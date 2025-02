A empresa de gerenciamento de estilo de vida de luxo da Redberyl anunciou uma associação exclusiva com o D’Or Menders Club, uma prestigiada rede conhecida por oferecer privilégios excepcionais aos seus membros. Essa colaboração fornecerá aos membros acesso incomparável a serviços personalizados, viagens de luxo, experiências gastronômicas curadas e eventos exclusivos.

Através dessa associação única, os membros de Redberyl e D’Ande apreciarão o melhor dos dois mundos. A Redberyl oferecerá aos membros do D’Ande seus serviços exclusivos, como acordos de viagem sem problemas por meio de #TravelWithred, experiências culinárias exclusivas com o planejamento de casamento #Tastewithred e personalizado por meio de #WedWithred. Em troca, os membros do Redberil terão acesso privilegiado à rede global de D’Ande, com benefícios exclusivos de poço e acesso a eventos extraordinários curados.

Boj Adlakha, fundador e CEO da Redberyl, comentou: “O luxo não é apenas sobre acesso, mas para criar experiências que deixam uma impressão duradoura. Em Redberil, nos esforçamos para ir além das expectativas e proporcionar tempos extraordinários. Essa associação com o D’Ande representa uma etapa emocionante para oferecer nossos serviços de assinatura a um grupo selecionado de conhecedores que exigem o melhor.

A D’Onnnde Management acrescentou: “Essa colaboração exemplifica ainda mais nosso compromisso de melhorar o estilo de vida de nossos membros. Estamos em constante evolução, garantindo que nossos membros recebam serviços sofisticados e personalizados que coincidem com seus gostos e desejos únicos. Essa associação está perfeitamente alinhada com nossa missão de oferecer experiências incomparáveis ​​de luxo.

Através da Rede Platinum World Group Associates Worldwide, os membros do Redberyl agora podem comprar ou Carter de aviões particulares, iates de luxo e imóveis de alto end e end, melhorando ainda mais suas ofertas exclusivas de estilo de vida.

