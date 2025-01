Projected air traffic growth runs counter to climate goals, study says

O número de passageiros aéreos deverá mais do que duplicar até 2050, aumentando a procura de combustível e prejudicando os esforços da indústria da aviação para reduzir as emissões, sugeriu na segunda-feira um estudo do grupo de defesa do clima Transporte e Transporte. Enquanto os líderes da indústria se reúnem esta semana numa conferência financeira anual em Dublin, onde são esperadas muitas vendas de aeronaves, o grupo com sede em Bruxelas instou a União Europeia a tomar medidas para conter o crescimento no sector.

“É hora de voltar à terra e acabar com esse vício em crescimento”, disse Jo Dardenne, diretor de aviação do grupo, à Reuters.

As medidas para controlar o rápido crescimento das viagens aéreas poderiam incluir a limitação do crescimento da infra-estrutura aeroportuária e das viagens corporativas, ao mesmo tempo que aumentavam os impostos, afirma o relatório.

A indústria aérea, que gera cerca de 2,5% das emissões globais de carbono, comprometeu-se a utilizar combustível de aviação mais sustentável (SAF) numa tentativa de reduzir as emissões e atingir zero emissões líquidas até 2050. Mas a escassez de oferta e os preços até cinco vezes superiores aos o combustível de aviação tradicional significa que pouco combustível mais verde é usado.

O relatório de segunda-feira disse que o uso de combustível pela indústria deverá aumentar 59 por cento até 2050 em relação aos níveis de 2019, à medida que o número de passageiros aumenta. Com os fabricantes de aeronaves Airbus e Boeing a projectarem um elevado crescimento nos próximos anos e mais aviões no céu, as emissões aumentarão, apesar de aviões mais eficientes e da utilização de SAF.

“Quanto mais velhos ficam, mais longe ficam dele”, disse Dardenne. “A este ritmo, ainda estarão a queimar dois mil milhões de barris de petróleo por ano em 2050, apesar de utilizarem SAF”.

Airbus e Boeing não responderam a um pedido de comentários da Reuters. A indústria rejeitou repetidamente os apelos para um crescimento lento, dizendo que o sector é essencial para o desenvolvimento económico e a conectividade global.

“Em vez de projeções especulativas e seletivas para décadas no futuro, o foco deveria estar na implementação de soluções tangíveis hoje”, disse à Reuters um porta-voz do órgão comercial Airlines for Europe em resposta ao relatório.

Tais soluções reduziriam o impacto da aviação e preservariam os lucros, acrescentou o porta-voz.