Ras Al Khaimah Tourism Development Authority appoints BRANDit as India PR agency

A Autoridade de Desenvolvimento do Turismo de Ras Al Khaimah (RAKTDA) nomeou a BRANDit como sua agência oficial de relações públicas na Índia, fortalecendo os seus esforços para se envolver com o crescente mercado indiano. Este movimento estratégico ajudará Ras Al Khaimah a destacar-se como um destino privilegiado para viajantes indianos que procuram uma mistura única de relaxamento, aventura e cultura no Médio Oriente. A colaboração visa ampliar o perfil do emirado e torná-lo um destino de visita obrigatória para diversos segmentos de viajantes.

A BRANDit, com a sua experiência no setor de viagens, irá gerir atividades de relações públicas destacando as diversas ofertas de Ras Al Khaimah. Estas incluem praias imaculadas, montanhas majestosas, resorts de luxo e rico património cultural. A agência elaborará narrativas convincentes e realizará divulgação na mídia para aumentar a conscientização na Índia, visando as principais publicações e partes interessadas no setor de viagens.

“Ras Al Khaimah está se tornando um dos principais destinos da Índia para famílias, casais e entusiastas de aventura”, disse ele [Spokesperson Name]Representante da RAKTDA. “A nomeação da BRANDit fortalecerá nosso compromisso com os viajantes indianos e elevará o perfil do destino como um local de férias único”.

A Índia tem sido um importante mercado emissor para Ras Al Khaimah, contribuindo substancialmente para o crescente número de visitantes. O BRANDit terá como objetivo aumentar a conscientização por meio de campanhas na mídia, parcerias com influenciadores e viagens familiares. A agência também se concentrará em segmentos-chave, como casamentos em destinos turísticos, eventos MICE e celebrações marcantes, consolidando ainda mais a posição de Ras Al Khaimah como um destino dinâmico para estes eventos.

A proximidade de Ras Al Khaimah com a Índia e a conectividade contínua só aumentam o seu apelo, oferecendo uma ampla gama de experiências, desde resorts de luxo a aventuras ao ar livre e exploração cultural. Esta colaboração visa reforçar ainda mais a presença de Ras Al Khaimah na Índia e solidificar a sua posição como um destino líder no Médio Oriente.