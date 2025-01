Revisão: Restaurante Jagdschloss, Kühtai, Tirol, Áustria

Depois de uma caminhada fascinante com a Virgin Snow em Kühtai, fomos a caminho de Jagdschloss, parte do histórico Jagdschloss Resort. Já temos isso de bom poder pelo motorista de raquetes de neve, Nick, que é o melhor lugar para comer na vila. Assim, à sombra dos crescentes picos de Kühtai, essa instalação prometeu um rico abraço da hospitalidade austríaca e certamente elaboramos um apetite por isso.

A comida

Não tivemos muito tempo antes de pegarmos nosso ônibus de volta ao Innsbruck, então todo mundo escolheu um prato de um menu de sopas e redes. A tigela de alívio com sopa de creme de abóbora era generosa com leite de coco e espalhada com croutons crocantes. A delicada doçura do coco complementa a abóbora da Terra e é satisfatória o quente após nossas excursões ao ar livre.

Eu escolhi o Wiener Schnitzel, um delicioso bezerro de ouro servido com batatas fritas e molho de freio – um prato atemporal e o epítome da tradição austríaca.

Também pedimos o hambúrguer de carne bovina – um hambúrguer suculento coroado com cebola derretida, bacon, molho picante e colchão de queijo generoso, servido com cunhas douradas.

O chef

No coração do restaurante de Jagdschloss está o chefe do chef Peter Hüble, da Styria. Com anos de experiência e paixão pelo clássico austríaco, Peter retornou ao seu país de origem após uma longa atitude de auto -emprego de levar as rédeas a Jagdschloss. Nos últimos três anos, confirmou fielmente a missão do resort de honrar sua história de 400 anos, oferecendo pratos com tradição de tradição, preparada com ingredientes periféricos.

A atmosfera

Quando chegamos, encontramos os únicos visitantes do restaurante. A refeição é servida até as 16h, talvez outros ainda tenham sido atraídos pelas encostas e planejando uma refeição posterior. Tenho certeza de que há uma energia diferente nos dias mais movimentados – de muitas maneiras, foi realmente agradável, mas ter o lugar para nós mesmos.

Da nossa mesa, poderíamos desfrutar de uma vista panorâmica da montanha, observando as nuvens seduzidas no topo e os elevadores de esqui caíram suas viagens para cima e para baixo.

Tudo o que você precisa para planejar sua viagem 2024

O custo

O restaurante Jagdschloss está a preços razoáveis ​​- sopas pairando em torno da marca de € 10, enquanto a maioria das redes se sente confortável com quase € 20.

O veredicto final

O restaurante Jagdschloss é um refúgio tranquilo que fala muito sobre a herança austríaca. Com o tradicional Fayre, um chef que respeita a culinária austríaca e um ambiente que reflete a magnificência dos picos circundantes, é uma atitude digna para aqueles que exploram Kühtai.

Após a refeição, admiramos a encantadora capela do lado de fora antes de pegar nosso ônibus – convenientemente posicionado do outro lado da rua – de volta a Innsbruck.

Apocalipse: nossa viagem foi financiada por Tourism Innsbruck.

Paul Johnson Paul Johnson é o autor de uma luxuosa viagem de blog e trabalha no setor de viagens há mais de 30 anos. Ele é o vencedor das inovações no prêmio de Melhor Viagem de Viagens da Viagem da revista Wired. Além de outros prêmios, o blog também foi eleito “um dos melhores blogs de viagens do mundo” e “Best for Luxury” pela Telegraph.