Primeira vez em Innsbruck? Descubra a cidade em um tour privado

A primeira coisa que nos impressionou ao desembarcarmos no aeroporto de Innsbruck – além do ar fresco e fresco – foi a majestosa paisagem montanhosa que nos rodeava. Picos imponentes e cobertos de neve estão por toda parte, brilhando ao sol da manhã – um anfiteatro natural que promete vários dias de história, diversão e aventura.

A segunda coisa que se destacou foi a notável facilidade de deslocamento do aeroporto até o centro de Innsbruck. Poucos aeroportos internacionais na Europa permitem almoçar num restaurante no centro da cidade uma hora após o desembarque, mas em Innsbruck é possível conseguir isso sem esforço. Depois de passar pelo controle de passaportes e pela área de retirada de bagagem, o ônibus F, do lado de fora das portas do aeroporto, conecta você rapidamente a Innsbruck Hauptbahnhof (a principal estação ferroviária de onde você pode explorar facilmente o centro histórico a pé) em apenas 15-20 minutos.

E assim fizemos, parando no Weisses Rössl para um delicioso almoço tirolês. Mas para quem visita a cidade pela primeira vez, eu recomendo fazer um tour privado. É uma ótima maneira de mergulhar na rica história, cultura e joias escondidas de Innsbruck que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Nossa guia austríaca certificada, Monika, nos cumprimentou com um sorriso caloroso e a promessa de insights únicos – histórias e detalhes que somente alguém com raízes familiares centenárias na cidade poderia compartilhar.

Decidimos explorar as camadas da história da cidade, notando que as ruas estão repletas de intrincadas placas de ferro forjado. Esses marcadores elaborados, cada um uma obra de arte em miniatura, já serviram como anúncios para os comerciantes da cidade. Desde botas douradas até escamas brilhantes, estes sinais não eram apenas decorativos, mas também práticos, ajudando os visitantes e os habitantes locais a navegar pelas ruas sinuosas de Innsbruck antes da alfabetização se generalizar.

Dirigimos até a ponte mais próxima, onde paramos para ver uma vista que encapsula perfeitamente Innsbruck: o River Inn, emoldurado pelas fachadas em tons pastéis da Mariahilfstrasse. Cada edifício foi pintado com uma cor diferente – uma tradição que começou como uma forma de identificar casas e lojas, mas que também se tornou um símbolo da personalidade vibrante da cidade.

Aqui, Mónica chamou a nossa atenção para a formidável presença do rio. Na primavera, a neve derretida inunda suas margens, muitas vezes ameaçando quebrar as pontes que ligam a cidade. É um lembrete de como a vida aqui está intimamente ligada à natureza e à paisagem circundante.

O mercado perto da ponte está cheio de energia todas as manhãs – é um centro próspero de agricultores e vendedores que vendem de tudo, desde produtos maduros a queijos alpinos, algo de que os habitantes locais têm imenso orgulho.

A história de Innsbruck se desenrolou quando entramos na Cidade Velha. Mônica nos levou ao Telhado Dourado, símbolo mundialmente famoso da cidade com suas 2.657 telhas douradas. Construído pelo imperador Maximiliano I, o telhado era um símbolo do seu poder e influência quando Innsbruck era a capital da Europa.

O legado de Maximiliano é importante aqui e há uma placa listando visitantes notáveis ​​da cidade, incluindo Napoleão Bonaparte e a Imperatriz Maria Teresa, mãe de Maria Antonieta.

Através de casamentos estratégicos, Maximiliano expandiu o seu império por todo o continente, ganhando o título de último cavaleiro da Europa. Mas mesmo os recursos de um imperador são finitos. Quando seus ambiciosos projetos esgotaram seu tesouro, ele trocou Innsbruck por Viena, onde morreu. Ele não está enterrado na cidade que tanto adorava, mas estátuas de importantes figuras históricas, especialmente da dinastia dos Habsburgos – construídas para cercar o túmulo do imperador Maximiliano I – permanecem na Hofkirche.

Estas estátuas são uma maravilha do artesanato renascentista, cada figura esculpida com detalhes requintados. Monika apontou uma estátua particularmente fascinante, que retrata habilmente o autorretrato do artista no cotovelo. Estas estátuas preservadas em Innsbruck sobreviveram ao bombardeio de Viena durante a Segunda Guerra Mundial e são um lembrete comovente do papel da cidade como guardiã da história.

Perto dali, o teto pintado de Dom St. Jakob é uma excelente obra de arte. O que parece ser uma grande cúpula é, na verdade, um telhado plano – uma obra-prima de ilusão, pintada para criar profundidade onde não existe.

O espírito de resiliência de Innsbruck reacendeu-se quando Monika contou o incêndio que destruiu a cidade. Das suas cinzas surgiram os corredores abobadados que hoje caracterizam a Cidade Velha, oferecendo abrigo contra as intempéries e demonstrando a capacidade da cidade de se adaptar e resistir. Este tema da sobrevivência reflecte-se na sua gente – como observou Monica, os nascidos em Innsbruck muitas vezes ficam ou, se partirem, sentem uma vontade irresistível de regressar. Há algo magnético na vida aqui, uma harmonia que combina tradição com progresso.

Este progresso é evidente na energia jovem que atravessa a cidade, graças à sua próspera universidade, enquanto a proximidade de Innsbruck com a Itália e a Alemanha aumenta a sua vitalidade. introdução de novas culturas e cozinhas. No entanto, Innsbruck parece completa, com o seu encanto enraizado no seu povo e na sua ligação à terra.

Nosso passeio termina no Adlers Hotel, um contraponto moderno ao centro histórico da cidade. Foi uma foto fascinante de Innsbruck e uma ótima maneira de começar nossa viagem. Ao nos despedirmos, agora entendemos o que Monica quer dizer sobre a atração do lugar. – Estamos lá há apenas algumas horas, mas já estamos com saudades de mais.

Divulgação: Nossa viagem foi patrocinada por Turismo Insbruck.

Paulo Johnson Paul Johnson é editor do A Luxury Travel Blog e trabalha na indústria de viagens há mais de 30 anos. Ele é o vencedor do prêmio Innovations in Travel de ‘Melhor Influenciador de Viagens’ da WIRED Magazine. Entre outros prêmios, o blog também foi eleito “um dos melhores blogs de viagens do mundo” e “melhor para luxo” pelo The Telegraph.