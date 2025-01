A Autoridade de Desenvolvimento do Turismo de Ras Al Khaimah (RAKTDA) anunciou a nomeação do Grupo Nijhawan como seu representante oficial na Índia, com foco no comércio e ativações MICE. Esta parceria estratégica visa fortalecer a presença de Ras Al Khaimah no mercado indiano e estabelecer ainda mais o Emirado como um destino turístico líder.

O Grupo Nijhawan, um ator renomado no setor de viagens e turismo com cinco décadas de experiência, apoiará as iniciativas da RAKTDA para aumentar a conscientização sobre o destino, aumentar o fluxo turístico e melhorar o envolvimento com parceiros comerciais de viagens em cidades nos níveis I, II e III da Índia.

A Índia continua a ser um dos maiores mercados emissores de turismo receptivo para Ras Al Khaimah, e a RAKTDA está empenhada em apresentar as diversas ofertas do Emirado, que vão desde as suas praias imaculadas e actividades de aventura até ao seu rico património cultural e experiências de luxo. Com uma rede de vendas e marketing estabelecida, o Grupo Nijhawan traz um conhecimento profundo da indústria de viagens indiana, garantindo uma representação eficaz do apelo turístico de Ras Al Khaimah.

Expressando seu entusiasmo, Priyanka Nijhawan, Diretora de Representação do Grupo Nijhawan, disse: “É uma honra representar a Autoridade de Desenvolvimento do Turismo de Ras Al Khaimah na Índia. Nosso objetivo é construir relacionamentos comerciais mais fortes e criar campanhas impactantes que posicionarão Ras Al Khaimah como um destino de visita obrigatória para os viajantes indianos.”

Ele comentou ainda: “No Nijhawan Group, somos apaixonados por criar experiências de viagem significativas. Representar Ras Al Khaimah está alinhado com nosso objetivo de apresentar aos viajantes indianos destinos únicos e inusitados em todo o mundo.”

A parceria incluirá iniciativas conjuntas de marketing, roadshows, webinars, colaborações empresariais e campanhas inovadoras para promover as ofertas turísticas únicas de Ras Al Khaimah, atraindo, em última análise, viajantes indianos para experimentar a hospitalidade e a beleza natural incomparáveis ​​do Emirado.