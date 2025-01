Recordings by New Orleans attack suspect express extreme religious views

Quase um ano antes de supostamente matar 14 pessoas e ferir dezenas de outras ao dirigir uma van com a bandeira do Estado Islâmico (EI) no meio de uma multidão de foliões de Ano Novo em Nova Orleans, Shamsud-Din Jabbar expressou sua crença de que música, substâncias tóxicas, sexo e outros prazeres eram males dignos de destruição.

Uma conta na plataforma SoundCloud sob o nome Jabbar publicou três gravações totalizando cerca de 20 minutos cada uma que continham estas e outras expressões de pontos de vista religiosos extremistas.

O SoundCloud não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A voz nas gravações corresponde à de Jabbar, ouvida em um vídeo promovendo um negócio imobiliário que ele foi confirmado antes de as autoridades dizerem que ele liderou um ataque terrorista mortal em um dos eventos de férias mais famosos do mundo, matando ou ferindo uma mistura. de residentes locais e visitantes estrangeiros. A polícia o matou a tiros no final do ataque de quarta-feira na Bourbon Street, elevando o número total de mortos para 15, disse o legista local na quinta-feira.

Os estudiosos muçulmanos rejeitaram amplamente as posições extremistas que o EI ou aqueles que simpatizam com o grupo terrorista defendem em relação à religião, dizendo que o Islão ensina a misericórdia e a paz, bem como a importância da justiça.

Aludindo a relatos de que Jabbar já havia enfrentado acusações de envolvimento em algumas das condutas que ele condena nas gravações, incluindo dirigir embriagado e abuso conjugal, uma declaração do Conselho de Relações Americano-Islâmicas na quinta-feira disse: “Seu crime é o mais recente”. Um exemplo da razão pela qual grupos extremistas cruéis, implacáveis ​​e que se alimentam do fundo do poço foram rejeitados pela esmagadora maioria do mundo muçulmano: desde os académicos islâmicos até aos mesquitas, organizações e muçulmanos individuais.

“Denunciamos veementemente este crime, [and] “Somos solidários com o povo de Nova Orleans”, disse a organização, pedindo às pessoas que poderiam ajudar os investigadores a capturar quaisquer potenciais cúmplices de Jabbar que se apresentassem.

No entanto, as gravações parecem responder a uma das primeiras questões sobre Jabbar: há quanto tempo ele estava radicalizado sem ser detectado. O áudio estabelece que Jabbar detalhava abertamente as opiniões religiosas extremistas por volta de fevereiro de 2024, embora relativamente poucos observadores tivessem tomado nota, e as gravações juntas tivessem recolhido menos de 300 pessoas até quinta-feira. A conta tinha dois seguidores e seguia diversas contas relacionadas a muçulmanos na plataforma.

A gravação mais longa centra-se na interpretação de Jabbar das Escrituras de que “a poesia, como o rap”, poderia gradualmente atrair as pessoas “para as coisas que Deus nos proibiu: narcóticos como a maconha, álcool, sedativos, opioides, estimulantes e outros”.

“Depois, há a maneira como a música nos incita ao sexo ilícito, à vulgaridade, à violência, à traição, à arrogância, ao roubo, ao engano, à ingratidão para com os nossos cônjuges ou para com outras pessoas em geral”, continuou ele. Sugerindo que a música era “a voz de Satanás”, ele acrescentou: “Ela nos leva a desperdiçar nossa riqueza, a romper laços de parentesco e até mesmo à idolatria, chamando-nos a adorar… o próprio artista”.

O homem de 42 anos que viveu recentemente em Houston culparia uma determinada canção rap por uma série de três assassinatos que ocorreram em seu bairro logo após seu lançamento no início dos anos 2000. Ele também disse acreditar que as Escrituras ordenavam que as pessoas “proibissem o mal”. .”

“Na verdade, Alá ordena que Satanás incite a humanidade com a sua voz e a ataque com os seus soldados e se torne seu parceiro”, disse Jabbar, um cidadão americano e veterano do Exército que serviu no Afeganistão. “Proibir… o mal é um mandato para toda a humanidade.”

Jabbar em outra gravação afirma que “Allah… diz: ‘Salve aqueles que acreditam e praticam boas ações… Eles terão as boas novas do paraíso com todos os seus dons e prazeres, e nunca haverá uma pausa neles. ” .

A retórica de Jabbar mais tarde aumentaria dramaticamente. Joe Biden disse que o FBI disse a ele e aos seus conselheiros da Casa Branca que os agentes descobriram, “poucas horas antes do ataque”, que Jabbar tinha “publicado vídeos nas redes sociais indicando que foi inspirado pelo ISIS, expressando “um desejo de matar”.

CNN relatado conversando com dois funcionários que foram informados sobre os vídeos. Neles, Jabbar referia-se ao divórcio e aos planos de reunir sua família sob o pretexto de uma celebração antes de matá-los.

Mas Jabbar supostamente disse que mais tarde sonhou sobre por que deveria se juntar ao ISIS antes de mudar seus planos e se tornar parte do grupo terrorista, disse a CNN. A rede acrescentou que não revisou os vídeos de forma independente, mas entendeu que eles foram feitos enquanto Jabbar dirigia à noite.

Notícias do Punchbowl na quinta-feira relatado que Jabbar postou cinco vídeos no Facebook na manhã anterior ao ataque em Nova Orleans, de acordo com um briefing dado a alguns membros da Câmara e do Senado. Citando uma fonte informada, a repórter do Punchbowl Congress, Mica Soellner, escreveu em X: “No primeiro explicou a sua adesão à ideologia do ISIS e no segundo ‘forneceu a sua vontade’.”

Jabbar reclamou em documentos judiciais que um de seus dois divórcios dificultou o pagamento da conta da casa. Outros problemas legais incluem uma condenação por dirigir embriagado e uma ordem de restrição obtida por uma ex-mulher que alegou que ele era abusivo, o que foi relatado pela primeira vez por TMZ.

Na quarta-feira, depois de alugar uma van e colocar uma bandeira do ISIS na traseira, Jabbar contornou um bloqueio policial no sopé da Bourbon Street e atacou os foliões de Ano Novo que celebravam em uma cidade sinônimo de jazz, rap e celebrações estridentes como o Mardi Gras. Ele também disparou um rifle contra multidões no histórico French Quarter de Nova Orleans e contra a polícia enquanto usava colete à prova de balas e capacete. Ele feriu dois policiais que o confrontaram antes de ser morto a tiros pela polícia.

As autoridades disseram que Jabbar matou 14 vítimas e feriu outras 35. Muitas das vítimas eram da área de Nova Orleans ou do vizinho Mississippi. Mas também havia residentes de outros estados e cidadãos de outros países, incluindo México e Israel, segundo informações divulgadas até agora por várias autoridades.

Numa conferência de imprensa na quinta-feira, um funcionário do FBI disse que os investigadores suspeitavam que Jabbar era o único responsável pelas mortes do dia anterior. As autoridades passaram a quarta-feira à procura de possíveis cúmplices depois de encontrarem vários dispositivos explosivos improvisados ​​abandonados perto do local do ataque. Dois foram conectados para detonação remota, e o controle remoto correspondente foi encontrado no caminhão de Jabbar.

Uma casa alugada de curto prazo onde Jabbar estava hospedado também foi encontrada mais tarde intencionalmente incendiada a cerca de três quilômetros do ataque.

Os líderes locais e estaduais expressaram a necessidade de demonstrar resiliência – juntamente com compaixão pelas vítimas e suas famílias após o ataque – ao embarcarem nos planos para voltar à normalidade na quinta-feira.

“Lembre-se de que não há sentido no mal”, disse o vereador da cidade de Nova Orleans, Oliver Thomas, em um comunicado. “Nosso foco deve estar nas orações e no apoio a todos os envolvidos”.