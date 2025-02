Revisão: Rixos Capítulo Al Bahr, Al Marjan, Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos

Inspirado nas ambições das grandes pirâmides do Egito, Rixos Bab Albahr Ele acha ótimo. Este resort de 515 -Star 715 -está localizado de uma lagoa rasa do Golfo Pérsico nos silenciosos Emirados de Ras Al Khaimah. Construído na primeira ilha antropogênica de Al Marjan de Ras, o resort incorpora a arquitetura árabe das torres tradicionais de Barajeel.

Nas primeiras impressões, os grandes pilares de mármore da recepção com vidas elaboradas e telas de flores elaboradas parecem o melhor palácio magnífico. Mas além do lustre de cristal, além do violinista tocando piano, todo mundo está se divertindo ao sol.

Ras al Khaimah, que se traduz como “Chefe do palco” pode ser mais silencioso e menos ondular de Dubai, mas os enormes espaços de Rixos podem afirmar ser outro emirado de entretenimento por si mesmo: 8 piscinas, 7 bar, 7 restaurantes, 2 estágios de vitrine , quadras de basquete e tênis, academia, spa, spa, Jungle Gym. Além disso, há um souk que leva aos cinco restaurantes à la carte à beira -mar.

Com o clube infantil, o quarto adolescente, o playground, os esportes aquáticos da lagoa e as aparições noturnas, este é um resort que ousa toda criança expressar a frase infame “estou entediada”. E se for, o hotel é a porta de entrada para um emirado que é a capital da aventura dos Emirados Árabes Unidos.

Rixos Bab al Bahr faz o possível para lidar com o velho provérbio: “Você não pode agradecer a todas as pessoas o tempo todo”. Os casais estão indo para adultos serenos, apenas transbordam da batida do clube de praia, encontram um local tranquilo no bar Mojito e desfrutam de refeições sofisticadas em restaurantes à la carte.

O bem -vindo

À medida que nosso táxi vai além da fonte do parque, dois carregadores atingem nossa bagagem e nos guiam em um Grand Lobby Palace.

Após a redação do check-in, outro Porter também guia nossa bagagem para o nosso quarto.

A sala

Nossa sala premium tem uma vista, de uma grande varanda que hospeda a mesa Sun Salngers Plus e as cadeiras, em todo o Golfo Pérsico. Ideal para tirar fotos de palmeiras que são realizadas contra a regulamentação de laranja sanguínea.

Uma cama king-size no quarto de dupla face, compartilha as vistas. A espaçosa sala de ticks de cada caixa para luxuosos luxuosos cinco estrelas: bebida de chá e café, geladeira de minibar, TV de parede, vedação de cabelo, wifi poderoso, vestido e chinelos.

O banheiro

Embora haja muito espaço para estacionar meu carro no banheiro, há apenas uma chuva de grandes dimensões. Sem banho.

Além de muito armazenamento em torno da bacia de lavagem, há uma unidade de gaveta extremamente útil.

As instalações

Parece que o restaurante Buffet Seven Heights tem tudo o que oferece para Café da manhã, almoço e jantar. Exceto para salsichas de porco. Lembre -se de que esta é a regra dos Emirados Árabes Unidos e as salsichas de carne bovina

Todas as noites há uma noite temática: prazeres otomanos, Toscana, frutos do mar, asiáticos, surf e gramado, mundo, sabores do deserto.

Mesmo se você sentir falta de salsichas de porco, o álcool está prontamente disponível com refeições e bares espalhados pela palma da mão e da paisagem tracejada. Inúmeros sofás montados pelo bar Isla para assistir às aparições da noite, telas grandes no Hub Sports, enquanto Mojito tem uma ampla variedade de coquetéis e mocktails. Nos adultos, apenas a barra infinita há uma atmosfera mais silenciosa e madura.

Após a primeira noite no Buffet Seven Heights, os visitantes podem reservar (on -line) um dos cinco restaurantes do resort. Turco, italiano, asiático, peixe e, embora a carne seja especializada em bifes, também há robalos, frango spatchcock e hambúrguer vegano no menu. Durante o suprimento dos ingredientes do restaurante, é um serviço impressionante e excelente.

A localização

Deixando o aeroporto de Dubai, em vez de se virar para a esquerda para o chefe de congestionamento da cidade nordeste. Um táxi leva cerca de 50 minutos para dirigir 80 quilômetros até Rixos Bab Al Bahr.

Um safari no deserto em busca de antílopes, oryx e gazelas árabes mostra que há mais para abandonar a vida selvagem do que apenas passeios de camelo. Shows de falcoaria, sandboard e caminhadas espetaculares do pôr -do -sol são apenas algumas das atividades oferecidas.

Reserva excursões do hotel para a tirolesa mais longa do mundo que o enviará para voar ou gritar, através dos tons vermelhos das montanhas Hajar. Ras Al Khaimah está desenvolvendo uma série de trilhas para caminhadas, se você preferir ver suas montanhas a pé.

Poucos visitantes podem resistir a uma viagem a Dubai para shopping centers, souks tradicionais e atrações históricas ao redor do riacho.

Outros toques finos

Um suplemento diário de cerveja e refrigerantes no mini-bar faz parte do acordo com tudo incluído.

No spa, o uso livre de Hamman, Sauna, Steam e Pool faz parte do pacote ultra-inclusivo.

No final da tarde e à noite, os músicos tocam acordeão, piano, saxofone e violino ao redor do resort.

Se você está enfrentando problemas médicos, a farmácia na área é inestimável.

O custo

O Ultra All-Inclusive começa em 1350 AED, cerca de £ 295 por noite.

Esses custos cobrem refeições, lanches, bebidas e quase toda a disponibilidade de entretenimento.

A melhor peça

Você deixará o Rixos Bab al Bahr em melhores condições do que chegou.

Após as mudanças de viagem, comece com uma massagem corporal de 60 minutos no sereno Avitane Spa. Em seguida, mergulhe em um menu de spa que inclua aromaterapia, ayurvedu, mel, pedra quente, massagens indianas e tailandesas.

O spa vizinho é uma extensa gama de equipamentos Technogym no clube esportivo exclusivo. Verifique o programa para obter ioga em grupo e sessões de treinamento.

Os cabeleireiros e cabeleireiros adicionam os mais recentes toques para uma reforma completa de férias.

O veredicto final

Os visitantes de Rixos Bab al Bahr voltarão para casa com histórias adequadas de cassinos, circo e palhaços, noite retrô, massagem e vida luxuosa para 1001 histórias árabes.

Apocalipse: este post é financiado por Rixos Bab Albahr.

Michael Edwards Michael Edwards é escritor de viagens de Oxfordshire, Reino Unido. Embora Michael tenha publicado suas primeiras faixas de viagem há cerca de quatro décadas, ele ainda encontra novos destinos de luxo para visitar e escrever.