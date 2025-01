Railways to run 360 trains today from Prayagraj for Mauni Amavasya

Ferrovias para executar 360 trens hoje de Prayagraj para Mauni Amavasya “/>

As ferrovias administrarão 360 trens em diferentes estações no distrito de Prayagraj na quarta -feira por ocasião de Mauni Amavasya, um dos principais dias de Snan no Mahakumbh Mela em andamento.

Os trens especiais também estão planejados para operar na quarta -feira. As autoridades confirmaram que não há plano para cancelar qualquer trem especial.

O presidente e CEO do Conselho Ferroviário, Sásh Kumar, disse que as ferrovias tomaram medidas extensas para acomodar o influxo de peregrinos sem precedentes.

Como parte desses esforços, a Indian Railways operava de 132 a 135 trens especiais em 14 de janeiro e decidiu aumentar significativamente os serviços de trens para o próximo Mauni Amavasya, o dia mais auspicioso de Maha Kumbh 2025.

O Safe Kumar disse que os trens operam uma escala de trens 360 sem precedentes para esta ocasião, incluindo 190 trens especiais. Os trens especiais de três áreas de NR, NER & ncR para administrar o influxo maciço de devotos. Esse movimento histórico garantirá que um trem funcione a cada quatro minutos e forneça conectividade perfeita e viagens ininterruptas para milhões de peregrinos.

Enquanto isso, um enorme devotos continua a dar saltos sagrados em Triveni Sangam em Mauni Amavasya no Mahakumbh Mela em andamento no Prayagraj de Uttar Pradesh.

17,5 milhões de pessoas submergiram na quarta -feira até as 6 da manhã e um total de 199,4 milhões de pessoas o fizeram até 28 de janeiro, de acordo com o governo de Uttar Pradesh.

O primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, publicou uma mensagem na plataforma de rede social X, aconselhando os devotos que participam de Mahakumbh a seguir as instruções emitidas pelo governo.

A Divisão Rail de Ahmedabad iniciará 34 novos serviços de trens para facilitar o transporte dos peregrinos de Mahakumbh. Mais de 5.000 ônibus especiais foram organizados, incluindo 550 veículos elétricos, para o evento. O governo de Uttar Pradesh está se preparando para o grande influxo de devotos com barracas de ônibus temporárias e trens especiais.

“Mahakumbh-2025, Prayagraj, queridos devotos, por favor, leve sua banheira sagrada no Ghat mais perto de você e não tente ir ao nariz de Sangam. Siga todas as instruções dadas pela administração e coopere para manter a ordem”, Yogi “, Yogi “, escreveu Adityanath em sua publicação. Ele também apontou que Bath está ocorrendo em todos os Ghats Sangam. “Não preste atenção aos rumores”, acrescentou o CM.

Isso ocorre depois que uma situação de “debandada” surgiu no Mahakumbh nas primeiras horas da quarta -feira. No entanto, o diretor executivo especial Akanksha Rana disse que a situação não era grave e que os feridos receberam tratamento médico.

O primeiro -ministro Narendra Modi está ciente do incidente e está monitorando continuamente a situação. O ministro do Interior, Amit Shah, também garantiu o apoio total do centro.

Enquanto isso, os Akharas, que originalmente cancelaram a Snan Amrit, dizem que, à medida que as multidões em seus ghats diminuíam, eles passariam pela caixa de correio sagrada no final do dia.