Railways unveils Vande Bharat, specially designed for winters in J-K, for Katra-Srinagar route

O Conselho Ferroviário lançou na terça-feira um trem Vande Bharat Express, especialmente projetado para operar sem problemas nas desafiadoras condições de inverno de Jammu e Caxemira, para a próxima rota ferroviária Katra-Srinagar. A rota está atualmente sob inspeção do Comissário de Segurança Ferroviária, disseram autoridades.

Estacionado na estação rodoviária de Shakurbasti, em Nova Delhi, o trem tem recursos especiais relacionados ao clima, de acordo com a Railways.

Descrevendo suas características aos repórteres, as autoridades ferroviárias disseram que o trem tem vários recursos adicionais em comparação com os outros 136 trens Vande Bharat Express que operam atualmente em diferentes partes do país, para que possa enfrentar os desafios operacionais e as comodidades dos passageiros em condições climáticas extremas. por JK.

“Possui sistemas de aquecimento avançados que evitam o congelamento do tanque de água e dos tanques do bio-sanitário, fornecem ar quente para o sistema de vácuo e laboratórios e garantem que o sistema de freio a ar funcione de maneira ideal para uma operação sem problemas, mesmo em temperaturas abaixo de zero”, disse Dileep Kumar. , Diretor Executivo (Informação e Publicidade) do Conselho Ferroviário.

Ele acrescentou: “Possui elementos de aquecimento integrados ao para-brisa para que o vidro de vigilância dianteiro do motorista descongele automaticamente, garantindo visibilidade clara em condições rigorosas de inverno”.

Funcionários do conselho disseram que, além dos recursos relacionados ao clima, ele possui todas as outras comodidades que os trens Vande Bharat existentes possuem – vagões com ar condicionado, portas automáticas, tomadas de carregamento móvel, etc.

Ao ligar o Vale da Caxemira de forma mais eficaz à rede ferroviária nacional, o comboio é um símbolo da dedicação da Índia em colmatar lacunas geográficas e económicas, de acordo com um comunicado de imprensa dos Caminhos de Ferro.