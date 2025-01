Revisão: Weinhaus Tyrol, Innsbruck, Tirol, Áustria

Escondido em vista comum de Innsbruck, Weinhaus Tirol É conhecido pelos habitantes locais, mas ainda voa sob o radar da maioria dos turistas. É o tipo de lugar que você sonha em conhecer e oferecer um jantar privado de vinho e uma experiência de degustação.

No interior, há uma extensa exposição de vinhos, um bar e barris ocasionais usados ​​como mesas para desfrutar de uma ou duas bebidas.

No final deste corredor e sob algumas etapas, há um pequeno porão reformado. Com o telhado em arco, as paredes de pedra meio selo -de -el com gesso e a atmosfera com pouca luz exala um charme rústico e desfruta de vários detalhes gráficos.

Agora não estou dizendo que tenho conhecimento de vinho, mas gosto de um ou dois copos, e aqui estávamos por um prazer – isso não era apenas um jantar e alguns copos de vinho, mas um convite para reduzir, desfrutar e imergir você mesmo na alma gastronômica do tirol.

Um membro de nossa equipe apresenta nosso primeiro vinho – é Schmidl Grüner Veltliner Steinfeder Ried Alte Point. A vinícola Schmidl é uma propriedade familiar tradicional em Wachau, conhecida por sua abordagem em relação à natureza e sua busca por maior qualidade. A família cultiva suas vinhas naturalmente e é baseada em métodos de cultivo sustentável para refletir o terroir único de Wachau. É leve e fresco, com notas de maçã verde, frutas cítricas e uma nota de pimenta branca.

Uma centelha generosa de queijos locais, uma escolha de salsichas sem falhas e uma cesta de pão são trazidas para apreciar nossos vinhos, organizados com uma elegância rústica que falava sobre tradição e não sobre demonstração, mas ainda era deliciosa.

A seguir, Müller Thurgau (Riesling e Madeleine Royale), de Weinhof Tangl, uma das 13 vinícolas oficiais em Tirol. É frutado e aromático com aromas de noz -moscada, pêra e ervas frescas. O clima no tirol é significativamente diferente do de seu vizinho do sul. Embora tenha as mesmas horas de sol com muitas cidades no sul do Tirol, a área experimenta mais noites de geada, o que afeta bastante a maturidade da uva e a estrutura do vinho. Weinhof Tangl é apaixonado pela família por gerações e seu foco está em uma combinação harmoniosa de tradição e inovação.

Nosso terceiro vinho branco da noite é outro da Schmidl Winery – um Schmidl Riesling Smaragd Küss den Pfennig. Poderoso e complexo, possui aromas de pêssego maduro, damasco e metalicidade fina. A vinícola Schmidl é conhecida por seus excelentes Rieslings, que refletem o terroir único de Wachau. O nome “Küss den pfennig” refere -se a uma tradição de séculos e ao grande valor que a família atribui a todos os detalhes da produção de vinho.

Nesse ponto, o prato de queijo – adornado com uvas, figos e nozes – oferece um equilíbrio bem -vindo, ajudando a complementar o vinho e absorver um pouco de álcool. O Tirol é famoso por seus excelentes produtos lácteos, especialmente queijos como Tiroler Bergkäse. A mais alta qualidade se deve em grande parte às vacas pastando nas pastagens da Virgin Mountain, que aumentam o sabor do leite.

Nosso próximo vinho vem da única vinícola localizada em uma capital européia – a vinícola Edelmose em Viena tem sido uma história de mais de 600 anos. Desde a Idade Média, a vinificação é perseguida lá com grande dedicação, com vinhedos históricos localizados no pé de Viena Woods. A única localização no coração de uma cidade vibrante cria um terroir inegável e faz de Edelmose uma instituição real na vinificação vienense. O Edelmoser Rosé de Vienne é feito de uvas Zweigelt e Pinot Noir – é fresco e frutado com aromas de bagas vermelhas, cereja e um toque de flores.

E então chegamos ao nosso primeiro vermelho da noite com o Zweigelt Deutschkreuz (Zweigelt é um cruzamento austríaco entre Blaufränkisch e St. Laurent, conhecido por frutas e vinhos vermelhos picantes com taninos suaves). A vinícola Ernst está localizada em Deutschkreuz, o coração de Chora Blaufränkisch em Burgenland, e é conhecida por seus vinhos vermelhos característicos. A família Ernst se concentra no cultivo natural, produção sustentável de vinho e vinhos autênticos que refletem perfeitamente o terroir da área. A área de Seewinkel é caracterizada por condições geológicas e climáticas únicas que são de grande importância para a viticultura. A secagem sazonal dos lagos salgados cria condições territoriais específicas que dão uma nota mineral e salgada aos vinhos. É ousado e picante, com notas de cerejas escuras, bagas e um toque de baunilha fino.

Parece que outro vinho está esperando por nós, mas até agora estamos cheios. Cada vinho foi excelente, mas o que tornou a experiência realmente especial foi a atmosfera e uma sensação de exclusividade e – é claro – boa companhia. Para quem visita Innsbruck, Weinhaus Tirol é absolutamente necessário para visitar.

Apocalipse: nossa viagem foi financiada por Turismo de Innsbruck.

Paul Johnson Paul Johnson é o autor de um blog de viagens de luxo e trabalha no setor de viagens há mais de 30 anos. Ele é o vencedor das inovações em Travel ‘Best Travel Influencer’ da revista Wired. Além de outros prêmios, o blog também foi eleito “um dos melhores blogs de viagens do mundo” e “Best for Luxury” pelo The Telegraph.