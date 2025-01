Revisão: Dorp Hotel, Cidade do Cabo, Cabo Ocidental, África do Sul

Enquanto ele celebra seu quinto aniversário, Cidade (Afrikaans para a vila) manteve um perfil bastante baixo, como costuma ser o caso de algumas jóias escondidas. Após o desenvolvimento de características fiéis e importantes em revistas internacionais, o nome é ouvido com mais frequência – e, como descobri mais de duas visitas, por boas razões.

O bem -vindo

Um ano após a minha primeira visita, mais uma vez, passei pelas portas e a mesma equipe me cumprimentou calorosamente – você se lembra de que é surpreendentemente da minha estadia anterior. Existem apertos de mão e até alguns abraços enquanto eu ando pelo hotel. Quando entro na minha cabana, a mesa de entrada tem uma nota tentadora assinada pela “família Dorp”, não pela “família Dorp”.

Essa delicada mudança de pronome reflete a ética do DORP. Ele carrega o sentimento de “acolher o lar” que reivindica muitos hotéis, mas luta para entregar. Sabendo que era uma ocasião especial, também havia um balde de gelo que apresentava uma garrafa perfeitamente congelada de Camas de Boschendal – uma favorita entre os vinhos espumantes do sul.

A sala

O DORP pode se orgulhar de cerca de 42 quartos, cada um único exclusivo, se espalha em edifícios em preto e branco na propriedade. Cada um dos blocos vizinhos tem seu próprio personagem, criando a sensação de uma vila e não de um hotel. Um impressionante R200 milhões investiu nessas salas – nenhuma empresa pequena – e mostra. Há uma sensação de ir além da boutique, em espaços cuidadosamente editados que lembram uma revista interna. Os quartos são organizados como um labirinto, levando a pátios da piscina e trilhas para jardim de cascalho.

Durante minha primeira estadia, o quarto 3 parecia uma casa e, embora classificada como uma das salas de entrada, está entre os mais bonitos, com papel de parede adornando as paredes, um bevvy de belos tecidos por toda a cama e cortinas e um pátio privado para apreciar o sol. O melhor de tudo é que são passos simples do restaurante quando você deseja liberar o café da manhã.

De todos os quartos, Rose Cottage é a jóia da coroa da coleção – e eu tive o privilégio de chamá -lo de lar durante minha segunda visita. Caminhando ao longo de uma trilha no jardim, as portas de madeira duplas se abrem em uma grande sala de jantar e uma cozinha, cheia de banheiro. Uma passagem curta leva ao quarto espaçoso. Três conjuntos de portas se abrem do quarto, não apenas vistas inigualáveis ​​da cidade, mas também uma piscina privada para resfriar no verão. Sentado na banheira independente, as vistas da cidade espalhadas de um lado e um fogo da madeira do outro.

Do lado de fora, a mágica se desenrola com uma sala de jantar ao ar livre à beira da piscina. Através de um túnel no jardim, uma escada sobe em um terraço no último andar, cobrindo toda a cabana. Aqui, almoçamos, entramos no sol nas espreguiçadeiras e olhamos para os milhões da cidade que piscaram as luzes. Assim não foi suficiente, há um banho de vapor do lado de fora da porta da frente. Este poderia potencialmente ser o santuário mais cobiçado da cidade.

As instalações

O restaurante/lounge serve como uma área central de encontro para o hotel. A área está viva com folhagem, obras de arte brilhantes e uma série de sofás e mesas. À noite, as velas iluminam a sala de jantar, criando uma atmosfera suave complementada por música suave e chamas tremeluzentes dançando das folhas de palmeira. As refeições são servidas aqui, incluindo o famoso frango assado – um prato que transforma os visitantes em visitantes recorrentes. Embora não haja licença de álcool, os visitantes podem carregar suas próprias bebidas sem taxas de cortiça – ou podem pedir sua bebida através do Uber e entregá -la à mesa deles.

O café da manhã é sempre um caso maravilhoso. Em vez de um menu ou buffet solto, a oferta diária possui uma mesa carregada de prazeres, como frutas frescas, bolos de luxo, opções cozidas e muito mais. As refeições também podem desfrutar no terraço externo, sombreado por guarda -chuvas e panelas encantadoras. Uma escada também leva a um terraço no último andar, esperando a vista da cidade de 360 ​​graus.

Tudo o que você precisa para planejar sua viagem 2024

A localização

O BO-KAAP é um subúrbio culturalmente rico que atravessa o CBD e sobe para as encostas de Signal Hill. As casas coloridas características representam uma das mais fotográficas e visitantes da cidade. Nas cores brilhantes, ganha conhecimento fascinante da vida comunitária, incluindo as fragrâncias da culinária tradicional do Cabo Malay, que combina sabores malaios, indonésios e africanos.

A LongMarket Street serpenteia pelo subúrbio, subindo cada vez mais até um trecho íngreme final, levando você a Dorp. Ao sair do carro, duas coisas o cumprimentam – a Cidade do Cabo está se estendendo e os belos edifícios brancos que anunciam sua chegada a Dorp.

Outros toques finos

A “vila” separada da propriedade sente que está causando pensamentos de uma fazenda de vinhos e não de uma cidade. Durante a aposentadoria do terraço, um caminho de pedra o guia através de edifícios em preto e branco, todos decorados com paisagismo rico. Você compartilhará o espaço com Cape Robins, difamados e gatos do hotel, todo mundo gosta do santuário do jardim. Há também uma piscina no pátio para um mergulho refrescante.

A propriedade completa inclui Dorp e, por meio de uma escada, o Onderdorp serve como uma asa separada, igualmente adequada para pequenas conferências ou reservas de grupo. Lá, você também encontrará Deli e a loja para chegar em casa alguns dos ícones do hotel – além de três piscinas adicionais.

O custo

Os quartos são preços sazonais, variando de R4700 a R14000 no DORP e de R4000 a R6800 em Onderdorp. Os preços especiais estão disponíveis para reservas de equipes, que incluem conferências, casamentos e outras reuniões familiares. Todos os quartos vêm com café da manhã, além de lanches gratuitos e refrigerantes.

A melhor peça

Vamos admitir. Todos os hotéis de luxo oferecem camas confortáveis ​​e boa comida, mas grande parte da experiência depende da equipe. Os 42 quartos são apoiados por 66 funcionários, garantindo que cada necessidade seja atendida. A julgar pela preservação da equipe, que pode ser incomum em hospitalidade, eles claramente desfrutam de seus papéis e visitantes. Na minha última manhã, me aproximei do grande piano que gentilmente me tirou da nossa chegada. Enquanto eu tocava uma música tradicional sul -africana, fiquei agradavelmente surpreso ao descobrir que pelo menos 10 funcionários entusiasmados haviam se reunido atrás de mim, participaram do grande espírito.

O veredicto final

O DORP pode ser classificado como um hotel, mas está longe de ser sua instalação padrão. Pelo contrário, é uma vila elegante e eclética que flutua acima da cidade da Cidade do Cabo, operando por uma grande equipe de funcionários. Após duas estadias, o DORP reivindica consistentemente sua posição como um hotel número um na Cidade do Cabo. Afinal, quem disse que um jornalista de viagem não pode ter seus favoritos?

Apocalipse: nossa estadia foi financiada por Cidade.

Jared Ruttenberg Jared Ruttenberg é escritor de viagens da Cidade do Cabo, África do Sul. Gosta da conexão de pessoas e experiências através de palavras, imagens e mídias sociais.