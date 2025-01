Republican-run states see opportunity to push extreme policies under Trump

Os legisladores estaduais republicanos e os líderes conservadores dos Estados Unidos veem a reeleição de Donald Trump como um mandato que os ajudará a implementar políticas de direita nos estados governados pelos republicanos em todo o país.

As políticas incluem cortes profundos de impostos, legislação ambiental, religião nas escolas e legislação relativa a cuidados de saúde e educação para transgéneros, entre outras questões sociais controversas.

Os republicanos terão controle trifeta – isto é, tanto os órgãos legislativos como o governo de um estado – em 23 estados no próximo ano, enquanto os Democratas controlarão apenas as três entidades em 15 estados. Os outros estados dividiram o governo.

“O Arkansas votou muito favoravelmente no presidente Trump, e acho que os habitantes do Arkansas sentem o mesmo em relação ao presidente Trump”, disse a governadora Sarah Huckabee Sanders, Ryan Rose, um representante estadual republicano no Arkansas, onde seu partido tem a trifecta.

“Isso só permitirá que nosso estado avance com políticas mais conservadoras, colocando mais dinheiro de volta nos bolsos dos trabalhadores do Arkansas com cortes de impostos e apoiando os valores familiares conservadores do Arkansas.”

Embora esse controlo federal e estatal possa permitir aos republicanos avançar nas suas principais prioridades, os líderes dos grupos progressistas apontam para outros resultados eleitorais – como o apoio de alguns estados vermelhos ao direito ao aborto – como prova de que mesmo que as pessoas votassem em Trump, isso não significa significa necessariamente apoiar o que os seus oponentes descrevem como propostas extremas.

E continuam optimistas quanto à possibilidade de prevalecerem contra tais medidas em tribunal.

“Estamos num ponto em que a nova administração “ganhou” ao distanciar-se destas mesmas políticas que agora parecem estar a tentar acelerar”, disse Skye Perryman, presidente do Democracy Forward, um grupo jurídico liberal que inclui mais de 800 advogados e entrou com contestações legais contra regulamentos republicanos e ações administrativas.

Perryman acrescentou: “Estamos muito focados em proteger o povo americano e em garantir que o povo deste país tenha as ferramentas para fazer ouvir a sua voz”.

As principais prioridades entre os legisladores estaduais republicanos parecem ter a ver com o currículo e a escolha da escola, o que significa permitir que os pais utilizem dinheiro público para enviar os seus filhos para escolas privadas, que podem ser religiosamente ou socialmente mais conservadoras do que as públicas.

Vinte e oito estados têm pelo menos um programa de escolha de escola, como contas de poupança para educação, que fornecem fundos públicos por aluno para famílias com crianças que não frequentam escolas públicas, de acordo com Semana da Educação.

A plataforma de Trump dizia que ele queria “proteger o direito dado por Deus a cada pai de ser o administrador da educação de seus filhos” e ao nomear Linda McMahon para servir como secretária de educação, ele disse fixo que ela iria “lutar incansavelmente para expandir a ‘Escolha’ para todos os estados dos Estados Unidos”.

No Arkansas, Sanders recentemente lançou uma proposta Isso aumentaria o financiamento para essas “contas de liberdade educativa” em 90 milhões de dólares, para 187 milhões de dólares, e reservaria 90 milhões de dólares em financiamento excedentário como reserva para o programa.

Desde a eleição de Trump, os republicanos em estados como Ohio também legislação introduzida rotulou uma “Declaração de Direitos dos Pais” que exigiria que os funcionários das escolas públicas notificassem os pais sobre a saúde mental, emocional ou física de um aluno, incluindo “qualquer solicitação de um aluno para se identificar como um gênero diferente do que está alinhado com o sexo biológico do aluno. ” ”.

Os críticos de tal legislação têm descreveu-o como “um perigo para todos os jovens LGBTQ+.”

No início deste mês, havia 129 projetos de lei estaduais anti-LGBTQ+ pendentes, incluindo propostas para proibir os médicos de prescrever medicamentos bloqueadores da puberdade ou cirurgias de redesignação de gênero a menores. de acordo com a ACLU.

Tiffany Justice, cofundadora do Moms for Liberty, um grupo de defesa de direita, disse que o Departamento de Educação sob Trump ajudaria os estados a “parar o ensino da ideologia de género nas escolas do nosso país”.

Trump também prometeu eliminar os esforços da administração Biden para enfrentar a crise climática. O senador do estado de Montana, Tom McGillvray, disse esperar que Trump mitigasse ou rescindisse as recentes regulamentações ambientais federais.

“Não precisamos que Washington nos diga como gerir o nosso ambiente”, disse McGillvray.

Ainda assim, os tribunais poderiam proporcionar uma forma de as pessoas combaterem as políticas da administração Trump.

No mês passado, o Supremo Tribunal de Montana manteve uma decisão que afirmava que 16 jovens demandantes tinham um “direito constitucional a um ambiente limpo e saudável” e invalidou uma lei que proibia os reguladores de considerarem os efeitos das emissões de gases com efeito de estufa ao permitirem projectos de combustíveis fósseis. .

O Democracy Forward planeia usar os tribunais para “desafiar políticas que são prejudiciais e em casos em que a nova administração possa estar inclinada a ignorar a lei”, disse Perryman.

E embora Trump tenha conquistado o voto popular e o colégio eleitoral, os eleitores de três estados, incluindo Montana, apoiaram medidas eleitorais aprovadas pelos republicanos para proteger o direito ao aborto.

A maioria das pessoas também se opõe ao Projecto 2025, um manual de políticas da Heritage Foundation, um think tank conservador. de acordo com para centro.

Durante as eleições, Trump distanciou-se do plano, que prevê a retenção de fundos federais dos estados que partilham dados sobre abortos que ocorrem dentro das suas fronteiras e o desmantelamento do Departamento de Educação, entre uma longa lista de outras ideias. Mas desde então, Trump nomeou pessoas ligadas ao Projecto 2025, incluindo Tom Homan para servir como “czar da fronteira” e Brendan Carr para presidir à Comissão Federal de Comunicações.

“Alguns dos mesmos arquitetos por trás de políticas federais extremas também trabalham em nível estadual”, disse Perryman. “Obviamente, estamos monitorando os projetos de lei que estão sendo apresentados em várias sessões e garantindo que as pessoas em nível estadual e local possam fazer ouvir suas vozes, inclusive recorrendo aos tribunais”.