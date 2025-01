Radisson Hotel Group opens Park Inn by Radisson in Vellore

O Radisson Hotel Group tem o prazer de anunciar a inauguração de sua mais recente propriedade, Park Inn by Radisson Vellore, localizada na vibrante e histórica cidade de Vellore, Tamil Nadu. Conhecida pela sua rica herança cultural, templos antigos e belezas naturais, Vellore oferece um mercado promissor para a presença internacional do Grupo.

Esta nova adição traz a marca Park Inn para Tamil Nadu, expandindo a presença da Radisson no estado para sete hotéis de diversas marcas, incluindo Radisson, Radisson Blu e Park Plaza.

O hotel goza de uma localização privilegiada, convenientemente situado a apenas três horas de Chennai e a quatro horas de Bengaluru, tornando-o facilmente acessível tanto para viajantes em negócios como em lazer. Oferece fácil acesso aos principais locais, incluindo VIT, CMC, locais de peregrinação e centros comerciais, aumentando ainda mais o seu apelo. O hotel também está bem conectado ao Aeroporto Internacional de Chennai e à Estação Ferroviária Katpadi, oferecendo opções de viagem perfeitas para os hóspedes.

“A inauguração do Park Inn by Radisson Vellore marca um momento marcante para nós ao entrarmos na cidade com o primeiro hotel de marca internacional. Esta abertura apoia a nossa estratégia de sermos os primeiros a agir e focar em cidades de Nível III como Vellore, onde a rica herança cultural encontra um cenário económico crescente”, disse Nikhil Sharma, Gerente Geral de Área e Vice-Presidente Sênior do Radisson Hotel Group no Sul da Ásia.

O hotel oferece uma variedade de espaços sofisticados para eventos, incluindo um grande salão de banquetes e salas de reuniões versáteis equipadas com a mais recente tecnologia. Os hóspedes podem desfrutar de uma variedade de experiências gastronómicas, com o RBG – All Day Dining, que oferece uma fusão de sabores tradicionais Mughlai e do Sul da Índia, e outros estabelecimentos, como Heaven’s Gate e Down to Earth, que oferecem delícias culinárias únicas.

Venkadassubbu Muthusamy, presidente da Darling International, proprietária do hotel, expressou seu orgulho pela associação com o Radisson Hotel Group e disse: “Estamos ansiosos para oferecer experiências excepcionais aos nossos hóspedes e apresentar as ofertas exclusivas do Vellore”.

Com esta nova adição, o Radisson Hotel Group continua a fortalecer a sua presença na Índia, com mais de 194 hotéis em todo o país e um foco significativo nos mercados Tier 2 e 3.