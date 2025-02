Red Dot Representations partners with Thang Long Tours to promote Vietnam's travel offerings in India

Recorre a resposta de RESCONTED com tours de Thang Lago para promover ofertas de viagens no Vietnã na Índia “/>

As representações do Red Dot tem sido associada à THANG Long International Travel & Trade Investment JSC (Thang Long Tours), uma das principais empresas de gerenciamento de destinos do Vietnã a oferecer aos viajantes indianos e globais acesso às experiências de viagem exclusivas do Vietnã.

Com uma reputação crescente como ponto de acesso para o turismo, especialmente entre os viajantes indianos, o Vietnã se tornou sinônimo de exploração cultural, aventura e serviços de viagem de qualidade. A associação aproveitará a ampla rede e a experiência das representações de pontos vermelhos, posicionando o Vietnã como o destino ideal para uma variedade de necessidades de viagem, desde escapadas de lazer a ratos (reuniões, incentivos, conferências e eventos).

Thang Long Tours, reconhecido por seu slogan “realmente experimenta como os habitantes locais”, cria itinerários de viagens personalizados que permitem aos visitantes experimentar a rica herança do Vietnã e as paisagens impressionantes de uma maneira autêntica e imersiva. A empresa trabalha em estreita colaboração com fornecedores de acomodações e organizadores de excursão para fornecer serviços habituais, garantindo que a visita de cada viajante ao Vietnã deixe uma impressão duradoura e significativa.

Na ocasião, Prabhakar Kamat, chefe de negócios de representações de pontos vermelhos, comentou: “Estamos muito satisfeitos em associar a Thang Long Tours, oferecendo a nossos clientes experiências de viagem exclusivas e personalizadas. A popularidade emergente do Vietnã como destino, com sua beleza natural e sua cultura vibrante, apresenta uma emocionante oportunidade de criar viagens memoráveis ​​com a experiência de longos passeios.

Emma Le, diretora de Thang Long Tours, acrescentou: “A atração do Vietnã está em sua cultura dinâmica, história rica e uma hospitalidade calorosa. Através dessa associação com representações do Red Dot, nosso objetivo é fornecer aos viajantes indianos experiências autênticas e personalizadas que revelam a verdadeira essência do Vietnã, além dos destinos turísticos usuais.