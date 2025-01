Ras Al Khaimah achieves record-breaking 1.28 million visitors in 2024

A Autoridade de Desenvolvimento do Turismo de Ras Al Khaimah (RAKTDA) relatou um 2024 excepcional: o Emirado acolheu 1,28 milhões de chegadas durante a noite, estabelecendo um novo recorde para o turismo. Esta conquista marca um crescimento de 12 por cento nas receitas do turismo, juntamente com um aumento de 15 por cento nos visitantes de Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições (MICE). Os resultados notáveis ​​fazem parte da estratégia mais ampla de Ras Al Khaimah para melhorar a sua posição como um centro turístico global, com o objetivo de receber mais de 3,5 milhões de visitantes anualmente até 2030.

Raki Phillips, CEO da RAKTDA, comentou: “2024 foi um ano marcante para Ras Al Khaimah, demonstrando nosso compromisso com a sustentabilidade, melhor conectividade e experiências diversas adaptadas a cada viajante. Olhando para o futuro, nossa visão vai além. Além de atrair mais visitantes, nosso objetivo é para posicionar Ras Al Khaimah como um destino do futuro, com investimentos significativos, eventos de classe mundial e desenvolvimentos inovadores no horizonte, 2025 será outro ano notável.”

Vários factores contribuíram para o sucesso do ano, incluindo a abertura de resorts de luxo como o Sofitel Al Hamra Beach Resort e o Anantara Mina Al Arab Resort, que introduziu as primeiras villas sobre a água do Emirado. Novos voos internacionais melhoraram a acessibilidade, enquanto o Aeroporto Internacional Ras Al Khaimah tornou-se cada vez mais ligado às principais cidades de todo o mundo.

Além de uma base crescente de visitantes, o Emirado sediou eventos internacionalmente aclamados, incluindo o desafio de caminhada HIGHLANDER Adventure, o Campeonato de Golfe Ras Al Khaimah e a Meia Maratona Ras Al Khaimah. O ano culminou com uma espetacular celebração de Ano Novo que rendeu dois títulos do GUINNESS WORLD RECORD por sua exibição de drones e fogos de artifício.

Como parte dos seus esforços de sustentabilidade, Ras Al Khaimah continuou a defender iniciativas verdes e a incentivar a preservação cultural. Olhando para o futuro, o Emirado continua dedicado ao crescimento sustentável, ao turismo acessível e à melhoria da experiência geral do visitante.