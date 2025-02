O Radisson Hotel Group expandiu sua presença em Bangalore com a abertura do Park Inn & Suites de Radisson Bengaluru Yelahanka, marcando a estréia da marca na cidade. Esta nova propriedade é o segundo hotel operacional sob a marca Park Inn & Suites na Índia e faz parte do objetivo ambicioso do grupo de estabelecer 150 hotéis sob esta marca nos próximos 10 anos. O novo hotel pretende atender à crescente demanda por acomodações em meados de escala em mercados urbanos de alta demissão.

Localizado em Yelahanka, o hotel oferece uma vantagem estratégica, perto dos principais centros de negócios, pontos de referência cultural e o Aeroporto Internacional de Kempegowda, apenas 25 minutos de carro. O hotel possui confortos modernos que incluem uma academia, bem -estar, spa, piscina e instalações versáteis de banquetes e reuniões. Opções de restaurante e bebida para gastronomia durante todo o dia do hotel atendem a todas as necessidades culinárias, por isso é uma opção ideal para viajantes de negócios e lazer.

Em associação com a Trebo Hospitality Ventures, o lançamento reforça a visão do Radisson Hotel Group para expandir sua presença no sul da Ásia e fornecer acomodações na qualidade média. Nikhil Sharma, diretor -gerente e vice -presidente sênior da área, o sul da Ásia, Radisson Hotel Group, enfatizou: “Essa abertura fortalece nossa presença em Bangalore e está alinhada com nossa estratégia de crescimento a longo prazo nos mercados urbanos da Índia”.

Sidharth Gupta, co -fundador e CEO da Trebo Hospo Hospo Ventures, acrescentou: “Este lançamento reflete a crescente demanda por acomodações em meio -escala em Bangalore, e estamos orgulhosos de apoiar o crescimento de Radisson na Índia”. O hotel oferecerá hospitalidade mundial -combinando conforto, conveniência e serviço excepcional, à medida que Radisson continua a se expandir nas principais cidades indianas.