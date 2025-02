Em uma cidade cercada por altos picos alpinos e suas tradições gastronômicas cheias de carne e queijo ricos, Das Blum se destaca como uma alternativa refrescante. Este restaurante vegetariano em Innsbruck apresenta o humilde vegetal como uma estrela. Com uma filosofia moderna que tem suas raízes em sustentabilidade, localização e criatividade, leia para descobrir por que recomendamos uma visita a Das Blum para descobrir que comida vegetariana pode ser.

A comida

O cardápio é todo em alemão, mas graças a uma combinação de nossa garçonete que tem um diploma em inglês e usando o Google Gemini para ajudar na tradução, fomos capazes de fazer as escolhas -para fazer escolhas.

Escolhemos o cardápio de compartilhamento e iniciamos os processos com um pouco de pão e um ótimo chutney, mas não me lembro o que havia para a minha vida … Aubergine, talvez? Tudo o que me lembro era que era extremamente saboroso!

Para o nosso aperitivo, tínhamos uma salada de couve de Bruxelas com castanhas, urinas, geléia e bordo de vinagrete. Quem sabia que os alimentos vegetarianos – e os couves de Bruxelas em particular – poderiam tentar isso bem?!

Nossa lição principal consiste em uma série de placas de compartilhamento, começando com algumas raízes finas de aipo fresco com batata-grua-grão, cebola frita, manteiga de nozes e gema de ovo.

Junto com isso, temos uma rocha de Wiring (um prato tradicional alemão feito com o embrulho de um recheio, que é a palavra alemã para Savoy Labbage) com picada de batata-copo, pêra, pêra Blanc, chips de couve

Talvez o melhor prato de todos foi o couve vermelha com vinho vermelho, ragudish-ladrinha e nogueira crocante.

De acordo com o menu, éramos um prato de caroços cremosos com um chapéu, mas eles estavam exaustos, por isso foi substituído por algumas batatas assadas por especiarias kimchi. Eu poderia facilmente virar vegetariano se os alimentos vegetarianos desse bom fosse fácil de chegar perto!

E o melhor é deixado no final. Para a sobremesa, é “Armer Ritter” que literalmente se traduz em “pobre cavaleiro”, mas é um nome comum para “pão pobre”, feito com pão de fermento e servido com baunilha, sorvete de amendoim, doces salgados e amendoins .

O chef

Apenas 26 anos, Matteo Wawerla já foi estabelecido como um visionário na cozinha de Tyrol. Nascido em Kiel e treinado na arte de misturar influências internacionais com as tradições regionais, a filosofia de Matteo é evidente em todos os pratos de Das Blum. Seu compromisso com os ingredientes locais, em combinação com técnicas inovadoras, como fermentação e vídeo, transforma vegetais em obras -primas de cozinha. Matteo descreve seu estilo como “Modern Tavern Kitchen”, e este é esse ethos que leva Das Blum a redefinir a tyolebia clássica com sensação e sofisticação.

A atmosfera

Das Blum desfruta de uma energia quente e vibrante. A sala de jantar é ocupada, mas íntima, com a dormência da conversa, criando uma atmosfera agradável. A equipe parece ter um entusiasmo real pelo cardápio e é uma prova do compromisso do restaurante de nos sentirmos confortáveis, apesar de não falarmos muito alemão.

O custo

O menu de compartilhamento, que inclui taxa de cobertura e água parada, está disponível a 45 € por pessoa.

O veredicto final

Em uma cidade sem escassez de excelentes opções alimentares, Das Blum se destaca como jóias verdadeiras. Sua abordagem inventiva à culinária vegetariana, juntamente com a dedicação à sustentabilidade e aos produtos locais, torna essencial para os amantes de alimentos de todas as crenças, sejam eles vegetarianos ou não. Esta foi, sem dúvida, a melhor refeição do nosso tempo em Innsbruck.

Apocalipse: nossa viagem foi financiada por Tourism Innsbruck.

Paul Johnson Paul Johnson é o autor de uma luxuosa viagem de blog e trabalha no setor de viagens há mais de 30 anos. Ele é o vencedor das inovações no prêmio de Melhor Viagem de Viagens da Viagem da revista Wired. Além de outros prêmios, o blog também foi eleito “um dos melhores blogs de viagens do mundo” e “Best for Luxury” pela Telegraph.