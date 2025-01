RedBeryl partners with Kirchhofer to bring exclusive Swiss luxury shopping experiences to India

A RedBeryl, empresa líder em gestão de estilo de vida de luxo, anunciou uma parceria exclusiva com Kirchhofer, um distinto destino de varejo suíço que oferece uma seleção incomparável de produtos de luxo. Esta colaboração visa trazer as melhores experiências de compras suíças ao público indiano, dando aos membros RedBeryl acesso privilegiado à prestigiada gama de relógios de luxo, cosméticos de alta qualidade, artigos de couro, lembranças e muito mais da Kirchhofer.

Kirchhofer é conhecida por sua coleção líder mundial de marcas de relógios suíços e opera a loja de varejo de luxo mais alta em Jungfraujoch, o famoso pico montanhoso da Suíça. O compromisso da empresa em fornecer experiências de varejo autênticas, exclusivas e sofisticadas alinha-se perfeitamente com a missão da RedBeryl de oferecer aos seus membros experiências extraordinárias e selecionadas que transcendem o luxo tradicional.

Manoj Adlakha, fundador e CEO da RedBeryl, disse: “Na RedBeryl, estamos constantemente inovando para aprimorar as experiências de luxo para nossos membros. Esta colaboração com Kirchhofer abre as portas para uma experiência icônica de varejo suíço para viajantes indianos. Juntos, pretendemos redefinir a forma como o luxo é acessado e desfrutado, garantindo que nossos membros experimentem o melhor que o mundo tem a oferecer.”

Stéphane Linder, CEO da Kirchhofer, acrescentou: “O mercado de viagens ao exterior da Índia representa uma oportunidade significativa para nós. A parceria com a RedBeryl permite-nos apresentar as nossas ofertas únicas a um público que valoriza qualidade, exclusividade e autenticidade. “Esta parceria é uma sinergia perfeita entre a herança suíça e as crescentes aspirações de luxo da Índia.”

Através desta parceria, os membros da RedBeryl desfrutarão de experiências de compras personalizadas nas lojas Kirchhofer, com sessões de compras personalizadas conduzidas por uma equipe multilíngue. Também beneficiarão de descontos exclusivos, de um processo de reembolso de IVA contínuo para compras efetuadas na Suíça e de acesso a pré-visualizações das próximas coleções. Além disso, os membros terão acesso prioritário a lançamentos de produtos de edição limitada, tornando a sua experiência de compra não apenas luxuosa, mas verdadeiramente agradável.

Esta colaboração promete melhorar a experiência geral de compras de luxo para os viajantes indianos, oferecendo uma combinação única de artesanato suíço e serviço de classe mundial.