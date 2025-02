Prayagraj's tourism, hospitality industries get big boost by Maha Kumbh: UP govt

O atual Maha Kumbh aqui promoveu significativamente as indústrias turísticas, viagens e hospitalidade da cidade, disse o governo de Uttar Pradesh na terça -feira. Mesmo após o final do ‘Snans Amrit’, milhões de devotos continuam a visitar diariamente com a demanda por cabanas de luxo, cabines e cabines altos, disse ele.

Na terça -feira, o calçado de Santa Dip em Triveni Sangam cruzou o intervalo de 55 milhões, disse o governo da UP em comunicado.

Quanto aos 12 anos, Maha Kumbh começou em 13 de janeiro e continuará até 26 de fevereiro. O Mega Fery tinha três datas de ‘Amrit Snan’ e três datas especiais de banho: os seis dias hindus auspiciosos que atraem o número máximo de peregrinos.

Enquanto as três datas de ‘Amrit Snan’ terminaram e outros dois dias especiais do banheiro desapareceram, há apenas a ocasião especial de Mahashivratri (26 de fevereiro). As reservas de hotel e hóspedes de repente submergiram após a debandada de 29 de janeiro, que deixou vários peregrinos mortos e feridos. Segundo as autoridades, 30 pessoas morreram e 60 ficaram feridos na debandada.

Na terça -feira, o governo da UP disse que as taxas de ocupação do hotel aumentaram consideravelmente, principalmente na área justa, onde as reservas de acomodações previstas após 26 de fevereiro ainda são fortes. O setor de hotéis e restaurantes da cidade registrou um crescimento de 20 a 30 %, com margens de lucro que aumentam de 5 a 10 %. Tours e agências de viagem também se beneficiam do influxo de visitantes.

“Os quartos em hotéis de três e quatro estrelas, assim como a família e as lojas, estão sendo reservados em grandes quantidades. E a Associação de Bem-Estar dos Restaurantes. Ele acrescentou:” A indústria hoteleira viu um aumento nos lucros de 5 a 10 por cento , e essa tendência deve continuar além de Maha Kumbh.

Com o evento que atrai multidões recorde, a demanda por serviços de acomodação e viagem continua aumentando o crescimento no setor de turismo de Prayagraj, disse o comunicado do governo.