Radisson Hotel Group South Asia announces senior leadership changes

O Radisson Hotel Group South Asia anunciou várias novas nomeações de liderança no seu Escritório de Apoio de Área, fortalecendo ainda mais as suas operações e o crescimento dos negócios na região.

Yogendra Agnihotri foi nomeada Diretora Regional Sênior de Operações para o Sul da Ásia. Tendo ingressado no grupo em 2013, Yogendra progrediu em várias funções, incluindo Diretor Associado de Aprendizagem e Desenvolvimento e Diretor de Recursos Humanos, antes de se tornar Diretor Sênior de Área de Pessoas e Cultura em 2021. Ele traz mais de 12 anos de experiência na liderança de hospitalidade. . marcas como Taj Hotels, Hyatt e Leela Hotels. Na sua nova função, Yogendra supervisionará as operações hoteleiras no norte e leste da Índia e no Nepal, garantindo sucesso contínuo e desenvolvimento organizacional.

Shashank Pundir se junta à equipe de operações como diretor de serviços de franquia para o Sul da Ásia. Shashank traz consigo uma vasta experiência, tendo atuado anteriormente como gerente geral nas propriedades Radisson de 2008 a 2011. Atualmente gerente geral do Radisson Golf Resort em Pahalgam desde fevereiro de 2024, Shashank agora supervisionará a operação bem-sucedida do portfólio de franquias no sul da Ásia. . Ele é formado em Gestão Hoteleira pelo Institute of Hotel Management, Lucknow.

Amit Singh foi promovido a diretor de vendas no Sul da Ásia. Amit, que ingressou no Radisson Hotel Group em 2017 como Diretor de Contas de Vendas, tem sido um participante importante na condução da função de vendas em toda a região. Com mais de sete anos de experiência em funções de vendas em marcas como IHG, Accor e Jaypee Hotels, Amit liderará iniciativas estratégicas de vendas para hotéis em operação na região.

Estas nomeações refletem o compromisso da Radisson com o desenvolvimento de liderança e o crescimento estratégico no Sul da Ásia.