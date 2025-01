Pre-verification now required for Indians applying for Saudi Arabia work visa

Todos aqueles que planeiam solicitar um visto de trabalho para a Arábia Saudita terão agora de realizar uma pré-verificação das suas qualificações profissionais e académicas. Esta regra atualizada faz parte do esforço mais amplo da Arábia Saudita para racionalizar o seu setor laboral e manter padrões de qualidade, alinhando-se com a iniciativa Visão 2030.

Os indianos constituem o segundo maior grupo de expatriados na Arábia Saudita, com mais de 2,4 milhões de trabalhadores, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Índia (MEA). No total, mais de dois milhões de indianos trabalham em países do Golfo, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, Omã e o Kuwait.

O processo de pré-verificação foi proposto há seis meses para controlar o número de trabalhadores que entram, resolver a capacidade limitada dos centros de formação e garantir elevados padrões profissionais no mercado de trabalho.

Para solicitar um visto de trabalho saudita, os trabalhadores indianos precisam seguir uma série de etapas. Primeiro, eles precisam conseguir uma oferta de emprego de uma empresa sediada na Arábia Saudita que esteja disposta a patrociná-los. Assim que a oferta de emprego estiver disponível, o empregador fornecerá uma carta-convite certificada pelo Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita (MOFA) e pela Câmara de Comércio Saudita.

Em seguida, os requerentes devem preparar os documentos necessários, incluindo um passaporte válido por pelo menos seis meses com duas páginas em branco, um formulário de pedido de visto preenchido, duas fotografias tamanho passaporte, um contrato de trabalho assinado, certificados educacionais e profissionais credenciados, um atestado médico fitness. e um certificado de habilitação policial.

O próximo passo é fazer a solicitação na embaixada ou consulado saudita mais próximo. As taxas de visto variam dependendo do tipo: vistos de entrada única custam SAR 2.000 (INR 43.800), vistos de entradas múltiplas custam SAR 3.000 (INR 65.700), vistos de um ano custam SAR 5.000 (INR 1.09.500) e vistos de dois anos custam SAR 5.000 (INR 1.09.500). vistos de um ano por SAR 7.000 (INR 1.53.300). Os candidatos também devem adquirir seguro saúde, que geralmente é coberto pelo empregador. O processamento do visto geralmente leva de 1 a 3 semanas.

Uma vez aprovado o visto, os trabalhadores podem viajar para a Arábia Saudita, onde o seu empregador os ajudará a obter um Iqama (autorização de residência) no prazo de noventa dias.

A Arábia Saudita também atualizou as regras para a renovação do Iqama e a extensão dos vistos de saída e reentrada. Existe agora mais flexibilidade para os expatriados, uma vez que os dependentes e os trabalhadores domésticos fora do reino podem renovar os seus direitos de Iqama.

Estas atualizações visam agilizar os processos para os trabalhadores indianos, garantindo ao mesmo tempo os mais elevados padrões no mercado de trabalho em constante mudança da Arábia Saudita.