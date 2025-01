Puri Jagannath temple favourite destination for NRIs participating in Prabasi Bharatiya Divas

O templo Jagannath em Puri tornou-se um importante destino turístico para membros da diáspora indiana que participaram do 18º conclave de Pravasi Bharatiya Divas (PBD) aqui. Segundo funcionários do Departamento de Turismo do estado, os 28 destinos turísticos identificados em quatro distritos – Puri, Khurda (Bhubaneswar), Cuttack e Jajpur – testemunharam um afluxo de 3.400 NRIs durante os primeiros dois dias (8 e 9 de janeiro) da convenção. .

Destes, 2.300 visitaram o templo Jagannath em Puri, juntamente com outras designações próximas, incluindo o Templo do Sol em Konark e a vila artística de Raghurajpur, disse um funcionário do departamento que lida com turistas do NRI.

Meenika Guness, uma NRI hindu das Maurícias, disse que se sentiu abençoada depois de visitar o templo de Jagannath pela primeira vez.

“Estamos nas Maurícias há quatro gerações. Tive a oportunidade de visitar a Índia para participar no PBD. Então vim para cá e tive a oportunidade de visitar o templo de Jagannath. É um lugar muito sagrado. É como “É um sonho que se tornou realidade para mim, pois visito frequentemente os templos hindus nas Maurícias”, disse ele.

Babulal Kanojia, um empresário do NRI baseado em Omã, disse que visitou o templo Jagannath em Puri na quinta-feira.

“Foi um momento maravilhoso para mim. Minha visita a Odisha foi um sucesso”, disse ele.

Ritwik, um NRI com sede no Kuwait, planeja visitar o Templo do Sol e o templo Puri Jagannath durante sua estada em Odisha. Acordos especiais foram feitos em destinos turísticos, incluindo o templo de Jagannath, do século XII, para facilitar a visita de visitantes internacionais, disse ele.

Além do templo de Jagannath, os convidados também visitaram a praia com Bandeira Azul e passaram algum tempo no festival de praia e no festival de pipas realizado na cidade sagrada de Puri. Arranjos semelhantes também foram feitos no Templo do Sol.

Outras instalações foram providenciadas para hóspedes estrangeiros, incluindo o envio de guias, pessoal de segurança, balcões de atendimento e lojas de souvenirs, disse o funcionário, que não quis ser identificado. Os membros da diáspora visitam as atracções turísticas através de pacotes oferecidos pelo Departamento de Turismo ou através dos seus próprios meios.