Ramee Tarang Hotel opens in Indore

Ramee anunciou a inauguração do Ramee Tarang Hotel em Indore, sua primeira propriedade em Madhya Pradesh. Situado na estrada principal Agra-Mumbai, este hotel excepcional está preparado para oferecer uma experiência de hospitalidade inesquecível tanto para viajantes em negócios como em lazer.

O hotel dispõe de 40 quartos de diversas categorias, incluindo quartos executivos, quartos premium e uma suíte luxuosa. Os hóspedes podem desfrutar de três excelentes opções gastronômicas, incluindo o Tanatan, um restaurante moderno de culinária indiana conhecido por seu excelente serviço de alimentação, e o R-Adda, um pub popular que oferece música ao vivo e experiências vibrantes.

Saurabh Gahoi, vice-presidente sênior do Ramee Group, compartilhou: “Com o lançamento do Ramee Tarang Hotel em Indore, temos o prazer de trazer a mistura exclusiva de hospitalidade calorosa, conforto incomparável e comodidades de classe mundial do Ramee Group para uma cidade que combina tradição e modernidade. Este marco reflete nosso compromisso inabalável em proporcionar a Indore experiências extraordinárias.”

Rajit V Shetty, Diretor Geral do Ramee Group, acrescentou: “Estamos confiantes de que o Ramee Tarang Hotel se tornará a escolha preferida dos entusiastas da culinária e dos viajantes. Indore, com sua natureza acelerada e sua rica herança cultural, é o cenário perfeito para nossos hotel principal em Madhya Pradesh.”

O Ramee Tarang Hotel está perto de atrações importantes, como Raj Wada, Rara Mandal e o Templo Omkareshwar. Com conectividade estratégica às principais zonas industriais e locais turísticos, tornar-se-á um centro para visitantes de todo o mundo.