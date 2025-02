Radisson Hotel Group achieves record growth in 2024 with 300+ new openings and signings

Radisson Hotel

“/>

O Radisson Hotel Group alcançou um ano recorde em 2024, adicionando quase 40.000 chaves ao seu portfólio global. O grupo se expandiu em mercados -chave com novos hotéis nos principais destinos, incluindo Mauricio. A expansão marcou um marco significativo, com Radisson Blu mantendo sua posição como a principal marca de altas informações na Europa por 13 anos consecutivos.

Em 2024, o Radisson Hotel Group continuou seu crescimento estratégico com adições significativas em várias marcas. A marca Radisson Collection se expandiu para quase 70 hotéis, incluindo propriedades históricas em Paris e Madri. A marca da marca em Paris, localizada no histórico Haussman Building, perto do Louvre, e a propriedade de Madri na prestigiada área Canalejas são os principais exemplos desse crescimento. O grupo também comemorou a abertura de hotéis principais em Roma, Itália e Srinagar, na Índia, que solidificou ainda mais a forte presença da coleção de Radisson nas principais cidades globais.

Radisson Blu viu um sucesso notável com mais de 20 novas aberturas, melhorando sua pegada na EMEA e na APAC. As adições notáveis ​​incluíram hotéis em Casablanca, Marrocos e Conakry, Guiné, marcando importantes bilhetes de mercado na África Ocidental. O grupo também expandiu a marca Radisson Red para novos mercados como Danang, Vietnã e Votentiane, Laos, com novas aberturas na Irlanda e na Tailândia. Radisson Red Galway se tornou a estréia da marca na Irlanda, e Radisson Red Phuket Patong Beach apresentou o primeiro hotel no Hotel na Tailândia.

Os indivíduos da Radisson, uma marca de crescimento rápido, tiveram uma expansão impressionante em 2024, com quase 15 novas propriedades na APAC, incluindo aberturas em Udaipur e Saket na Índia. A marca também estendeu seu alcance na EMEA com novos locais em Omã, Sardenha e Türkiye. A mudança da marca do Prêmio Radisson Prêmio marcou outro marco fundamental, com novas propriedades em Gdansk e Berlim.

O grupo agora lidera o segmento de resort de luxo, com mais de 150 propriedades em operação e desenvolvimento. Com novas aberturas em destinos impressionantes, incluindo Mauricio, a expansão do grupo continua a fortalecer sua pegada global. Olhando em torno de 2025, o Radisson Hotel Group se concentrará em expansões mais estratégicas, criando mais oportunidades para as partes interessadas, melhorando a presença de seu mercado.