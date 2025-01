Regional air connectivity will remain govt's priority, says official

A conectividade aérea regional continuará a ser uma prioridade para o governo, com o tráfego aéreo de passageiros previsto para atingir 40 milhões de dólares até 2029, disse o secretário da Aviação Civil, Vumlunmang Vualnam, na segunda-feira. Discursando numa conferência na capital nacional, disse ainda que o ecossistema para a operação de hidroaviões está a ser desenvolvido.

Enfatizando que existe um “enorme potencial” para o crescimento do setor de aviação do país, ele disse que há 10 anos o tráfego de passageiros era de 11 milhões e a contagem dobrou para 22 milhões. Até 2029, espera-se que o número chegue a 40 milhões, disse ele, acrescentando que as pessoas desejam viajar de avião.

O Esquema de Conectividade Aérea Regional (RCS) ou UDAN visa melhorar a conectividade aérea regional de aeroportos não atendidos ou mal atendidos, bem como tornar as viagens aéreas mais acessíveis.

Vualnam disse que o RCS continuará a ser uma prioridade para o governo e também estão a ser feitos esforços para aumentar as operações de helicópteros e hidroaviões. No âmbito do UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik), iniciado em outubro de 2016, 613 rotas conectando 87 aeroportos atendidos e não atendidos, incluindo 13 heliportos e 2 aeródromos aquáticos, foram operacionalizadas até 30 de novembro de 2024.

Mais de 146 lakh passageiros domésticos viajaram em 2,86 lakh voos RCS até agora, disse o Ministério da Aviação Civil ao Parlamento em dezembro do ano passado.