Revisão SILY ESIM: Um ESIM completo para viajantes

Quando comecei a mochila há quase 20 anos, não havia smartphones. Isso significava que você tinha que confiar em mapas de papel, guias naturais e informações (muitas vezes desatualizadas) de fóruns da Web aleatórios. Enquanto tornava a viagem aventureira, também tornou uma jornada muito difícil.

Felizmente, os tempos mudaram.

Nunca foi tão fácil acessar informações enquanto estiver no exterior. Desde a reserva de hotéis até a busca de instruções para encontrar assentos de comida, o acesso a Wi-Fi e dados móveis mudou o jogo.

Os cartões SIM foram o primeiro passo para fazer esse desenvolvimento. Você compraria um cartão SIM natural superestimado na chegada e esperava que eu não jogasse os dados antes que sua viagem terminasse (ou você foi a um novo país).

Mas mesmo esses dias se passaram graças ao ESIMS, os cartões SIM digitais que você pode ajustar antes de sair de casa. É fácil de usar, acessível e às vezes até vem com privilégios incríveis (mais abaixo).

Um dos ESIMs mais populares do mercado? Seduzido.

Nesta revisão e ESIM, vou entrar em colapso o que a Saily oferece e quanto custa para que você possa decidir se é a melhor opção para sua próxima viagem.

O que é sáily?



Seduzido É um aplicativo ESIM criado pelo NordVPN. Assim como um cartão SIM natural comum, um ESIM permite ativar e acessar dados móveis enquanto estiver no exterior. Isso significa que você não precisa comprar um cartão SIM natural na chegada, pode evitar taxas precisas de roaming e não precisa usar o Wi-Fi público (que geralmente não é seguro).

Para mim, a melhor parte do ESIMS é que você pode configurá -los antes de sair. Dessa forma, você saberá exatamente quantos dados você tem e poderá escolher o plano de dados perfeito no conforto da sua casa. A Saily também possui suporte à conversa 24/7; portanto, se você tiver uma pergunta ou tiver problemas, poderá obter a ajuda necessária.

E a Saily oferece designs para mais de 200 destinos, o que significa que, não importa para onde você esteja indo, eles podem garantir que você permaneça conectado enquanto estiver lá.

Como usar um esim sáudico

Embora usar um ESIM possa parecer mais difícil do que ir a um cartão SIM natural, é realmente extremamente fácil de começar. Aqui você tem que fazer:

Baixe o aplicativo (disponível no iOS e no Android) Crie uma conta e adicione suas informações de pagamento Escolha o país que está prestes a (ou região) Escolha o seu plano Siga os prompts fornecidos

É isso! Agora você tem um ESIM que é ativado automaticamente ao pousar em seu destino, economizando seu tempo e energia para encontrar um na chegada.

O que eu gosto especialmente é que você só precisa instalar o ESIM uma vez. Você vai a mais países no final do ano? Sem problemas. Basta adicionar um novo plano para esta viagem e pagar pelos novos dados. Sem re -instalação para cada viagem. Como eu disse, é extremamente fácil!

Quanto custa SAILY?



Preços para Planos são diários Vary por país, mas você pode encontrá -los por US $ 1,99. Por exemplo, se você for para Paris por uma semana, um plano de 7 dias com 1 GB de dados custa US $ 3,99. Você fica mais tempo? Você pode levar 30 dias de cobertura e 20 GB de dados por apenas US $ 31,99. Super acessível.

Se você estiver visitando mais de um país, também pode comprar um plano regional. Eles estão disponíveis para a Europa, África, América Latina e muito mais, com os preços começando tão baixos quanto US $ 4,99. Eles até têm um plano mundial se você for a qualquer lugar!

Em suma, os designs do ESIM com a Saily são muito acessíveis!

Recursos de segurança da Saily adicionados

O que torna a Saily Standing sobre a concorrência é que é mais do que uma empresa ESIM. Seus planos incluem muitos privilégios impressionantes que fazem seu uso sem o acéfalo. Aqui está incluído:

Localização virtual – Os designs da Saily incluem um local virtual para que você possa ter certeza de que seus dados estão segurados e privados. No passado, eu tinha que comprar um plano VPN separado, além dos meus ESIMs. Não mais! Agora posso viajar sabendo que minha conexão é privada, segura e segura contra o acesso externo.

Anunciante – Os anúncios não apenas fazem surfar a dor do tecido, mas mastigar seus dados. Ativado excluindo anúncios, você não apenas terá uma melhor experiência na Internet, mas economizará mais do que seus dados (o que economiza dinheiro).

Proteção à Internet -Quando viajamos, geralmente nos conectamos ao Wi-Fi público gratuito. Embora seja conveniente, também abre para todos os tipos de malware (os aeroportos são particularmente ruins para isso). Ter ativado a proteção da Internet reduz rastreadores e sites maliciosos antes de atingir seu dispositivo. Isso garante que seus dados sejam seguros à medida que você viaja.

Vantagens de Saily

Preços competitivos contra outras empresas ESIM

Planos periféricos disponíveis para vários países viajam

Boas velocidades de dados

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana

Localização virtual

Anunciante

Proteção à Internet

Desvantagens de Saily

Um pouco mais caro do que comprar um cartão SIM local

Sem mensagens de texto ou chamadas

***

Seduzido Não apenas oferece um produto fixo ao ESIM, mas os privilégios adicionais fazem desta uma das melhores opções de ESIM do mercado. É acessível, fácil de usar e os privilégios de segurança e privacidade oferecem um valor adicional incrível. Independentemente de para onde você está indo, a Saily pode garantir que você permaneça conectado – sem gastar muito!

Você está pronto para se registrar? Use o código Nomadicmatt5 para obter 5% de desconto!