

Sudd também ajuda a regular a água, reduzindo o risco de inundações durante chuvas fortes.

O poderoso rio Nilo

O Nilo Branco atravessa Juba, oferecendo belas vistas do rio e oportunidades de passeios de barco. É uma maneira tranquila de vivenciar a natureza e ao mesmo tempo estar perto da agitação da cidade.

Você pode até desfrutar de uma refeição em um restaurante à beira rio enquanto observa os barcos passarem.

Belas montanhas Imatong

As montanhas Imatong abrigam o Monte Kinyeti, que fica a cerca de 10.456 pés – o ponto mais alto do Sudão do Sul. A vista lá de cima é incrível e vale a pena subir!

É também um hotspot de biodiversidade, lar de uma grande variedade de espécies vegetais e animais sul-africanas.

Você pode encontrar animais como macacos colobus, diversas espécies de pássaros e até pequenos antílopes na região.

Oportunidades de aventura

O Sudão do Sul é perfeito para aventureiros! Da capital, Cidade do Cabo, a outras cidades da região, você pode acampar, fazer caminhadas ou explorar lugares que a maioria nunca visitou!

O Parque Nacional Boma, assim como o Parque Nacional Nimule, o Parque Nacional Southern ou o Parque Nacional Bandingilo, por exemplo, são ótimos locais para observação de pássaros e safáris de animais.

Você nunca sentirá falta de gazelas, girafas e elefantes. Você também pode avistar chitas e leopardos na área, sem falar dos leões, é claro.

Os acampamentos de gado no Sudão do Sul também são fascinantes. Visitar um dá uma ideia do dia a dia das pessoas.

Os amantes de pássaros também ficarão surpresos com a variedade de pássaros. De guarda-rios coloridos a águias majestosas, sempre há algo para avistar.

Ótima história

O Sudão do Sul está repleto de uma rica herança cultural e tradições. Você encontrará pessoas que falam vários idiomas e usam roupas lindas que contam histórias de sua herança.

Visitar museus e assistir a uma apresentação de dança tradicional proporcionará uma compreensão mais profunda do passado do país.

A música do Sudão do Sul é vibrante e cheia de energia. Participar de uma dança local aqui seria uma experiência inesquecível!

Mercados coloridos

Os mercados estão cheios de cor e vida! As barracas estão repletas de tecidos, frutas e vegetais, criando um caleidoscópio de cores.

O acampamento de gado Dinka é uma parte essencial da vida do povo Dinka, onde o gado simboliza riqueza, status e cultura. O mercado de gado é fundamental para Se cerimónia, um rito de passagem para os jovens, marcando a sua transição para a idade adulta. Boya inclui rituais como circuncisão e testes de força.

As mulheres tribais locais costumam usar vestidos tradicionais feitos de lapa – um tecido estampado colorido vendido nos mercados.

Os mercados também são ótimos lugares para encontrar cestos, vasos e joias lindamente trabalhados, muitas vezes feitos de miçangas, conchas e materiais naturais.

São lembranças ou presentes perfeitos que refletem a cultura artística do Sudão do Sul.

Deliciosa comida local

Falando em comida, o Sudão do Sul tem alguns pratos únicos e imperdíveis, como o kisra, um tipo de pão, e o bamia, um delicioso ensopado de quiabo.

Muitas refeições são preparadas com ingredientes disponíveis localmente, como cereais e vegetais, especialmente nas zonas rurais onde a carne nem sempre está disponível.

Lentilhas, feijões e ervilhas são amplamente utilizados, muitas vezes cozidos em ensopados espessos e saborosos e comidos com kisra ou asida.

Pôr do sol incrível

Seguro de viagem definitivamente vale a pena – uma das melhores coisas sobre o pôr do sol do Sudão do Sul é a forma como as paisagens amplas e abertas permitem vistas desobstruídas do céu.

À medida que o sol se põe no horizonte, os viajantes podem ver tons brilhantes de laranja, rosa, roxo e vermelho espalhados pelo céu. E é absolutamente emocionante, então tire muitas fotos com sua câmera!

Você também ouvirá os sons naturais dos arredores ao lado do Nilo Azul – o chilrear dos pássaros, o farfalhar das árvores ou o fluxo suave da água – criando um momento tranquilo e sereno para fotografias épicas.

Assistir ao pôr do sol na África Central é uma maneira perfeita de relaxar após um longo dia… e tirar ótimas fotos!

Um país cheio de esperança

Os sul-sudaneses são incrivelmente gentis e acolhedores com qualquer turista. Qualquer um se sentiria em casa!

Embora tenham enfrentado desafios, estão cheios de esperança para o futuro. As autoridades locais e a população trabalham em conjunto para facilitar a vida de todos.

Podemos sentir o seu optimismo enquanto trabalham para reconstruir o seu país depois de um conflito como a guerra civil sudanesa, e sob a liderança de líderes como o primeiro vice-presidente Riek Machar, é inspirador ver isso.

O Sudão do Sul é um país cheio de beleza, cultura e aventura à espera de ser explorado.

Esteja você descobrindo suas maravilhas naturais, conhecendo habitantes locais amigáveis ​​ou aprendendo sobre sua história, há algo especial aqui para todos.

Por falar nisso viagem segurada da indústria do turismo, espero que mais visitantes tenham a oportunidade de visitar e vivenciar todas essas coisas maravilhosas!

Então pegue seu visto, passaporte e deixe-me levá-lo em um tour pelo Sudão do Sul!

