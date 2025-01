Pottering in the Potteries: exploring the museums and ceramics studios of Stoke-on-Trent

PARAUm pedaço de argila molhada gira freneticamente na roda do oleiro. Passo os dedos timidamente em torno dele, esperando que em breve se assemelhe a um vaso. Felizmente, há dois instrutores guiando nós seis nesta sessão de degustação de uma hora para oferecer orientação e, no meu caso, resgatar uma pilha de argila em colapso. Olho para as criações de outras pessoas (vasos e tigelas elegantes) e depois para as minhas, que mais parecem um vulcão. Ainda assim, estou impressionado comigo mesmo por criar algo parecido com cerâmica, e tem sido divertido ficar preso nisso.

O jornalismo do Guardian é independente. Ganharemos uma comissão se você comprar algo através de um link de afiliado. Saber mais.

Eu queria tentar lançar um barco desde que me mudei para Stoke-on-Trent, há 14 anos, e aqui em Mundo WedgwoodEu finalmente tentei (sessão de teste £32,50). The Great Pottery Throw Down, do Channel Four, é filmado em Museu de Cerâmica de Gladstone em Longton, uma das seis cidades que compõem Stoke-on-Trent. Mundialmente famosa pela sua cerâmica, Stoke foi premiada Status da Cidade Mundial do Artesanato em julho passado, e 2025 traz um ano de eventos para comemorar os 100 anos da sua transformação em cidade. Como Stokie honorário, parece o momento perfeito para descobrir mais sobre minha cidade natal adotiva.

Há uma piada local que você pode contar a alguém em Stoke se ele levantar a louça para verificar o carimbo na base.

Mundo Wedgwood É uma das principais atrações da cidade e ainda produz cerâmica Wedgwood. Participo de uma visita guiada à coleção V&A Wedgwood, onde nossa guia, Julia, fala sobre alguns dos principais itens dos 3.000 em exposição. “Nasci numa família de ceramistas, era um rapaz local”, diz ele sobre Josiah Wedgwood, que fundou a Etruria Works na cidade, revolucionando a forma como as fábricas criavam produtos em grande escala. Naturalmente, muitas cerâmicas estão em exposição, como os distintivos desenhos neoclássicos em jaspe azul e o Vaso do primeiro dia que o próprio Wedgwood fez.

Gladstone Potteries é onde acontece o The Great Pottery Throw Down. Fotografia: Chris Chambers/Alamy

Há uma piada local que você pode contar a alguém em Stoke se ele levantar a louça para verificar o carimbo na base e ver onde foi feita. “Sim, é um Wedgwood”, diz meu marido enquanto verifica seu prato depois de terminarmos nosso nhoque no restaurante lunar. Uma grande lua está pendurada no centro da sala elegante: Wedgwood fazia parte do grupo iluminista conhecido como Birmingham, com sede em Birmingham. Sociedade Lunar.

Emma Bridgewater é um exemplo contemporâneo da cerâmica Stoke, e a marca fabrica cerâmica desde a década de 1980. No movimentado estúdio de decoração pública, escolho uma caneca de meio litro para pintar. Durante 90 minutos pinto delicadamente um desenho floral e no final fico muito feliz com minha criação. O chá da tarde no aconchegante café (sanduíches leves e scones de creme) é uma boa maneira de relaxar depois.

Fornos de garrafas e lareiras na Middleport Pottery, próximo ao canal Mersey e Trent. Fotografia: Chris Chambers/Alamy

Passeios pelas fábricas são uma atração básica em Stoke. Cerâmica de Middleport É a casa da Burleigh Pottery e oferece visitas guiadas à fábrica que está em uso contínuo desde 1889. É fascinante observar os ceramistas ainda usando processos de mais de 100 anos atrás, e meu guia explica cada etapa. Fico impressionado com a impressão de lenços sob o vidrado, onde desenhos de tinta em papel de seda são transferidos diretamente para a cerâmica à mão. Este é o único local que ainda utiliza esta técnica e fico paralisado ao observar uma sala cheia de gente trabalhando.

A galeria de cerâmica explora de forma brilhante a história da cerâmica e outras coleções incluem belas artes e história local.

Depois de um farto prato de bolos de aveia de Staffordshire (como crepes, mas feitos com aveia e servidos com recheios saborosos) no Café Packing HouseEu participo de uma trilha histórica da cerâmica de Middleport. O melhor de tudo é entrar em um antigo forno de garrafa. Acostumadas a cozinhar cerâmica, já existiram milhares dessas imponentes estruturas que marcavam o horizonte da cidade. Hoje restam cerca de 47.

pular a promoção do boletim informativo Obtenha inspiração de viagem, destaques de viagens e dicas locais para sua próxima escapadela, bem como as últimas ofertas da Guardian Holidays Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios online e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nossa Política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Ele Museu de Cerâmica e Galeria de Arte Hanley é onde levo amigos para visitar a área: a galeria de cerâmica explora de forma brilhante a história da cerâmica, enquanto outras coleções incluem belas artes e história local. Fica na minha parte favorita do centro da cidade, com Piccadilly para pedestres repleta de lugares para comer e beber (artesanato de garrafa é altamente recomendado) e lojas independentes como Soltar livros da cidade que trazem um senso de comunidade para a área.

Concorrente do The Great Pottery Throwdown, retornando ao Chanel 4 em 5 de janeiro. Fotografia: Mark Bourdillon

Este ano será repleto de eventos para comemorar o centenário da cidade. Mesa festiva do chef lançará seu cardápio centenário em fevereiro, com pratos inspirados na herança das seis cidades de Stoke. Administrado pela chef local Cris Cohen, o Chef’s Table oferece 12 pessoas jantando juntas em uma sala reformada no Spode funciona – um banco de maconha vitoriano que agora abriga dezenas de criativos. o popular Jardins de Trentham – meu lugar preferido para passear à tarde – anunciou um festival especial de música em maio. No primeiro fim de semana de junho veremos um Fim de semana de celebração por toda a cidade, e em setembro o Bienal Britânica de Cerâmica realizará seu próximo festival celebrando a cerâmica contemporânea. Estou animado para ver como Stoke-on-Trent marcará esse marco e o que os próximos 100 anos trarão para o lugar que chamo de lar.

A nova série de A grande demolição da cerâmica começa o 5 de janeiro às 19h45 no Canal 4. Gladstone Pottery Museum reabrirá ao público em 2 de janeiro como parte das comemorações do centenário de Stoke-on-Trent. Atividades organizadas com o apoio de feed100. Para mais informaçõesver visitastoke.co.uk