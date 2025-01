As tarifas aéreas para Prayagraj dispararam antes de 29 de janeiro, Mauni Amavasya Snan. Os portais de viagens mostram passagens de volta de Chennai-Prayagraj para 28 de janeiro e dois dias depois estão custando mais de INR 53.000. Uma viagem de volta de Calcutá nessas datas custa INR 35.500; De Hyderabad/Mumbai/Delhi é mais de INR 47.500 e de Bengaluru é INR 51.000 a mais.

Há um aumento semelhante em torno das três datas importantes restantes do SNAN: 3 de fevereiro (Basant Panchmi), 12 de fevereiro (Maghi Purnima) e 26 de fevereiro (Maha Shivratri e o último dia de Maha Kumbh). As tarifas de retorno para Prayagraj durante 14 de fevereiro e retorno dois dias depois custam mais de INR 33.000 saindo de Delhi; cerca de INR 40.000 de Hyderabad/Chennai/Kolkata e cerca de INR 45.000 de Mumbai/Bengaluru.

Anil Kalsi, vice-presidente da Federação de Agentes de Viagens Indianos, disse: “Estamos vendo um tremendo entusiasmo não só da Índia, mas também entre a diáspora e os estrangeiros pelo Maha Kumbh. Também é difícil de conseguir.”

O sonolento aeroporto da Cidade Santa está estabelecendo novos recordes em termos de voos noturnos pela primeira vez em 106 anos, conseguindo um voo internacional pela primeira vez em 93 anos e número de passos. “O Aeroporto Prayagraj alcançou novos marcos durante o Maha Kumbh 2025. Com 17 voos adicionais em média, um máximo de 46 movimentos diários, conectividade expandida para 15 destinos e operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, o aeroporto garante viagens sem complicações. A área do terminal foi atualizada para lidar com 1.650 passageiros por hora”, disse o Ministério da Aviação em X para a Autoridade de Aeroportos do aeroporto administrado pela Índia no domingo.

Maha Kumbh está atraindo peregrinos de todo o mundo. A plataforma de processamento de vistos Atlys relatou um aumento de 21% nas viagens espirituais de entrada para a Índia, impulsionadas principalmente pelo Maha Kumbh e outros festivais importantes. O aumento dos aplicativos é em grande parte impulsionado por viajantes do Reino Unido e dos EUA, diz ele.