Por que sempre obtemos seguro de viagem: importar seguro nômade da asa de segurança necessária e completa

Seguro de viagem: não é a questão mais emocionante, certo?

Quero dizer, quem quer pensar em hospitais e perder vôos quando você está sonhando em beber um mojito em uma praia de areia branca ou caminhar por montanhas verdes ricas e verdes? Mas aqui está a coisa: também é a única coisa que nós sempre Pacote, ao lado de nossos passaportes e escovas de dentes.

É por isso que adoramos planos como a segurança do novo seguro nômade, necessário e completo. Foram construídos para viajantes como nós – acessíveis, flexíveis e prontos para eles ”OH Não“Momentos que você espera nunca acontecer, mas de alguma forma sempre.

O que poderia dar errado?

Aprendemos o valor do seguro de viagem da maneira mais difícil. Naquela época, havia na Tailândia quando eu (Micki) tive que passar três dias no hospital com uma infecção ruim. Nada diz “escapadela romântica” como antibióticos intravenosos e uma cama de hospital.

Ou tempo na Grécia, quando nosso filho decidiu transformar uma atitude tranquila de playground em um episódio de DIY e acabou precisando de pontos em seu ouvido.

E não devemos esquecer nossa aventura no Part do Equador, quando temos os endereços dos hospitais mais próximos literalmente nos salvaram as horas de pânico. Notificação de spoiler: o Wi-Fi público nem sempre é seu amigo em uma condição médica de emergência.

Segurança oferece dois planos de seguro personalizados para viajantes e nômades digitais: o Seguro Nomad Essential e Seguro Nomad completo.

O plano básico fornece cobertura fundamental para viajantes a curto e médio prazo, com foco em condições médicas urgentes e episódios relacionados à jornada específica.

Pelo contrário, o plano completo foi projetado para viajantes e trabalhadores remotos de longo prazo, oferecendo um seguro de saúde abrangente que inclui assistência médica comum, apoio à saúde mental e cobertura de viagem extensa. Ambos os projetos visam fornecer paz, garantindo que você esteja protegido contra eventos inesperados durante suas viagens.

Então, por que estamos sempre pagando pelo seguro de viagem? Vamos quebrá -lo.

Acidentes médicos ocorrem (muitos)

Se você estiver viajando o suficiente, é provável que você se deparar com uma situação em que precisará de mais do que um band-aid. De intoxicação alimentar a acidentes, a vida na estrada não é todo digno do Instagram Sunsets e Gelato Perfect. E quando você navega para um sistema de saúde desconhecido em outro idioma, a posse de um bom plano de seguro é como ter uma folha de decepção para seus piores momentos de viagem.

Quando aterrissei no Hospital da Tailândia, não deveria ter enfatizado a conta. Tudo estava coberto. E acredite em mim, nunca fiquei mais grato por não me preocupar com uma cobrança de quatro números no meu cartão de crédito. Se você já ficou doente ou ferido durante a viagem, sabe quanto isso pode ser, tanto econômica quanto emocionalmente.

Meu quarto de hospital na Tailândia

Sobre o seguro nômade da segurança

O seguro Nomad da Safetywing oferece dois designs separados adaptados para atender às variadas necessidades de viajantes e nômades digitais: o design básico e o design completo.

Para que são esses planos?

Plano básico : Ideal para viajantes que começam a curto prazo a médio prazo, buscando cobertura substancial para condições imprevistas de emergência e incidentes relacionados à jornada específica.

: Ideal para viajantes que começam a curto prazo a médio prazo, buscando cobertura substancial para condições imprevistas de emergência e incidentes relacionados à jornada específica. Plano completo: Adequado para viajantes de longo prazo, nômades digitais e trabalhadores remotos que desejam um seguro de saúde abrangente que inclua assistência médica de emergência e comuns, além de uma extensa cobertura de viagem.

Charles e as crianças em Pamukkale, Turquia

Plano de seguro nômade básico

O plano básico foi projetado para viajantes que procuram cobertura fundamental durante suas viagens. É ideal para viagens de curto e médio prazo e fornece proteção contra emergências médicas inesperadas e alguns casos relacionados à jornada. Os recursos básicos incluem:

Tratamento médico e hospitalização : Cobertura de até US $ 250.000 para estadias hospitalares, cuidados de enfermagem, diagnósticos como ressonância magnética, terapias dentárias de emergência (até US $ 1.000) e cuidados extensos após os cuidados hospitalares.

: Cobertura de até US $ 250.000 para estadias hospitalares, cuidados de enfermagem, diagnósticos como ressonância magnética, terapias dentárias de emergência (até US $ 1.000) e cuidados extensos após os cuidados hospitalares. Evacuação de emergência : Se você precisar transferir para uma melhor instalação médica, o design cobre até US $ 100.000 (vida útil) para evacuação.

: Se você precisar transferir para uma melhor instalação médica, o design cobre até US $ 100.000 (vida útil) para evacuação. Bagagem marcada perdida : Retorne até US $ 500 por item, com um máximo de US $ 3.000 por política, para a bagagem perdida.

: Retorne até US $ 500 por item, com um máximo de US $ 3.000 por política, para a bagagem perdida. Lesões por lazer e acidentes cinéticos : A cobertura de até US $ 250.000 para lesões causadas durante atividades de lazer e acidentes motores são fornecidos.

: A cobertura de até US $ 250.000 para lesões causadas durante atividades de lazer e acidentes motores são fornecidos. Pare e atrase na viagem: Até US $ 5.000 para parar de viajar devido a mortes em família e US $ 100 por dia por até dois dias para noites não planejadas devido a atrasos nas viagens.

É importante observar que o plano básico não cobre condições pré -existentes, cuidados com a maternidade ou tratamentos contra o câncer. Além disso, a cobertura de visitas ao seu país de origem é limitada.

Não se trata apenas de saúde

O seguro de viagem não é apenas para condições médicas de emergência. Vôos perdidos, mochilas roubadas ou até cancelamentos de viagens, um bom plano pode cobrir todos eles. Imagine o seguinte: você está no aeroporto, está pronto para embarcar no vôo dos seus sonhos em Bali e, de repente, eles dizem que há uma questão mecânica. Seu voo é adiado por 12 horas e você está preso. Com o seguro certo, você não paga por este hotel de última hora do bolso.

Ou e esse tempo no equador? Não estamos apenas aliviados por ter endereços hospitalares, também tivemos apoio para nos guiar sobre onde ir, o que fazer e como lidar com tudo. Esse tipo de ajuda é inestimável quando você está longe de casa.

Plano de seguro nômade completo

O plano completo é adaptado para viajantes de longo prazo, nômades digitais e trabalhadores remotos que desejam um seguro de saúde abrangente em combinação com uma extensa cobertura de viagem. Este plano oferece benefícios mais extensos, como:

Tratamento médico e hospitalização : Cobertura aprimorada de até US $ 1.500.000, incluindo estadias hospitalares, cuidados de enfermagem, diagnóstico, emergências odontológicas (até US $ 1.000) e extensos cuidados pós-nusocomiais.

: Cobertura aprimorada de até US $ 1.500.000, incluindo estadias hospitalares, cuidados de enfermagem, diagnóstico, emergências odontológicas (até US $ 1.000) e extensos cuidados pós-nusocomiais. Evacuação de emergência : Semelhante ao plano básico, ele fornece até US $ 100.000 (vida máxima) para evacuação para instalações melhor equipadas.

: Semelhante ao plano básico, ele fornece até US $ 100.000 (vida máxima) para evacuação para instalações melhor equipadas. Bagagem despachada perdida e itens roubados : Retorne até US $ 500 por item para bagagem perdida e até US $ 5.000 para pertences pessoais roubados.

: Retorne até US $ 500 por item para bagagem perdida e até US $ 5.000 para pertences pessoais roubados. Lesões por acidentes motores : Cobertura de até US $ 1.500.000, anexando diretrizes de segurança.

: Cobertura de até US $ 1.500.000, anexando diretrizes de segurança. Lesões de esportes de lazer : Cubra até US $ 250.000.

: Cubra até US $ 250.000. Interrupção de viagem, atraso de viagem e cancelamento : Os benefícios incluem até US $ 5.000 para uma parada de viagem, US $ 150 por dia por até três dias para atrasos nas viagens e US $ 300 por viagem (até US $ 600 por ano) para cancelamento de viagens devido a circunstâncias imprevisíveis.

: Os benefícios incluem até US $ 5.000 para uma parada de viagem, US $ 150 por dia por até três dias para atrasos nas viagens e US $ 300 por viagem (até US $ 600 por ano) para cancelamento de viagens devido a circunstâncias imprevisíveis. Cuidados rotineiros e preventivos : Cobertura de até US $ 5.000 para visitas médicas e visitas especializadas, US $ 300 para tratamentos de rotina e preventiva e tratamentos de bem -estar, como sessões de quiropraxia e acupuntura.

: Cobertura de até US $ 5.000 para visitas médicas e visitas especializadas, US $ 300 para tratamentos de rotina e preventiva e tratamentos de bem -estar, como sessões de quiropraxia e acupuntura. Tratamentos contra o câncer e cuidados com a maternidade: Cobertura abrangente para tratamentos contra o câncer de até US $ 1.500.000 e cuidados com a maternidade com um limite de US $ 2.500 após um período de 10 meses em espera.

O plano completo também exclui condições pré -existentes e exige que os candidatos tenham entre 18 e 74 anos.

Bukittinggi Indonésia

Como esses planos podem ajudar?

Ambos os planos oferecem proteção financeira e paz durante suas viagens. O plano básico garante que seja coberto por emergências médicas inesperadas e alguns infortúnios de viagem, impedindo possíveis encargos financeiros. O plano completo fornece uma rede de segurança completa, abrangendo situações de emergência e necessidades de saúde, tornando -o substituto adequado para o seguro de saúde tradicional durante o exterior.

Ao escolher o design alinhado com suas necessidades de viagens e cuidados de saúde, você pode se concentrar em suas aventuras, sabendo que a segurança cobre você.

A paz de espírito é inestimável

Vamos ser reais: a jornada é imprevisível. Isso faz parte do que o torna incrível, mas também é a razão pela qual o seguro é importante. Gostamos de saber que, não importa onde estamos ou o que está errado, temos uma rede de segurança. E com projetos como o seguro nômade da Safetywing, é mais fácil (e mais barato) do que nunca se proteger.

Bem, você realmente precisa de seguro de viagem? Bem, pergunte isso: você pode se dar ao luxo de não tê -lo? Depois de nossas aventuras, posso dizer, é um investimento que nunca sentiremos falta. E honestamente, ter essa paz de espírito faz com que nossos mojitos tenham um sabor ainda melhor.

