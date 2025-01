Revisão: Umbruggler ALM, Innsbruck, Tirol, Áustria

Outono Umbrüggler Alm é uma aventura em si, uma viagem que combina o encanto da engenharia moderna com a beleza intemporal das montanhas tirolesas. Nossa escapada começou com um passeio até a estação Altstadt da Nordkettenbahnen. De lá, um rápido passeio de funicular nos levou montanha acima com a oportunidade de admirar vistas majestosas da cidade.

Nossa etapa final foi uma caminhada íngreme de 40 minutos ao longo de um caminho florestal saindo de Hungerburg, ocasionalmente interrompida pela navegação cuidadosa de bolas de gelo à medida que avançávamos.

Com a abertura da trilha, apareceu o Umbrüggler ALM, exibindo orgulhosamente seu nome e altitude – 1.123 metros – na fachada do prédio.

Esta joia arquitetônica promete uma experiência tradicional de cabana na montanha com uma diferença. Para ser sincero, só a vista é suficiente, mas aqui os queijos tiroleses clássicos são feitos com ingredientes de origem local.

A comida

O menu, escrito inteiramente em alemão, pode ter sido um desafio, mas graças às maravilhas do Google Gemini, pudemos fotografá-lo e traduzi-lo com facilidade. Depois de ver as entradas – opções como “Sauerfleisch com feijão verde, cebola roxa, páprica e salada” ou um “prato de salada colorido com duas massas de queijo alm ambler” – decidimos pular os pratos principais.

Sentimos que havíamos merecido um almoço com a nossa curta subida e por isso desfrutamos de alguns pratos fartos, perfeitos para um dia de apoio nas montanhas. O Wiener Schnitzel (carne de porco), frito até ficar dourado, veio acompanhado de uma deliciosa salada de batata (essa é a tradução literal, mas significa apenas pedaços pequenos) e um acompanhamento de cranberries.

O sanduíche Schweinskopf – recheado com carne de porco tenra e maionese picante de raiz-forte – estava delicioso e servido com uma salada crocante e refrescante. Também degustamos alguns fartos pratos de massa e saladas, claramente preparados com amor e carinho.

O chef

Nos bastidores desta experiência estiveram os anfitriões, Sonja e Tomas. Thomas, o atendente da casa, nos cumprimentou com uma alegria contagiante que nos fez sentir muito bem-vindos. Sua calorosa hospitalidade combina, supomos, com a habilidade de Sonja na cozinha.

A atmosfera

Foi bastante tranquilo durante a nossa visita, dando-nos a oportunidade de desfrutar plenamente do cenário deslumbrante do Umbrüggler Alm, começando com uma bebida ao ar livre. A presença graciosa de Tomas deu o tom – seu inglês, embora limitado, superou em muito o nosso alemão e ele foi amigável, gentil e acolhedor. No interior, a sala de jantar é um espaço lindamente moderno, mas discreto, banhado por muita luz natural – uma obra-prima arquitetônica com janelas panorâmicas que enquadram perfeitamente as deslumbrantes vistas da montanha.

O custo

As entradas variam entre os 10€ (a sopa de pão com bacon e cebola) e os 20€. Os pratos principais, como o Schnitzel ou a Sandes Schweinskopf, rondam normalmente os 20€. mais do que ele vive nele.

O veredicto final

Uma viagem ao Umbrüggler ALM é mais do que apenas uma boa refeição – é um dia divertido desde o momento em que você inicia a trilha. O cenário, a arquitetura deslumbrante e a calorosa hospitalidade de Tomas são a cereja do bolo. E o nosso dia não terminou aí – ressurgimos e bem alimentados, seguimos para o teleférico e continuamos até o topo do Nordkette.

A vista dali, com a cidade abaixo e as montanhas que se estendiam até onde a vista alcançava, foi um final perfeito para a nossa mini-aventura.

Divulgação: Nossa viagem foi patrocinada por Turismo Insbruck.

