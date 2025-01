Resorts World Cruises expands to India with new homeport in Mumbai

A Resorts World Cruises está preparada para expandir suas operações na Índia, marcando um marco importante com a estreia e implantação do seu navio de cruzeiro, Resorts World One, no Terminal Internacional de Cruzeiros de Mumbai. De 5 de março a 1º de junho de 2025, o navio oferecerá três emocionantes itinerários semanais de ida e volta: o cruzeiro de fim de semana offshore de 2 noites, o cruzeiro Lakshadweep de 3 noites para a Ilha Agatti e o cruzeiro de 2 noites em Goa.

Mumbai, sendo uma importante porta de entrada para o turismo de cruzeiros na Índia, servirá como um centro para estes novos serviços. O Resorts World One partirá do Terminal Internacional de Cruzeiros de Mumbai, localizado em Ballard Pier Extension (BPX), com cruzeiros para atender a uma variedade de preferências. O cruzeiro offshore de 2 noites sai às sextas-feiras e oferece uma escapadela rápida aos passageiros. O cruzeiro Lakshadweep de 3 noites parte aos domingos, permitindo aos hóspedes experimentar a beleza intocada da Ilha Agatti, enquanto o cruzeiro de 2 noites em Goa parte às quartas-feiras, proporcionando aos passageiros um gostinho do paraíso costeiro.

A linha de cruzeiros está empenhada em apoiar a crescente indústria de turismo de cruzeiros da Índia, especialmente após o lançamento da ‘Missão de Cruzeiros Bharat’ pelo governo indiano e a abertura do Terminal Internacional de Cruzeiros de Mumbai. “Mumbai é o principal portal de cruzeiros da Índia e estamos entusiasmados em oferecer aos indianos a conveniência de deixar seus ‘portões’ sem a necessidade de voar para o exterior”, disse Michael Goh, presidente da Resorts World Cruises.

A bordo, os passageiros poderão desfrutar de uma ampla variedade de entretenimento, incluindo apresentações ao vivo, emocionantes cruzeiros temáticos e uma variedade de culinária internacional e indiana, incluindo opções vegetarianas certificadas, jainistas e halal. O Resorts World One promete ser uma experiência de cruzeiro única que combina luxo, conforto e exploração dos deslumbrantes destinos costeiros da Índia.