Revisão: Lichtblick, Innsbruck, Áustria

Empoleirado no último andar do movimentado center Shopping Rathausgalerien, Lichtblick é um café por dia e um restaurante à noite. Com vistas panorâmicas dos telhados de Innsbruck e dos Alpes circundantes, esse abrigo do sétimo andar é adequadamente chamado: um “feixe de luz” que ilumina a cena da sala de jantar da cidade.

A comida

A cozinha de Lichtblick combina a tradição austríaca com o charme do Mediterrâneo e a sugestão da intriga asiática e se mudou para um novo cardápio na noite anterior à nossa visita. De fato, os visitantes podem escolher entre três menus cuidadosamente editados, onde cada lição é projetada para se completar, mas você pode substituir as lições de outros menus, se quiser (como verá que fizemos com a sobremesa do menu 1).

Selecionamos principalmente os menus 2 e 3, e deixarei as fotos fazer os discursos aqui …

Armas de fogo de camarão com batata -doce, bebê bebê, salada de laranja de sangue e aioli

Filé de carne de porco espanhol raro médio com bolo de batata, salsify preto e sálvia jus

Walnut Éclair em Patisserie Crème, nozes caramelizadas e sorvete de manteiga

Peito de pomba grelhada com batatas La Ratte, framboesa de gel, vinagrete estragão, chocolate escuro e framboesa jus

Consommé de boi simmental com morto de pelúcia

Amigo assado da truta de salmão Val Passira em vegetais de bouillabaisse, batatas trufadas e espuma de açafrão

Variante de chocolate com manteiga marrom e sorvete de banana

Creme de berinjela assado em pastelaria com salada de cuscuz mediterrânea, sementes de romã, passas e labneh caseiro

Ravioli cheio de pecorino e creme de gema de ovo, cogumelos em conserva, nozes pretas

A maçã morna cai no sorvete Verjus Sabayon & Vanilla

Tentamos pratos e chegamos à conclusão de que o menu 2 era o nosso favorito.

O chef

O chef principal é Andreas Zeindlinger, embora em Lichtblick ele seja faturado como diretor da cozinha.

A atmosfera

Além de entrar em um shopping para chegar lá, você não saberia que está no topo de um prédio comercial. A atmosfera é vibrante, mas íntima e ocupada, mas compositor. Ao lado do restaurante, o bar de vinhos de 360 ​​° e o lounge, sob a mesma gerência, oferece um abrigo elegante, perfeito para um aperitivo antes do jantar ou da diária pós-refeição. Estando em uma localização tão alta, há uma boa visão que você precisa ter, seja dia ou noite. Nossa mesa foi ignorada por Rathaus Glockenturm (prefeitura).

O custo

Os três menus variam de € 48 a 58 €, com a opção de adicionar um curso de queijo por € 14,80.

O veredicto final

Lichtblick é uma celebração do gosto e da criatividade. Com pratos surpresa e uma atmosfera de energia, este é um restaurante que você definitivamente gostaria de visitar na próxima vez que estiver em Innsbruck.

Apocalipse: nossa viagem foi financiada por Tourism Innsbruck.

